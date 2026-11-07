Sayyid Ahmad al-Najafi: Swalawat ni Dhikri Tukufu Yenye Athari Kubwa Katika Kutatua Matatizo

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Baadhi ya watu huja na kutuuliza: Ni dhikri gani iliyo bora zaidi na yenye athari kubwa zaidi?

Tunawajibu: Hakika, dhikri iliyo na daraja la juu zaidi, yenye ufanisi mkubwa na yenye uwezo mkubwa wa kutatua matatizo, (هُوَ ذِكْرُ الصَّلاَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ) ni Kumswalia (kumtakia rehma na amani) Mtume Muhammad (s.a.w.w) na Ahlul-Bayti wake (as).

Hii ni kwa sababu hata asili ya ibada ya "Swala-الصَّلاَةُ" yenyewe - kama ilivyo katika dhati yake - inahusiana na (au imetolewa au imechimbuka kutoka kwenye neno) Swalawat-الصَّلَوَاتِ. - Kwa ibara nyingine nyepesi kueleweka - Neno Swala linatokana na neno Swalawat. Kwa upande mwingine, siri ya kuunganishwa (au inayopelekea wewe uwe ni mwenye mafungamano au mahusiano) na Tawhidi na Chanzo Kikuu cha Uwepo (Yaani: Mwenyezi Mungu Mtukufu) ni dhikri hii tukufu.

Kwa hakika, Swalawat zote ni rehema na husababisha kushuka kwa rehema ya Mwenyezi Mungu.

@Sayyid Ahmad al-Najafi (السيد أحمد النجفي)