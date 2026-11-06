Marekani na Israel zinaendelea kufanya mazoezi ya kujiandaa kwa mashambulizi mapya dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA:

Ndege za kivita za Israel zinahitaji kujazwa mafuta angani wakati wa kutekeleza operesheni za mashambulizi ya anga ili ziweze kufika kwenye malengo yake na kurejea katika kambi zake za kijeshi kutokana na umbali mrefu. Hata hivyo, Jeshi la Anga la Israel lina idadi ndogo ya ndege maalumu za kuongeza mafuta angani.

Kwa mujibu wa ripoti za hivi karibuni, Israel ina jumla ya ndege 9 za kuongeza mafuta zilizo tayari kutumika, zikiwemo ndege 7 aina ya Boeing 707 Re'em na ndege 2 aina ya KC-46A ambazo ilipokea miezi michache iliyopita.

Idadi hii ndogo itapunguza uwezo wa Jeshi la Anga la Israel kutuma ndege nyingi za kivita katika operesheni za mashambulizi. Hali hiyo inaweza kusababisha kupungua kwa mashambulizi na kupunguza nguvu ya mashinikizo ya kijeshi.

Mwanzoni mwa vita vya siku 12 vya mwaka 2025, Israel ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya Iran bila ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani, kabla ya Marekani kujiunga na vita. Wakati huo, taarifa rasmi za Israel ziliepuka kufichua uwezekano wa kupokea ndege za kuongeza mafuta kutoka Marekani, huku zikisisitiza kuwa Israel ilitegemea uwezo wake yenyewe na kwamba ilitekeleza jukumu lake kwa kujitegemea. Hata hivyo, kuna viashiria vinavyoonyesha kuwa hali halisi huenda ilikuwa tofauti na maelezo hayo.

Pamoja na hayo, msaada huo ulikuwa na mipaka, jambo lililoonekana katika idadi ya mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israel. Hali hiyo iliilazimu kutegemea zaidi makombora ya masafa marefu yanayorushwa na ndege za kivita zikiwa nje ya anga ya Iran ili kupunguza changamoto ya umbali.

Ili kuelewa umuhimu wa ndege za kuongeza mafuta angani, inafaa kuangalia idadi ya safari za ndege za Jeshi la Anga la Israel katika vita hivyo. Katika vita vya siku 12 vya mwaka 2025, Israel ilifanya takribani safari 1,500 za ndege za kivita, ikilinganishwa na takribani safari 2,600 katika siku 10 za mwanzo za vita vya mwaka 2026, wakati ambapo ilipata msaada mkubwa zaidi wa Marekani. Katika kipindi hicho, zaidi ya ndege 60 za Marekani za kuongeza mafuta ziliripotiwa kuwepo katika eneo hilo zikiunga mkono operesheni za mashambulizi.

Changamoto nyingine: Mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani

Mbali na changamoto ya ndege za kuongeza mafuta, kuna suala jingine muhimu linalohusu mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani.

Israel inanufaika na mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani iliyosambazwa katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Mifumo hiyo imekuwa sehemu ya kwanza ya ulinzi wa Israel, ikiwemo rada na mifumo ya THAAD iliyopo Jordan, mfumo wa Aegis kwenye meli za kivita katika Bahari ya Mediterania, mifumo ya Marekani ya Patriot MIM-104 iliyosambazwa ndani ya Israel, pamoja na msaada wa satelaiti za kutoa tahadhari ya mapema kuhusu urushaji wa makombora. Aidha, kuna doria za ndege za kivita za Marekani zinazoshiriki katika kuzuia ndege zisizo na rubani za Iran.

Iwapo sehemu ya msaada huu wa kijeshi itaondolewa, Israel inaweza kukabiliwa na hatari kubwa ya mashambulizi makali kutoka kwa makombora ya balistiki na ndege zisizo na rubani za Iran. Katika hali hiyo, mifumo yake ya ulinzi pekee inaweza isitoshe kukabiliana na mashambulizi hayo, na uwezo wa kuzuia makombora unaweza kupungua.

Maandalizi ya kijeshi yanaendelea

Hali ya kijeshi katika uwanja wa operesheni bado haijabadilika. Ndege za kivita za Marekani na Israel zinaendelea na mazoezi ya kuiga mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya maeneo ya magharibi na kusini mwa Iran. Mazoezi hayo yanaambatana na operesheni za uchunguzi wa kina zinazofanywa na ndege za MQ-4C Triton na P-8A Poseidon.

Vyanzo mbalimbali vilivyo karibu na vituo vya kufanya maamuzi vinasema kuwa jeshi la Marekani limekamilisha maandalizi yake yote kwa ajili ya kufanya mashambulizi makubwa. Hata hivyo, linasubiri kuwasili kwa meli ya kubeba ndege za kivita ya USS Theodore Roosevelt pamoja na kikosi cha meli za kivita za majini cha Makin Island, vinavyotarajiwa kuwasili kuanzia katikati hadi mwishoni mwa mwezi huu.

Marekani na Israel zinaendelea kufanya mazoezi ya kujiandaa kwa mashambulizi mapya dhidi ya Iran.

Utawala wa Trump bado una nia ya kufikia mwisho wa mzozo na Iran, iwe kwa njia ya kidiplomasia au ya kijeshi. Endapo mashambulizi yatafanyika, kuna uwezekano wa kuyatumia kama njia ya kufikia hitimisho la kisiasa la vita, ambalo Washington inaweza kulitangaza kama ushindi wa kimkakati, badala ya kujikita tu katika kuharibu maeneo zaidi ya kijeshi.

Kuna uwezekano wa hali mbalimbali kujitokeza. Kwanza, kuendelea kwa hali ya sasa kupitia mashinikizo ya kiuchumi na kuwekewa vikwazo vya baharini. Pili, kufanya mashambulizi makali kwa muda mfupi ili kuilazimisha Iran kukubali masharti fulani. Tatu, kuanzisha operesheni yenye lengo la kudhoofisha kwa kiwango kikubwa uwezo wa kijeshi na kiuchumi wa Iran.

Chaguo la tatu bado lipo mezani, lakini linaambatana na hatari ya kuongeza muda wa vita na kuongeza mashinikizo ya ndani dhidi ya serikali ya Marekani.

Kwa ujumla, viashiria vya shughuli za kijeshi kwa sasa vinaonekana kuwa na nguvu zaidi kuliko dalili za mazungumzo na kufikia makubaliano ya kumaliza mzozo.

Kuhusu hali ya kisiasa ya Israel, katika mazingira ya mijadala kuhusu uwezekano wa kuundwa kwa serikali bila Netanyahu, mshirika wa Trump anaweza kuona operesheni ya haraka ya kijeshi kuwa njia ya kuvuruga hesabu za kisiasa na kujinasua katika changamoto zinazomkabili kisiasa.

Hata hivyo, tutasubiri kuona mambo yatakavyoendelea katika siku za hivi karibuni.