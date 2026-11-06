Kufuatilia mwenendo wa matibabu ya Ayatullah Wahid Khorasani, kwa upande wa mshauri wa Rais

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Ali Emad, katika mazungumzo hayo ya simu na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mohsen Wahid Khorasani, alisisitiza utayari wa Wizara ya Afya, Tiba na Elimu ya Tiba kutoa vifaa na kutumia uwezo wa timu za matibabu za wizara hiyo, kwa lengo la kutoa huduma za matibabu kwa Marjaa huyu mkuu wa kidini.

Ayatullah al-Udhma Wahid Khorasani amelazwa katika mojawapo ya hospitali za Tehran tangu tarehe 12 Aban (3 Novemba), na anaendelea kupatiwa matibabu.