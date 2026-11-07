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Sayyid Ahmad al-Najafi: Swalawat ni Dhikri Tukufu Yenye Athari Kubwa Katika Kutatua Matatizo

7 Novemba 2026 - 12:28
Msimbo wa Habari: 1887421
Sayyid Ahmad al-Najafi: Swalawat ni Dhikri Tukufu Yenye Athari Kubwa Katika Kutatua Matatizo

Sayyid Ahmad al-Najafi amesisitiza kuwa kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad (s.a.w.w.) na Ahlul-Bayti wake (a.s.) kupitia Swalawat ni miongoni mwa dhikri tukufu zenye daraja la juu na athari kubwa, akibainisha kuwa Swalawat ni rehema na sababu ya kushuka kwa rehema za Mwenyezi Mungu.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Baadhi ya watu huja na kutuuliza: Ni dhikri gani iliyo bora zaidi na yenye athari kubwa zaidi?

Tunawajibu: Hakika, dhikri iliyo na daraja la juu zaidi, yenye ufanisi mkubwa na yenye uwezo mkubwa wa kutatua matatizo, (هُوَ ذِكْرُ الصَّلاَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ) ni Kumswalia (kumtakia rehma na amani) Mtume Muhammad (s.a.w.w) na Ahlul-Bayti wake (as).

Hii ni kwa sababu hata asili ya ibada ya "Swala-الصَّلاَةُ" yenyewe - kama ilivyo katika dhati yake - inahusiana na (au imetolewa au imechimbuka kutoka kwenye neno) Swalawat-الصَّلَوَاتِ. - Kwa ibara nyingine nyepesi kueleweka - Neno Swala linatokana na neno Swalawat. Kwa upande mwingine, siri ya kuunganishwa (au inayopelekea wewe uwe ni mwenye mafungamano au mahusiano) na Tawhidi na Chanzo Kikuu cha Uwepo (Yaani: Mwenyezi Mungu Mtukufu) ni dhikri hii tukufu.

Kwa hakika, Swalawat zote ni rehema na husababisha kushuka kwa rehema ya Mwenyezi Mungu.

Sayyid Ahmad al-Najafi: Swalawat ni Dhikri Tukufu Yenye Athari Kubwa Katika Kutatua Matatizo

@Sayyid Ahmad al-Najafi (السيد أحمد النجفي)

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