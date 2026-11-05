Mapambano dhidi ya ubaguzi na utetezi wa haki za Washia na Wahazara wa Afghanistan yanapaswa kuendelea;

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Hafla ya kuadhimisha mwaka wa 11 tangu kufariki kwa Hujjatul-Islam wal-Muslimin Ustadh Qurban Ali Irfani, miongoni mwa shakhsia mashuhuri walio na mchango mkubwa kwa Mashia wa Afghanistan, ilifanyika Alhamisi, tarehe 14 Aban 1405 Hijria Shamsia (5 Novemba 2026), katika Taasisi ya Elimu na Utafiti ya Imam Khomeini (ra), mjini Qom, Iran. Hafla hiyo ilihudhuriwa na kundi la wanazuoni, viongozi wa dini, wasomi na shakhsia za kisiasa kutoka Afghanistan.

Katika hafla hiyo, Hujjatul-Islam Dkt. Muhammad Zaki Alizadeh, Sarwar Danish, aliyekuwa Makamu wa Rais wa Afghanistan, na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Fayaz Arzghani walitoa hotuba zilizochambua vipengele mbalimbali vya shakhsia ya kielimu, kimaadili na kisiasa ya marehemu Ustadh Irfani. Pia walizungumzia historia ya mapambano ya jamii ya Wahazara, hali ya sasa ya Afghanistan na umuhimu wa kutetea haki za raia wa nchi hiyo.

Wazungumzaji walisisitiza pia umuhimu wa kuhifadhi urithi wa fikra na kisiasa wa shakhsia kama Ustadh Irfani na Shahidi Abdul Ali Mazari. Aidha, walitoa wito wa kuimarisha mshikamano, kuondokana na tofauti na kuweka mkakati wa pamoja wa kukabiliana na ubaguzi na ukosefu wa haki.

Dkt. Alizadeh: Mapambano ya Shahidi Mazari yalilenga kupambana na mfumo wa udikteta na ubaguzi

Hujjatul-Islam Muhammad Zaki Alizadeh, akizungumzia historia na hali ya kijamii ya jamii ya Wahazara, alisema kuwa mapambano ya Shahidi Abdul Ali Mazari hayakujikita tu katika kutetea haki za kabila moja, bali yalilenga kukabiliana na mfumo wa udikteta na ubaguzi nchini Afghanistan.

Historia ya dhuluma dhidi ya jamii ya Wahazara katika vipindi mbalimbali

Akizungumzia historia ya Wahazara na misukosuko ambayo jamii hiyo imepitia katika vipindi mbalimbali, Alizadeh alisisitiza kuwa mapambano yao hayapaswi kutafsiriwa kuwa ni mapambano dhidi ya makabila mengine ya Afghanistan.

Kwa mujibu wa Alizadeh, Wahazara hawakuwa na lengo la kuyaondoa au kuyapunguzia haki makundi mengine ya kikabila, bali walikuwa wakitaka kukomeshwa kwa ubaguzi na kupatikana kwa haki pamoja na ushiriki ulio sawa katika masuala ya nchi.

Katika kueleza hali halisi ya ubaguzi wa kimfumo, mwanazuoni huyo wa Kishia alirejelea mifano ya kihistoria ya mifumo ya udikteta. Alisema kuwa kama ilivyo katika baadhi ya mifumo ya kisiasa ambamo dhuluma huvuka mipaka ya vitendo vya mtu binafsi na kuwa mfumo wa kuyanyima makundi ya kijamii haki zao, ndivyo jamii ya Wahazara nchini Afghanistan ilivyokumbwa na hali kama hiyo katika baadhi ya vipindi.

Alizadeh alizungumzia pia hatua zilizochukuliwa na Abdul Rahman Khan dhidi ya Wahazara, akitaja mauaji, ukandamizaji na uhamishaji mkubwa wa watu katika kipindi hicho. Akiwasilisha takwimu kuhusu mashambulizi ya kijeshi na vitendo vya ukatili vya wakati huo, alisisitiza kuwa madhara ya sera hizo hayakuishia katika vifo vya watu pekee, bali athari zake za kijamii, kiuchumi na kisaikolojia ziliendelea hadi katika vizazi vilivyofuata.

Aidha, alizungumzia sera za kibaguzi zilizotekelezwa katika vipindi vilivyofuata na kueleza kuwa baadhi ya mikondo ya kisiasa ilichangia kuendeleza hali ya kunyimwa haki. Alisema tatizo kuu ni mifumo inayosababisha sehemu ya jamii kunyimwa haki na fursa sawa.

Kizazi kipya kinapaswa kujifunza kutoka kwa shakhsia walioongoza mapambano

Kwa mujibu wa Alizadeh, katika mazingira hayo, Shahidi Abdul Ali Mazari aligeuka kuwa alama ya mapambano ya kutafuta haki na ushiriki wa kisiasa. Alisisitiza kuwa Mazari alitaka haki zilizo sawa kwa makabila yote ya Afghanistan, na kwamba mapambano yake hayawezi kufasiriwa kuwa yalihusu matakwa ya kikabila pekee.

Mzungumzaji huyo alisisitiza pia umuhimu wa kuichunguza upya historia ya Wahazara na kurekodi uzoefu wa mapambano ya jamii hiyo. Alisema vizazi vipya vinapaswa kufahamu mazingira ya kihistoria yaliyozalisha ubaguzi pamoja na juhudi za shakhsia waliosimama kupambana nao.

Alizadeh alieleza kuwa ni muhimu kuhifadhi urithi wa fikra na kisiasa wa shakhsia kama Ustadh Irfani na Shahidi Mazari. Aliwataka wasomi na watafiti kufanya uchunguzi wa kina wa historia ili kuzuia kupotoshwa kwa matukio na kusahaulika kwa juhudi za waanzilishi wa mapambano dhidi ya ubaguzi.

Sarwar Danish: Ni muhimu kuunda Baraza la Kitaifa la Wahazara

Sarwar Danish, aliyekuwa Makamu wa Rais wa Afghanistan, ambaye alishiriki katika hafla hiyo kwa njia ya video, alisifu shakhsia ya kielimu na kisiasa ya Ustadh Qurban Ali Irfani. Alisisitiza umuhimu wa kuundwa kwa Baraza la Kitaifa la Wahazara litakaloweka mkakati wa kisiasa na kulinda haki za jamii hiyo.

Ustadh Irfani: Mwanazuoni aliyeunganisha elimu, vitendo na siasa

Danish alianza hotuba yake kwa kuenzi kumbukumbu ya Ustadh Irfani, Shahidi Abdul Ali Mazari, Ayatullah Mohsen Sadeqi Parwani na shakhsia wengine wa Afghanistan waliofariki dunia.

Alisema kuwa Irfani na Mazari walikuwa na nafasi muhimu katika kuunda shughuli zake za kisiasa na kiutamaduni, na kwamba walikuwa miongoni mwa shakhsia walioathiri mwelekeo wake wa fikra na kijamii.

Alimtaja Ustadh Irfani kuwa mwanazuoni wa dini aliyekuwa na elimu ya kidini, maadili mema, unyenyekevu, subira na moyo wa kuwajibika. Alisema kazi na shughuli zake katika vipindi mbalimbali zilikuwa na ushawishi mkubwa, hususan miongoni mwa wanaharakati na wasomi wa Afghanistan.

Danish alipozungumzia masomo ya Irfani katika Hawza ya Najaf, alisema alianza kusoma katika chuo hicho mwaka 1347 Hijria Shamsia na kunufaika na mafundisho ya walimu kama Allamah Mudarris Afghani, Imam Khomeini, Shahidi Muhammad Baqir Sadr na Sayyid Mustafa Khomeini.

Kwa mujibu wa Danish, sambamba na masomo ya elimu ya dini, Irfani alikuwa akifuatilia pia masuala ya kijamii na kisiasa ya Afghanistan. Alishiriki katika shughuli za wanafunzi na harakati za maandamano za wanafunzi wa Hawza na wanafunzi wa vyuo vikuu wenye asili ya Kihazara mjini Najaf. Pia alikuwa na mchango katika kuchapisha makala na maandishi kuhusu hali ya watu wa Afghanistan na jamii ya Wahazara.

Danish alikitaja kitabu cha Amri ya Wema na Kukataza Maovu kuwa miongoni mwa kazi muhimu za Irfani, ambacho kilichapishwa mwaka 1355 Hijria Shamsia na kupata mwitikio miongoni mwa baadhi ya wanaharakati na wasomi wa wakati huo. Pia alizungumzia ushirikiano wa Irfani na machapisho ya kipindi cha Jihadi na baada yake, yakiwemo jarida la Payam-e Mostazafin.

Aliyekuwa Makamu wa Rais wa Afghanistan alisema kuwa wakati fulani aliwahi kufanya mahojiano na Irfani kuhusu maisha na shughuli zake, na kwamba mahojiano hayo ni miongoni mwa vyanzo vinavyoaminika vya kumfahamu shakhsia huyo.

Danish alitaja pia ushirikiano wake wa awali katika kuhariri na kuchapisha kitabu Kutoka Kongresi Hadi Kongresi mwaka 1372 Hijria Shamsia.

Pendekezo la kuunda Baraza la Kitaifa la Wahazara

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Danish alizungumzia hali ya kisiasa na kijamii ya Wahazara na kueleza kuwa ni muhimu kuunda baraza pana la kitaifa litakaloweza kuwawakilisha watu kutoka makundi mbalimbali ya jamii ya Wahazara na kuweka mkakati maalumu wa kushughulikia masuala yao ya muda mrefu.

Alisema baraza hilo linapaswa kuundwa na makundi na tabaka mbalimbali za kijamii, na liweze kufanya maamuzi kuhusu namna ya kulinda haki, utambulisho na maslahi ya jamii ya Wahazara. Kwa mujibu wake, muundo huo unaweza pia kuwa msingi wa kuibuka kwa uongozi mpya wa kisiasa wenye uungwaji mkono wa pamoja.

Aliwataka wafuasi wa Shahidi Mazari na Ustadh Irfani, pamoja na wote wanaojali mustakabali wa Afghanistan, kuweka kando tofauti na maslahi binafsi na kutumia dhamira pamoja na busara ya pamoja katika kutafuta suluhisho la matatizo.

Danish alizungumzia pia juhudi za familia ya Ustadh Irfani na Taasisi ya Fikra katika kukusanya, kuandaa na kuchapisha maandishi na kumbukumbu zake. Alieleza matumaini kuwa baadhi ya kazi hizo zitachapishwa katika mwaka ujao wa Hijria Shamsia na kuzinduliwa katika hafla ya kumbukumbu ya mwaka ujao.

Ukosoaji dhidi ya vikwazo vya Taliban na kukosekana kwa uwajibikaji

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, aliyekuwa Makamu wa Rais wa Afghanistan alikosoa mfumo wa utawala wa Taliban. Alisema kuwa mfumo wa kisiasa wa kundi hilo hauna mifumo inayohitajika ya mashauriano, kupata ridhaa ya wananchi na kuwajibika mbele yao.

Akirejelea baadhi ya mifano kutoka katika mwenendo wa Makhalifa wa mwanzo na Imam Ali (as), alisema kuwa katika mafundisho ya Kiislamu, watawala wanapaswa kukubali kukosolewa na wananchi na hata wanapokabiliwa na ukosoaji kutoka kwa wapinzani, hawapaswi kukwepa kuwajibika au kuheshimu haki za raia.

Danish aliongeza kuwa kwa mujibu wa mitazamo ya baadhi ya wanazuoni wa fiqhi, dhuluma, kukiuka haki za wananchi na kuchukua mali zao vinaweza kuhoji uhalali wa kisiasa wa mtawala.

Pia alieleza kuwa Taliban huwakamata wanazuoni wa dini na Maimamu wa Sala ya Ijumaa kutokana na kukosoa sera za kundi hilo, huku ikiweka vikwazo kwa wasomi wa vyuo vikuu, wanaharakati wa kiraia, vyombo vya habari, wanawake na vijana.

Aliendelea kukosoa sera za kidini za Taliban, akisema kuwa hatua za kuwabana wafuasi wa madhehebu mbalimbali ya Kiislamu, wakiwemo Mashia wa Ithnaasharia na Ismailia, hazilingani na misingi ya kuishi pamoja katika Uislamu.

Danish alirejelea baadhi ya maandishi na kauli zinazohusishwa na majaji na maafisa wa Taliban, ambazo zinakosoa mitazamo ya kifiqhi isiyofuata madhehebu ya Hanafi. Alisema kuwa kulazimisha Waislamu wote kufuata madhehebu moja hakuna msingi ulio wazi katika Qur’ani na Sunna za Mtume Muhammad (saww).

Ili kusisitiza msimamo huo, alirejelea kauli inayohusishwa na Abu Hanifa yenye maana ya kutowahukumu kwa ukafiri watu wanaoelekea Qibla. Pia alikumbusha kuwa shakhsia kama Mahmoud Shaltut na Ahmad al-Tayyib, miongoni mwa wanazuoni na viongozi wa kidini wa Al-Azhar, wametambua uhalali wa kufuata fiqhi ya Jaafari.

Danish alionya kuwa kuendelea kwa dhuluma na kupuuzwa kwa haki za wananchi kunaweza kuongeza kutoridhika kwa umma. Akirejelea msemo usemao, “Ufalme unaweza kudumu pamoja na ukafiri, lakini hauwezi kudumu pamoja na dhuluma,” alisisitiza madhara ya ukosefu wa haki kwa tawala.

Fayaz Arzghani: Ustadh Irfani alikuwa mfano wa mwanazuoni mwenye vitendo, maadili na msimamo

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Fayaz Arzghani, aliyekuwa mzungumzaji wa tatu katika hafla hiyo, alisisitiza uhusiano kati ya elimu na wajibu wa kijamii. Alisema kuwa elimu huwa na athari pale inapomfanya mtu kutambua wajibu wake na kufanya maamuzi ya kuchukua hatua za vitendo.

Adabu, wastani, uadilifu, unyenyekevu na uchamungu wa kidini na kisiasa wa marehemu Irfani

Akizungumzia uhusiano wake wa muda mrefu na Ustadh Irfani katika Hawza ya Najaf, harakati za Hizb-e Wahdat, Bamyan na Iran, pamoja na baadhi ya taasisi za kisiasa na kijamii za Afghanistan, Arzghani alisema kuwa tathmini yake kuhusu shakhsia ya Irfani inatokana na yale aliyoyashuhudia na uhusiano wake wa moja kwa moja naye.

Fayaz Arzghani alisema:

“Kwa mujibu wa yale niliyoyashuhudia na ushirikiano wangu wa miongo kadhaa na marehemu Irfani, kwa hakika alikuwa mwanazuoni aliyetekeleza yale aliyoyafundisha. Adabu na heshima, wastani na uadilifu vilikuwa miongoni mwa sifa zake mashuhuri. Alikuwa na maadili na uchamungu wa kisiasa wenye maana na unaoweza kufasiriwa kwa kina.

Alikuwa mtu mwenye subira na uvumilivu katika medani ya mapambano na Jihadi. Mabadiliko ya nyakati hayakutikisa imani yake ya kifikra. Magumu hayakumfanya akate tamaa, wala mvuto wa mali na madaraka haukuweza kuacha ufa katika ngome ya dini yake. Alisimama imara katika kutetea misingi yake hadi dakika za mwisho za maisha yake, kama Mlima Baba. Alikuwa miongoni mwa wale ambao aya ya Qur’ani isemayo: ‘Miongoni mwa Waumini wapo watu waliotimiza ahadi waliyoahidiana na Mwenyezi Mungu…’ inawahusu.”

Nafasi ya Irfani katika kupambana na udhalilishaji wa Wahazara mjini Najaf

Arzghani aliendelea kwa kuzungumzia shughuli za baadhi ya wanafunzi wa Hawza na wasomi wenye asili ya Kihazara katika Hawza ya Najaf. Alisema kuwa katika kipindi hicho kulikuwa na juhudi za kuwatambulisha Wahazara kwa jina la kudhalilisha la “Barbari”, jambo lililowafanya baadhi ya wasomi na wanaharakati kuchukua hatua za kulipinga.

Alieleza kuwa katika kukabiliana na mtazamo huo, kundi la wanaharakati, akiwemo Ustadh Irfani, liliandika kitabu kilichoitwa Al-Hazarah wal-Afghaniyyun kwa lengo la kutambulisha historia na utambulisho wa Wahazara.

Kwa mujibu wa Arzghani, sehemu ya kwanza ya kitabu hicho ilizungumzia historia ya Wahazara, huku sehemu ya pili ikieleza kuwa jamii ya Waberber inaishi Kaskazini mwa Afrika na katika maeneo kama Morocco, na kwamba Wahazara wa Afghanistan ni jamii tofauti na Waberber.

Arzghani alisema kuwa kuchapishwa kwa kitabu hicho kulikabiliwa na malalamiko kutoka kwa Balozi wa Afghanistan nchini Iraq wakati huo, na uchapishaji wake ukapigwa marufuku. Hata hivyo, mtu mmoja aliyeitwa Sayyid Mahmoud Khorasani alichukua nakala ya kitabu hicho hadi Beirut, ambako kilichapishwa tena na kusambazwa.

Pia alizungumzia kuanzishwa kwa harakati miongoni mwa vijana wa Kihazara mjini Najaf chini ya jina la “Shabab al-Hazarah”. Alisema kuwa shughuli hizo, zikiwemo maandishi kuhusu kuanza kwa harakati za vijana wa Kihazara sambamba na harakati za Imam Hussein (as), ziliibua hisia za viongozi wa wakati huo.

Kwa mujibu wa Arzghani, baada ya shughuli hizo kuripotiwa kwa maafisa wa Iraq na Afghanistan, Ayatullah Mudarris Afghani alikamatwa na kufukuzwa nchini Iraq.

Mzungumzaji huyo alisisitiza kuwa katika kipindi hicho Ustadh Irfani alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa mapambano dhidi ya ubaguzi na juhudi za kutetea utambulisho na haki za Wahazara. Alisema kazi na shughuli zake zilikuwa na athari kubwa kwa kizazi kipya na wanafunzi wa Hawza waliokuwa na dhamira ya kijamii.

Kulinganisha hali ya sasa ya Mashia wa Afghanistan na historia ya ukandamizaji katika zama za Abdul Rahman Khan

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Arzghani alilinganisha hali ya sasa ya Wahazara na historia ya ukandamizaji dhidi ya jamii hiyo katika zama za Abdul Rahman Khan.

Alitaja kutwaliwa kwa ardhi na nyumba, kuondolewa kwa wakazi katika maeneo yao na kuwekwa kwa vikwazo dhidi ya vituo vya elimu, utamaduni, dini na tablighi kuwa miongoni mwa mifano ya hali iliyopo sasa. Alisema hatua hizo zinapaswa kuchunguzwa katika muktadha wa historia ya ubaguzi na ukandamizaji nchini Afghanistan.

Alisisitiza kuwa bila kujali mjadala kuhusu uhalali wa kisiasa wa utawala, ni muhimu kuzingatia matendo yake na matokeo yake. Arzghani alionya kuwa ikiwa ukiukaji wa haki za wananchi, uporaji wa mali na uhamishaji wa watu kwa nguvu vitachukuliwa kuwa mambo ya kawaida na yanayokubalika, mgogoro utaongezeka na uwezekano wa kuudhibiti utapungua.

Mwanazuoni huyo wa Kishia aliwataka wanazuoni wa dini, wasomi na viongozi wa fikra nchini Afghanistan kutoruhusu hali hiyo kuzoeleka, na waendelee kudai haki za wananchi bila kukoma.

Katika kueleza umuhimu wa kuendelea kudai haki, alirejelea mwenendo wa kisiasa wa Hadhrat Fatima Zahra (as). Alisema kuwa baada ya matukio yaliyohusiana na Fadak na suala la Ukhalifa, Bibi Fatima Zahra (as) alitoa hotuba na kwenda katika nyumba za Muhajirina na Ansari, ili kuhakikisha kuwa yaliyotokea hayachukuliwi kama jambo la kawaida.

Arzghani alieleza kuwa mwenendo huo ni mfano wa kusimama imara dhidi ya kunyimwa haki.

Tofauti na maslahi binafsi ni kikwazo cha kuchukua hatua za pamoja

Katika hitimisho la hotuba yake, Arzghani alisema kuwa tatizo kuu la jamii si kutofahamu hali iliyopo, bali ni kushindwa kufanya maamuzi na kuchukua hatua za pamoja.

Alisema kuwa watu na mikondo mingi wanafahamu hali ya sasa na matatizo yanayowakabili wananchi, lakini wameshindwa kuyatanguliza maslahi ya kimkakati na ya umma mbele ya matakwa binafsi, ya vyama na ya makundi.

Kwa mujibu wake, mvuto wa madaraka na utajiri pamoja na kutanguliza maslahi binafsi badala ya maslahi ya umma vimekuwa vikwazo vya kuundwa kwa taasisi imara itakayoweza kutetea haki za wananchi.

Akirejelea aya ya Qur’ani isemayo: “Hakika Mwenyezi Mungu habadilishi hali ya watu mpaka wabadilishe hali zao wenyewe,” alisisitiza kuwa haiwezekani kubadilisha hali ya jamii bila kurekebisha mitazamo, dhamira na vipaumbele vya mtu mmoja mmoja na vya pamoja.

Arzghani alihitimisha kwa kueleza matumaini yake kuwa shakhsia na mikondo mbalimbali nchini Afghanistan itaweza kuondokana na tofauti na matakwa binafsi, na kufikia hatua ya kufanya maamuzi na kuchukua hatua madhubuti kwa ajili ya kutetea haki za wananchi.

Hitimisho: Wazungumzaji wasisitiza umuhimu wa mshikamano na kudai haki

Hotuba za wazungumzaji watatu katika hafla hiyo, licha ya kutofautiana kwa mada zao kuu, zilijikita katika mambo kadhaa ya pamoja: kuhifadhi urithi wa kielimu na kimapambano wa Ustadh Qurban Ali Irfani, kuichunguza upya historia ya ubaguzi dhidi ya Wahazara, kutetea haki na uhuru wa raia wa Afghanistan, pamoja na umuhimu wa kuondokana na tofauti ili kufikia mkakati wa pamoja.

Alizadeh alisisitiza mapambano ya Shahidi Mazari dhidi ya mfumo wa udikteta na ubaguzi pamoja na umuhimu wa kuhifadhi urithi wa waanzilishi wa mapambano hayo. Sarwar Danish alieleza kuwa kuundwa kwa Baraza la Kitaifa la Wahazara ni muhimu katika kuweka mkakati wa kisiasa na kulinda haki za jamii hiyo. Naye Fayaz Arzghani alionya kuwa wasomi na viongozi wa fikra hawapaswi kuruhusu ukiukaji wa haki na dhuluma dhidi ya wananchi kugeuka kuwa mambo ya kawaida.

Kwa ujumla, ujumbe mkuu wa hafla hiyo ulikuwa kwamba kuhifadhi kumbukumbu na kuendeleza njia ya shakhsia kama Ustadh Irfani na Shahidi Mazari hakuishii katika kuandaa hafla za kumbukumbu pekee. Bali kunahitaji kufanyika kwa tafiti kuhusu historia, kulindwa kwa urithi wao wa fikra na kuchukuliwa kwa hatua za vitendo na zilizoratibiwa kwa pamoja katika kutetea haki za wananchi.