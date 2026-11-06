“Kuteketea kwa moto kwa meli mbili za mafuta zilizokiuka maagizo katika Mlango-Bahari wa Hormuz.”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA- Idara ya Uhusiano wa Umma ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) imetangaza kutokea kwa moto katika meli mbili za mafuta zilizokiuka maagizo katika Mlango-Bahari wa Hormuz.

Maandishi ya taarifa iliyotolewa na Idara ya Uhusiano wa Umma ya Jeshi la Wanamaji la IRGC ni kama ifuatavyo:

Meli mbili za mafuta zilizokiuka maagizo, moja ikiwa katika eneo la mashariki mwa Mlango-Bahari wa Hormuz na nyingine ndani ya mlango huo, zilikuwa zikijaribu kupita katika njia isiyoruhusiwa. Meli hizo ziligonga mabomu ya ardhini ya baharini (mines), kisha zikakwama katika maji ya Mlango-Bahari wa Hormuz.

Meli hizo mbili zilizima mifumo yake yote ya kutambua na kuelekeza meli, na zilijaribu kutoka kupitia njia isiyoruhusiwa ya Mlango-Bahari wa Hormuz kwa msaada wa jeshi la Marekani, ambalo taarifa hiyo imelielezea kuwa jeshi vamizi na la kigaidi. Hata hivyo, baada ya kugonga mabomu hayo, ziliwaka moto na kusimama.

Kwa neema ya Mwenyezi Mungu na juhudi za wanajeshi jasiri wa Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Mlango-Bahari wa Hormuz umefungwa, na hali hiyo haitabadilika mpaka masharti saba yatakapotekelezwa.

Aidha, juhudi za vikosi vya Marekani vya CENTCOM, ambavyo taarifa hiyo inavitaja kuwa vikosi vamizi, za kuwalazimisha manahodha wa meli za mafuta kupita katika maeneo yasiyoruhusiwa na yaliyoathiriwa na mabomu ya baharini, hazitaleta matokeo mengine isipokuwa kushindwa mara kwa mara na fedheha.