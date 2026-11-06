“Hatutambui mipaka ya kijiografia; kambi zote za Marekani ni shabaha halali kwetu.”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Muqawama ya Kiislamu ya Iraq (Kataib Sayyid al-Shuhada), sambamba na maadhimisho ya tarehe 4 Novemba, na kwa kutegemea agizo la Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, imetoa taarifa kali ya kuionya Marekani. Imesema kuwa jibu la uchokozi wowote halitafungwa na mipaka ya kijiografia, na kwamba endapo Marekani itafanya kosa lolote la kimahesabu, wanajeshi wake wataondoka katika eneo hilo kwa miguu yao wenyewe au watarudishwa ndani ya majeneza.

Maandishi kamili ya taarifa ya Kataib Sayyid al-Shuhada kuhusu tarehe 13 Aban ni kama ifuatavyo:

بسم الله الرحمن الرحیم

“Ni mara ngapi kundi dogo limeweza kulishinda kundi kubwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu! Na Mwenyezi Mungu yu pamoja na wenye kusubiri.”

(Suratul-Baqara, aya ya 249).

Tarehe 4 Novemba: Siku ya kuvunjika kwa nguvu za kujifanya za Marekani

tarehe 4 Novemba ni siku ya kuvunjika kwa nguvu za kujifanya za Marekani na mwanzo wa historia ya kuidhalilisha Pentagon katika eneo hili. Ni tukio kubwa lililothibitisha kwamba azma ya watoto wa Uislamu inaweza kuvunja sanamu za madola yenye kiburi na ubeberu.

Leo, kufuatia kutolewa kwa agizo madhubuti la Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu kuhusu kutoa jibu kali kwa mashambulizi ya adui, Muqawama ya Kiislamu ya Iraq (Kataib Sayyid al-Shuhada), ikiwa imejiandaa kikamilifu kwa mapambano, inatoa onyo la wazi na lisiloweza kubatilishwa kwa viongozi wa Ikulu ya Marekani na makamanda wa Pentagon.

1. Kulipiza kisasi bila mipaka: Agizo limetolewa, hatutambui mipaka ya kijiografia

Damu takatifu za mashahidi na watoto wasio na hatia wa Gaza pamoja na wanafunzi wasio na hatia wa Minab hazitasahaulika kwa kupita kwa muda wala kuzuiwa na mipaka ya kubuniwa.

Kwa kutolewa kwa agizo madhubuti la uongozi, hakuna tena mpaka au eneo la kijiografia litakalozuia mashambulizi yetu.

Madai yetu ya kutaka haki hayatatekelezwa kupitia taasisi zisizo na nguvu, bali kwa lugha ya moto na mapambano katika uwanja wa vita. Wanajeshi wa Marekani wanaotuhumiwa kwa uhalifu, popote walipo duniani, wamewekwa katika orodha ya shabaha ambazo wapiganaji wetu wanazitaja kuwa halali na za uhakika. Hawatapata tena usingizi wa amani.

2. Eneo hili litakuwa kaburi la jeshi la Marekani linalofanya uchokozi

Mwisho wa uwepo wa jeshi la Marekani linalokalia eneo la Asia Magharibi ni jambo ambalo taarifa hii inalitaja kuwa haliepukiki.

Tunawaonya majenerali wa Pentagon:

Ama mtaondoka katika eneo hili kwa miguu yenu wenyewe, mkiwa katika hali ya udhalilifu, au mtarudishwa katika majeneza.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kambi zote, rada na vituo vya uongozi vya majeshi yanayotuhumiwa kwa uchokozi katika eneo lote viko katika hatari ya kushambuliwa kwa makombora na ndege zisizo na rubani za Muqawama. Saa ya kuanza kwa mapambano inakaribia, na hakuna maficho yatakayowaokoa.

3. Jibu kali na la kuangamiza kwa kosa lolote la kimahesabu

Ujinga, uchokozi au vitendo vya kujihatarisha kutoka Marekani na mshirika wake katika eneo hili vitakabiliwa na jibu ambalo, kwa mujibu wa taarifa hiyo, litazidi matarajio na makadirio yote ya Kamandi ya Pamoja ya Jeshi la Marekani.

Eneo la Muqawama kwa sasa ni uwanja mmoja wa mapambano uliounganishwa. Moto wowote mtakaouwasha utazifikia na kuziteketeza maslahi yenu yote, meli zenu za kivita na njia zenu muhimu za kimkakati katika eneo zima.

Onyo la mwisho kwa Shetani Mkuu

Tarehe 4 Novemba ni kioo kinachoonesha hatima yenu. Ni siku ambayo nguvu zenu za kujifanya zilivunjwa mjini Tehran, na leo ni siku ambayo eneo lote linaweza kuwa uwanja wa mwisho wa matamanio yenu ya kujitanua.

Kwa kutii amri za Kiongozi wetu, hatutambui tena mipaka yoyote katika kulipiza kisasi.

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

“Na wale waliodhulumu watajua ni marejeo gani watakayorejea.”

(Surat Ash-Shu'ara, aya ya 227).

Muqawama ya Kiislamu ya Iraq – Kataib Sayyid al-Shuhada.