Hotuba ya Sala ya Ijumaa Katika Chuo cha Kiislamu cha Mabinti cha Hazrat Zainab(SA), Kigamboni, Yajikita Katika Maisha na Maadili ya Hazrat Fatima SA

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA-, Swala ya Ijumaa ya wiki hii imefanyika katika Chuo cha Kiislamu cha Wasichana cha Hazrat Zainab (SA), kilichopo eneo la Kigamboni, Dar es Salaam, chini ya uimamu wa Hujjatul-Islam Sayyid Wajeeh Akbar Zaidi.

Katika khutuba zake, Hujjatul-Islam Sayyid Wajeeh Akbar Zaidi alieleza vipengele mbalimbali vya maisha ya Hazrat Fatimah Zahra (SA), hususan mwenendo wake wa kifamilia, maadili yake mema na nafasi yake tukufu katika Uislamu.

Akirejelea kauli ya Imam Ali (AS) kuhusu nafasi ya Hazrat Fatimah Zahra (SA) na Mtume Muhammad (SAW), alisisitiza umuhimu wa kuiga mwenendo wa viongozi hao wawili wakuu. Aidha, alimtaja Hazrat Fatimah Zahra (SA) kuwa mfano bora katika kuelewa na kufuata mafundisho ya Uimamu.

Vilevile, akirejelea Sura Tukufu ya Al-Kawthar, alieleza fadhila na sifa mbalimbali za Hazrat Fatimah Zahra (SA), akisisitiza nafasi yake katika kusimamia maisha ya ndoa na kuimarisha misingi ya familia.

Katika sehemu nyingine ya khutuba zake, Imam wa Swala ya Ijumaa alisisitiza subira, uvumilivu, maelewano na maadili mema aliyokuwa nayo Hazrat Fatimah Zahra (SA). Alibainisha kuwa katika maisha yake ya kifamilia, alikuwa mfano wa subira na uvumilivu, huku akidumisha mahusiano mema na mume wake yaliyojengwa katika misingi ya upendo na heshima.

Hafla hiyo ilihudhuriwa na jumla ya wanafunzi 114 wa Chuo cha Kiislamu cha Wasichana cha Hazrat Zainab (SA).

Nukta muhimu zilizochambuliwa katika Khutba ya Ijumaa