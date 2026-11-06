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Kufuatilia mwenendo wa matibabu ya Ayatullah Wahid Khorasani, kwa upande wa mshauri wa Rais

6 Novemba 2026 - 13:48
Msimbo wa Habari: 1887162
Kufuatilia mwenendo wa matibabu ya Ayatullah Wahid Khorasani, kwa upande wa mshauri wa Rais

Mshauri wa Rais anayeshughulikia masuala ya viongozi wa dini, kupitia mazungumzo kadhaa ya simu na mtoto wa Ayatullah Hussein Wahid Khorasani, aliwasilisha salamu na ujumbe wa Rais. Aidha, alipata taarifa kuhusu hali ya hivi karibuni ya afya ya Ayatullah huyo na mwenendo wa matibabu yake.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Ali Emad, katika mazungumzo hayo ya simu na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mohsen Wahid Khorasani, alisisitiza utayari wa Wizara ya Afya, Tiba na Elimu ya Tiba kutoa vifaa na kutumia uwezo wa timu za matibabu za wizara hiyo, kwa lengo la kutoa huduma za matibabu kwa Marjaa huyu mkuu wa kidini.

Ayatullah al-Udhma Wahid Khorasani amelazwa katika mojawapo ya hospitali za Tehran tangu tarehe 12 Aban (3 Novemba), na anaendelea kupatiwa matibabu.

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