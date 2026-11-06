Velayati: “Ama usalama wa pamoja utapatikana, au wote tutakumbana na ukosefu wa usalama wa pamoja”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA- Ali Akbar Velayati, mshauri wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu anayeshughulikia masuala ya kimataifa, aliandika katika ukurasa wake wa mitandao ya kijamii:

“Sasa kwa kuwa kila mtu anazungumzia mpangilio mpya wa Asia Magharibi, ni muhimu kuzingatia kwamba:

Iran ni daraja linalounganisha Ghuba ya Uajemi, Asia ya Kati, eneo la Caucasus na Bahari ya Oman. Kila njia ya usafirishaji wa nishati au bidhaa inayotaka kuikwepa Iran, ama itakuwa na gharama kubwa zaidi au haitakuwa na uthabiti na uhakika.

Msururu wa migogoro, kuanzia Gaza hadi Bahari ya Shamu, na kutoka Lebanon hadi Iraq, umeonesha kwamba usalama wa eneo hili hauwezi kugawanywa. Ama usalama wa pamoja utapatikana, au wote tutakumbana na ukosefu wa usalama wa pamoja.

Tsunami ya mabadiliko ya kijiopolitiki katika Asia Magharibi imeyameza hata uchaguzi wa Israel na Marekani.

Matokeo yake ni kwamba, kwa sasa Iran ni miongoni mwa wasanifu wakuu wa mpangilio mpya wa eneo hili. Huu ni ukweli ambao hauwezi kufutwa wala nafasi yake kuchukuliwa na nchi nyingine.”