“Ni muhimu kuwaandaa watafiti waliobobea katika elimu za Kiislamu na Akili Bandia (AI)”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hujjatul-Islam wal-Muslimin Muhammad Hussein Bahrami, Mkuu wa Kituo cha Utafiti wa Kompyuta cha Sayansi za Kiislamu (Noor), jioni ya Alhamisi, tarehe 5 Novemba (14 Aban), katika kikao cha pamoja na Waziri wa Sayansi, Utafiti na Teknolojia, alieleza mwenendo wa mabadiliko ya teknolojia za kidijitali na Akili Bandia (AI) katika tafiti za sayansi za kibinadamu na Kiislamu. Alisisitiza umuhimu wa kuwaandaa watafiti wenye ujuzi katika nyanja zote mbili: elimu za Kiislamu na teknolojia.

Akizungumzia kuenea kwa mwelekeo wa “Sayansi za Kibinadamu za Kidijitali” (Digital Humanities) katika vyuo vikuu vinavyotambulika duniani, alisema:

Hapo awali, ilifikiriwa kuwa teknolojia za kidijitali zingekuwa na athari ndogo katika sayansi za kibinadamu, kwa sababu taaluma hizi zimejengwa juu ya misingi ya mapokeo ya kitaaluma na ubunifu wa fikra za mwanadamu. Hata hivyo, uzoefu umeonesha kwamba kuunganisha sayansi za kibinadamu na teknolojia kuna uwezo mkubwa wa kuleta mabadiliko katika tafiti, na sasa kumekuwa ni uwanja unaohitaji kanuni na mbinu zake maalumu za kitaaluma.

Mkuu huyo wa Kituo cha Utafiti wa Kompyuta cha Sayansi za Kiislamu aliongeza kuwa katika vyuo vikuu vingi vya Ulaya na Marekani, tayari zimeanzishwa idara na makundi maalumu ya Sayansi za Kibinadamu za Kidijitali. Pia kuna shughuli mbalimbali zinazofanywa katika utafiti wa vyanzo vya Kiislamu, Qur'ani na Shia kwa kutumia mwelekeo huu. Hata hivyo, nchi yetu bado inakabiliwa na upungufu wa shughuli zilizopangwa na kubobea katika eneo hili.

Akizungumzia baadhi ya taasisi za kimataifa, ikiwemo taasisi ya Aga Khan nchini Uingereza, zinazojishughulisha na tafiti za kidijitali za vyanzo vya Kiislamu, alisisitiza umuhimu wa kuzingatia mbinu mpya za kuchunguza matini za kidini.

Alisema kuwa mabadiliko katika zana na mbinu za utafiti yanaweza kuibua maswali na changamoto mpya katika tafiti za Kiislamu. Kwa hiyo, jumuiya ya wasomi inapaswa kuzifahamu mbinu hizo na pia kuwa na uwezo wa kuchambua na kutoa majibu ya kitaaluma kwa masuala yanayotokana nazo.

Umuhimu wa kuwaandaa watafiti wenye utaalamu wa taaluma mtambuka

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Bahrami alisisitiza kwamba matumizi yenye tija ya teknolojia katika tafiti za Kiislamu hayawezi kupatikana kwa kuwaweka tu pamoja mtaalamu wa elimu za dini na mtaalamu wa masuala ya kiufundi.

Alisema:

“Ili kufikia matokeo endelevu, tunahitaji kizazi cha watafiti ambao wanaifahamu teknolojia vizuri na wakati huohuo wana maarifa ya kina katika elimu za Kiislamu.”

Mwanazuoni huyo wa Hawza na Chuo Kikuu alizungumzia pia uzoefu wa zamani katika utengenezaji wa programu za kompyuta na uanzishaji wa tovuti. Alisema kuwa katika vipindi mbalimbali, ikiwemo kipindi cha kuenea kwa kompyuta na intaneti, jitihada zilifanyika za kutengeneza bidhaa za kielimu na programu mbalimbali, lakini si jitihada zote zilizoweza kufikia matokeo endelevu.

Aliongeza kuwa katika kipindi hiki cha Akili Bandia, ni muhimu kuepuka kurudia uzoefu ambao haukuzaa matokeo yaliyotarajiwa, na badala yake kuweka kipaumbele katika kuwaandaa wataalamu wenye ujuzi wa taaluma mtambuka.

Akizungumzia baadhi ya fursa zilizopo katika sekta ya elimu, alisema kuwa katika Hawza ya Kiislamu kuna kozi ya ngazi ya tatu inayojulikana kama “Dini na Ulimwengu wa Mtandao”, ambayo inapokea na kuwaandaa wanafunzi katika matawi matatu:

Akili Bandia.

Michezo ya kidijitali.

Utawala na usimamizi wa ulimwengu wa mtandao.

Pia alieleza kuwa kozi inayohusiana na tafiti za Qur'ani, Hadithi na Akili Bandia imepitishwa katika taratibu za Wizara ya Sayansi. Alionesha matumaini kwamba baada ya kukamilika kwa hatua za kielimu na kitaalamu, mazingira ya kuwaandaa watafiti wenye uwezo katika eneo hili yataimarika zaidi.

Kutoka katika uwekaji wa vyanzo katika mfumo wa kidijitali hadi utoaji wa huduma za kimaana

Katika sehemu nyingine ya mazungumzo yake, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Bahrami alieleza mabadiliko ya Sayansi za Kibinadamu za Kidijitali na tafiti za Qur'ani kwa kuyagawa katika hatua tatu kuu.

Hatua ya kwanza: Kuweka vyanzo katika mfumo wa kidijitali

Alisema kuwa hatua ya kwanza ilikuwa ni kubadilisha vyanzo vya kielimu kutoka katika mfumo wa kawaida na kuviweka katika mfumo wa kidijitali, ili kurahisisha utafutaji wa haraka ndani ya matini mbalimbali.

Katika hatua hii, lengo lilikuwa kuwawezesha watafiti kupata taarifa wanazohitaji kwa haraka zaidi na kwa usahihi mkubwa.

Mkuu huyo wa Kituo cha Noor, akizungumzia historia ya shughuli za kituo hicho katika kuweka vyanzo vya elimu za Kiislamu katika mfumo wa kidijitali, alisema:

Kwa msaada na busara za Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, shughuli za kuweka vyanzo vya elimu za Kiislamu katika mfumo wa kidijitali zilianza mjini Qum takribani miaka kumi kabla ya kuanzishwa kwa Google. Uzoefu huo uliweka msingi mzuri wa kuendeleza huduma za kidijitali kwa ajili ya tafiti.

Alizungumzia pia kuendelea kwa utengenezaji na utoaji wa programu za kielimu katika Kituo cha Noor, na kutangaza kukamilika kwa programu inayojumuisha mkusanyiko wa kazi za Ayatullah al-Udhma Jawadi Amuli.

Alisema programu hiyo inajumuisha takribani juzuu 280 za kazi za mwanazuoni huyo, ambaye ni Marjaa wa kidini na mfasiri wa Qur'ani Tukufu. Programu hiyo ilikamilishwa na kuzinduliwa wiki iliyopita.

Hatua ya pili: Kuendeleza huduma za kimaana

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Bahrami alieleza kuwa hatua ya pili ni kuendeleza huduma za kimaana (Semantic Services).

Katika hatua hii, teknolojia inavuka mipaka ya kutafuta maneno pekee na kuwezesha mtumiaji kupata taarifa zinazohusiana na mada fulani kwa mpangilio na muundo maalumu.

Kuanzishwa kwa mfumo wa mazungumzo na vitabu na wasaidizi mahiri wa utafiti

Hatua ya tatu: Kutumia Akili Bandia

Akielezea hatua ya tatu, ambayo inahusu matumizi ya Akili Bandia, Bahrami alitangaza kuanzishwa kwa kampeni ya kutambulisha mfumo wa “Mazungumzo na Kitabu” (Guftugu ba Ketab) katika Kituo cha Noor.

Alisema mfumo huo unamwezesha mtumiaji kuuliza maswali na kupata majibu kutoka katika mkusanyiko wa takribani majina 55,000 ya vitabu vinavyohusu nyanja mbalimbali za elimu za Kiislamu.

Mwanazuoni huyo alizungumzia mwitikio mzuri kutoka kwa walimu na watafiti walioutumia mfumo huo, akisema:

Baadhi ya watumiaji, baada ya kufahamu uwezo wa mfumo huo, hutumia mbinu za hatua kwa hatua katika kuwasilisha mada na kuelekeza mchakato wa utafiti. Kupitia utaratibu huo, wanaweza kupata rasimu ya makala yenye marejeo na nukuu za vyanzo.

Mkuu wa Kituo cha Noor aliongeza kuwa kituo hicho kiko tayari kuandaa vikao vya ana kwa ana au kwa njia ya mtandao kwa taasisi na vituo vya kielimu vinavyopenda kufahamu na kujifunza matumizi ya mfumo huo.

Pia alitangaza kukamilika kwa mfumo wa mazungumzo na makala kupitia jukwaa la NoorMax.

Alisema mfumo huo, hususan katika eneo la makala za Qur'ani, unatoa majibu yanayotokana na maudhui ya makala husika na pia unamwezesha mtumiaji kupata marejeo ya makala zinazohusiana na swali lake.

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Bahrami, akizungumzia jitihada zilizofanywa kwa ushirikiano na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Ebrahimi ili kuutambulisha mfumo huo, alionesha matumaini kwamba utazinduliwa katika Chuo Kikuu cha Allameh Tabataba'i kwa kuhudhuriwa na Waziri wa Sayansi.

Kuanzishwa kwa mfumo wa mazungumzo kuhusu fikra za Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Mkuu wa Kituo cha Utafiti wa Kompyuta cha Sayansi za Kiislamu alitangaza kuanzishwa kwa mfumo wa “Mazungumzo kuhusu Fikra za Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi”.

Alisema mfumo huo, unaopatikana kupitia anuani ya “Goftogoo.Khamenei.ir”, unawawezesha watumiaji kuuliza maswali kuhusu fikra na mitazamo ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi.

Aliongeza kuwa majibu ya mfumo huo yanatolewa kwa kutegemea kazi za maandishi zilizochapishwa na Shirika la Uchapishaji la Mapinduzi ya Kiislamu pamoja na hotuba na maelezo yaliyochapishwa katika tovuti husika ya habari.

Pia mfumo huo umeandaliwa kwa namna ambayo mtumiaji anaweza kupata marejeo ya vyanzo vilivyotumika katika kutoa majibu.

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Bahrami aliuelezea mfumo huo kuwa fursa muhimu kwa watafiti wanaojishughulisha na maeneo mbalimbali ya fikra na mitazamo ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi, na wanaohitaji kupata vyanzo na hotuba zenye marejeo ya kuaminika.

Akili Bandia haitachukua nafasi ya mtafiti

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Bahrami, akisisitiza umuhimu wa mwanadamu kuendelea kuwa na nafasi hai katika mchakato wa utafiti, alisema:

Katika tafiti za Sayansi za Kibinadamu za Kidijitali na matumizi ya Akili Bandia, suala kuu ni namna ya kufafanua nafasi ya walimu, wanafunzi wa Hawza, watafiti, waandishi wa tasnifu na wanafunzi wa vyuo vikuu.

Aliongeza:

“Haikusudiwi kwamba uwanja wa utafiti ukabidhiwe kwa Akili Bandia. Badala yake, mwanadamu anapaswa kuwa na nafasi muhimu katika kufafanua tatizo la utafiti, kuelekeza mchakato wa utafiti na kutathmini matokeo yake.”

Alisisitiza kwamba Akili Bandia inaweza kuwa chombo chenye manufaa makubwa katika utafiti pale tu itakapotumika ndani ya mipaka ya maarifa ya kitaalamu, mbinu za kisayansi na usimamizi wa mwanadamu.