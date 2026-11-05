Rasilimali za Mafuta za Watu wa Iraq Zinaporwa kwa Ushirikiano wa Makundi Yenye Silaha ya Syria na Kusafirishwa Kuelekea Maeneo Yanayokaliwa kimabavu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Nchi za Kiarabu katika eneo la Mashariki ya Kati, licha ya kuwa na utajiri mkubwa wa mafuta, madini na nafasi muhimu za kimkakati, pamoja na kuwa na mahusiano ya wazi na Marekani na nchi za Magharibi, zimeendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali za kiuchumi.

Katika miezi ya hivi karibuni, vyombo mbalimbali vya habari vimeripoti kuhusu magendo ya mafuta kutoka baadhi ya nchi za Kiarabu, zikiwemo Iraq na Syria, kuelekea katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu.

Katika siku za hivi karibuni, chombo cha habari cha Iraq cha Al-Maalouma kilichapisha ripoti ikieleza kuwapo kwa mtandao wa wafanyabiashara haramu wa mafuta wenye uhusiano na vyama vya kisiasa vyenye ushawishi kaskazini mwa Iraq, makundi yenye silaha nchini Syria na madalali wa kimataifa. Mtandao huo unadaiwa kusafirisha mafuta ya Iraq na Syria kupitia ardhi ya Uturuki hadi katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu.

Chanzo kimoja kutoka Syria, katika mahojiano na shirika la habari la Al-Maalouma, kilidai kuwa mamia ya malori makubwa ya mafuta ya magendo husafiri kutoka Iraq na Syria kuelekea Uturuki. Baada ya kuingia nchini humo, shehena hizo za mafuta husafirishwa kwa njia ya bahari kuelekea katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu.

Kwa mujibu wa chanzo hicho, mafuta hayo ya magendo huuzwa kwa bei iliyopunguzwa kwa asilimia 40 hadi 50 ikilinganishwa na bei rasmi katika masoko ya kimataifa ya mafuta. Kilieleza pia kuwa mitandao hiyo ya magendo ina uhusiano wa moja kwa moja na baadhi ya vyama vya kisiasa vyenye ushawishi vya Kikurdi pamoja na makundi yenye silaha ya Syria yanayoiunga mkono Uturuki.

Chanzo hicho kiliongeza kuwa baada ya shehena hizo za mafuta kufika katika bandari za Uturuki, husafirishwa moja kwa moja kwa kutumia meli za mizigo kuelekea katika bandari zinazodhibitiwa na utawala wa Israel.

Maelezo ya chanzo hicho yanaeleza kuwa mitandao hiyo ya magendo inatumia mwanya uliotokana na kuvurugika kwa mfumo rasmi wa bomba la kusafirisha mafuta nje ya nchi. Kutokana na hali hiyo, mitandao hiyo hutumia mbinu tata kusafirisha bidhaa zitokanazo na mafuta na nishati kwa kutumia malori na magari makubwa ya mizigo.

Inadaiwa kuwa ili kurahisisha safari zao kupitia mabonde na njia za jangwani bila kuzua mashaka, mitandao hiyo hubadilisha namba za usajili za awali za magari ya Iraq na Kurdistan na kuweka namba bandia au zilizobadilishwa zinazofanana na za Uturuki.

Chanzo hicho kilieleza zaidi kuwa shughuli za magendo hazifanyiki tu kupitia vituo rasmi vya mipakani, kama vile kivuko cha Ibrahim Khalil na eneo la Fishkhabur/Semalka, bali pia hupitia vijiji vya mpakani vyenye mazingira magumu katika mkoa wa Duhok, pamoja na maeneo membamba ya nchi kavu na mito katika pembetatu ya mipaka. Wakati mwingine, boti hutumika kuvuka Mto Tigris, kisha bidhaa hizo hupitishwa katika njia ngumu za milimani zinazotumiwa pia kusafirisha bidhaa zenye thamani kubwa, kama vile sigara.

Bidhaa za anasa na tumbaku pia husafirishwa kwa magendo kwa wingi ili kukwepa kodi na ushuru. Kwa mujibu wa chanzo hicho, hali hii inafichua kuwepo kwa uratibu wa karibu wa kiutendaji kati ya mitandao ya magendo na makundi yenye silaha yanayodhibiti maeneo ya kaskazini mwa Syria, hususan Kikosi cha Sultan Suleiman Shah na makundi yanayoiunga mkono Ankara.

Ushirikiano huo unadaiwa kulenga kuhakikisha usalama na ulinzi wa njia zinazotumiwa na malori ya mafuta pamoja na usambazaji wa nishati katika ardhi ya Syria. Aidha, chanzo hicho kilidai kuwa mitandao hiyo inahusika pia na kuwezesha biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu na uhamiaji usio halali kuelekea Uturuki na Ulaya, kwa malipo ya kati ya dola 4,000 na 5,000 kwa kila mtu.

Magendo ya Rasilimali za Iraq na Tishio kwa Usalama na Afya

Chanzo hicho kilionya kuhusu madhara makubwa yanayoweza kuikumba Iraq katika nyanja za usalama wa taifa, uchumi na afya ya wananchi. Kilieleza kuwa mitandao hiyo inatumia udhaifu wa mawasiliano kati ya vituo vya mipakani vya eneo hilo na mfumo wa kielektroniki wa Umoja wa Forodha wa ASYCUDA uliopitishwa mjini Baghdad.

Hali hiyo inadaiwa kuwezesha bidhaa zenye asili isiyojulikana kuingia nchini bila kufuatiliwa kwa njia za kielektroniki. Pia huwapa wafanyabiashara wanaohusika faida haramu ya asilimia 30 hadi 60 kupitia ukwepaji wa kodi, sambamba na kujaa kwa masoko vifaa vya kielektroniki na vipuri ambavyo havijapitia taratibu rasmi za udhibiti.

Chanzo hicho pia kilifichua hatari kubwa ya kiafya inayohusisha kuingia nchini kwa maelfu ya aina za dawa ambazo hazijafanyiwa uchunguzi. Hali hiyo inatajwa kudhoofisha juhudi za kukuza uzalishaji wa dawa ndani ya nchi.

Aidha, shehena za nyama na kuku waliogandishwa zilizopigwa marufuku na zilizopitwa na muda wa matumizi zinadaiwa kuingizwa kupitia vituo vya mipakani vya Duhok na kuhifadhiwa katika maghala ya siri. Inadaiwa kuwa nyama hizo huchanganywa na nyama mpya na kusambazwa katika migahawa na maduka ya nyama baada ya kufanyiwa hatua za kuficha dalili za kuharibika kwake, hatimaye kuwafikia wananchi bila kugunduliwa na vyombo vya ukaguzi na usimamizi.

Makundi ya Muqawama Yaonya Dhidi ya Uporaji wa Rasilimali za Mafuta za Iraq

Magendo ya mafuta ya Iraq kuelekea katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu yamekuwa yakipingwa na makundi ya Muqawama, hasa katika kipindi ambacho wananchi wa Iraq wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha.

Viongozi wa makundi hayo wameitaka serikali kuu ya Iraq kuchukua hatua za kulinda mali na rasilimali za kifedha na mafuta za wananchi, na kuzuia uporaji wa utajiri wa taifa hilo.

Katibu Mkuu wa Harakati ya Al-Nujaba nchini Iraq, Sheikh Akram Al-Kaabi, hivi karibuni alizungumzia suala la wizi wa mafuta ya Iraq na kusema:

“Baadhi ya visingizio vinavyotolewa katika fikra za umma kuhusu masuala muhimu na ya hatima ya taifa, vinavyoifanya Iraq kutegemea mhimili wa uovu wa Marekani, hususan kwa kufuata maamuzi ya Tom Barrack, mfanyabiashara wa kimafia wa Kizayuni, kuhusu Hashd al-Shaabi na Muqawama, vyote vinazunguka katika mhimili mmoja. Mapato yanayotokana na mauzo ya mafuta ya Iraq yanachukuliwa na Marekani.”

Aliongeza kuwa kupambana na mwenendo huo ni miongoni mwa majukumu muhimu zaidi ambayo Muqawama wa Iraq umejipa. Alisisitiza kuwa hawatanyamaza mbele ya uporaji wa mali za wananchi wa Iraq, kwa namna yoyote ile au kwa kisingizio chochote.

Kwa upande mwingine, chombo cha habari cha Al-Maalouma, katika kuendeleza ripoti yake kuhusu tuhuma za magendo ya mafuta na kuhamishwa kwa mapato yake nje ya nchi, kimeitaka serikali kuu ya Iraq pamoja na vyombo vya usimamizi, udhibiti na mahakama kuchukua hatua madhubuti za kukabiliana na shughuli hizo.

Ripoti hiyo imesisitiza kuwa kuendelea kwa magendo ya mafuta kunafanya hatua kali kuwa muhimu zaidi ili kukomesha ukiukaji huo na kuzuia rasilimali za taifa la Iraq kuendelea kutolewa nje ya nchi.