Kwa nini wakati mwingine waja wa Mwenyezi Mungu walioamini hujikuta katika hali ya mitihani na shida?

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Matatizo na mitihani katika maisha hayana maana moja kila wakati. Wakati mwingine huwa ni matokeo ya makosa yetu, wakati mwingine huwa ni somo la kutukuza na kukuza utu wetu, na wakati mwingine huwa ni daraja la kutufikisha katika vyeo na daraja za juu zaidi za kiroho.

Swali

Mnasema kwamba sisi tuna udhaifu, matatizo na dhambi mbalimbali. Kwa mfano, mtu anavuta sigara na baadaye anapatwa na kubanwa kwa kifua. Mtu mwingine hajasoma vizuri na anafeli mtihani. Mwingine hafuati tahadhari za usalama barabarani na anapata ajali.

Kwa hiyo, mtu anaweza kusema kwamba misiba inayompata inatokana na makosa na uzembe alioufanya.

Lakini Mitume na Mawalii wa Mwenyezi Mungu nao walikuwa wakipatwa na mitihani na matatizo mbalimbali, ilhali hawakuwa na makosa kama yetu. Ikiwa matatizo yetu yanatokana na makosa yetu, basi Mitume na Mawalii ambao hawakuwa na makosa wala uzembe, kwa nini walipatwa na matatizo na mitihani mingi kiasi hicho?

Jibu

Katika kambi ya kijeshi, wakati mwingine askari hupewa kazi ngumu na kuwekwa katika mazingira ya shinikizo. Lakini shinikizo hilo huwa na sababu tofauti.

Aina ya kwanza ya shinikizo ni ile inayotolewa kwa askari kwa sababu ya kosa alilofanya. Kwa mfano, askari amepewa jukumu fulani lakini hakulitekeleza. Amevunja sheria na kufanya uzembe. Kwa hiyo, anapewa kazi ngumu zaidi kama adhabu ya kumrekebisha.

Aina ya pili ya shinikizo ni ile inayotolewa kwa askari ili kumjenga na kumuimarisha. Kwa mfano, kamanda anamwamuru atambae kwa kutumia kifua umbali wa kilomita moja. Bila shaka, atachoka na kupata tabu. Lakini kamanda hamfanyii hivyo kwa sababu ni askari mbaya, bali anataka kumjenga, kumuimarisha na kuongeza uwezo wake.

Aina ya tatu ya shinikizo hutolewa kwa ajili ya kupata faraja na manufaa baadaye.

Kwa mfano, askari anamwendea kamanda wake na kumwambia: “Wiki ijayo kutakuwa na sherehe ya harusi katika mji wetu. Ningependa kupata ruhusa ya siku saba au kumi ili niweze kuhudhuria. Tafadhali, naomba uniruhusu.”

Kamanda anamwambia: “Ikiwa unataka kupata ruhusa wiki ijayo, basi wiki hii utalazimika kufanya kazi mara mbili zaidi.”

Hivyo, askari anapewa kazi ngumu zaidi ili aweze kupata mapumziko na ruhusa wiki inayofuata.

Kwa hiyo, tunaona aina tatu za shinikizo:

Shinikizo linalotokana na makosa na ukiukaji wa sheria. Shinikizo linalolenga kumjenga na kumuimarisha mtu. Shinikizo linalotolewa kwa ajili ya kupata faraja na manufaa baadaye.

Mitihani ya Mwenyezi Mungu kwa waja Wake

Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w.) amepokea riwaya inayosema:

«إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ وَ لِلْأَنْبِيَاءِ دَرَجَهٌ وَ لِلْأَوْلِیَاءِ کَرَامَهٌ»

Maana yake:

“Hakika, mitihani na matatizo kwa dhalimu ni adhabu ya kumrekebisha; kwa muumini ni mtihani; kwa Mitume ni njia ya kupandishwa daraja; na kwa Mawalii ni heshima na utukufu.”

(Imenukuliwa katika kitabu Jami'u al-Akhbar, uk. 113.)

Hivyo, tunapata kwamba matatizo na mitihani vinaweza kuwa na maana tofauti kulingana na hali ya mtu.

Kwa dhalimu, matatizo yanaweza kuwa njia ya kumrekebisha na kumuonya kutokana na maovu yake.

Kwa muumini, matatizo yanaweza kuwa mtihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa lengo la kumkuza na kumuimarisha kiroho.

Kwa Mitume wa Mwenyezi Mungu, matatizo huwa sababu ya kupandishwa katika daraja za juu zaidi.

Kwa Mawalii wa Mwenyezi Mungu, matatizo huwa njia ya kupata heshima na utukufu wa pekee mbele ya Mwenyezi Mungu.

Hadithi nyingine kuhusu hekima ya matatizo

Pia imepokewa kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w.) kwamba amesema:

«إِنَّ اللَّهَ لَيُغَذِّي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ كَمَا تُغَذِّي الْوَالِدَةُ وَلَدَهَا بِاللَّبَنِ»

Maana yake:

“Hakika Mwenyezi Mungu humlea na kumkuza mja Wake muumini kupitia mitihani na matatizo, kama ambavyo mama humlisha mtoto wake kwa maziwa.”

(Imenukuliwa katika kitabu A'lam al-Din, uk. 277.)

Yaani, kama vile mama anavyomnyonyesha mtoto wake kwa lengo la kumkuza na kumpatia nguvu, vivyo hivyo Mwenyezi Mungu huwaweka waja Wake wema katika mitihani na matatizo mbalimbali ili waweze kukabiliana nayo, kuimarika na kukua kiroho.

Funzo kuu: Si kila tatizo linalompata mwanadamu ni adhabu kwa sababu ya dhambi zake. Wakati mwingine matatizo huwa ni mtihani, njia ya kujengwa kiroho na sababu ya kupandishwa katika daraja za juu mbele ya Mwenyezi Mungu.