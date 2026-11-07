Imam Ali (a.s): Kuharakisha Kujibu Kunaweza Kukufanya Ukose Jibu Sahihi - (na hatimaye kuwapotosha wengine)

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Imepokelewa kutoka kwa Amirul-Muuminina Imam Ali bin Abi Talib (as) kwamba amesema:

مَنْ أَسْرَعَ فِي الجَوَابِ لَمْ يُدْرِكِ الصَّوَابَ

"Mwenye kuharakisha kutoa majibu bila kutafakari na kuchunguza jambo kwa kina, hataweza kufikia jibu sahihi wala kuupata ukweli".

Ufafanuzi wa Hadithi:

Hadithi hii inatufundisha umuhimu wa kutokuwa na haraka katika kutoa majibu, kutoa maoni au kutoa hukumu kuhusu mambo mbalimbali. Mtu anapoharakisha kujibu bila kwanza kulielewa vizuri jambo analoulizwa, kulichunguza na kulitafakari kwa kina, anaweza kujikuta akitoa jibu lisilo sahihi au akahukumu jambo kinyume na ukweli.

Wakati mwingine, haraka ya kujibu hutokana na mtu kutaka kuonekana kuwa ana maarifa mengi, kuonyesha uwezo wake wa kujibu maswali au kutaka kuwa wa kwanza kutoa maoni. Hata hivyo, si kila anayejibu haraka anakuwa amejibu kwa usahihi, na si kila anayechukua muda kutafakari anakosa maarifa.

Aidha, hadithi hii inatukumbusha kwamba ukimya wa muda mfupi kwa ajili ya kutafakari ni bora kuliko kutoa jibu la haraka linaloweza kumpotosha mtu mwingine. Ni vyema mtu akawa na utulivu, akatafakari, akathibitisha taarifa na kuhakikisha kuwa amelielewa vizuri swali kabla ya kutoa jibu.

Hasa katika masuala ya dini, elimu, historia na hukumu za kisharia, jambo hili lina umuhimu mkubwa zaidi, kwa sababu kutoa majibu bila utafiti na uthibitisho kunaweza kusababisha kuenezwa kwa taarifa zisizo sahihi na hata kuwapotosha wengine.

Funzo kuu: Usiharakishe kujibu ili uonekane kuwa unajua; tafakari kwanza ili jibu lako liwe sahihi. Kwa sababu thamani ya jibu haipimwi kwa kasi ya kulitoa, bali hupimwa kwa ukweli na usahihi wake.

Hadithi hii kama tulivyoashiria hapo juu, imepokewa kutoka kwa Amirul-Muuminina Imam Ali bin Abi Talib (a.s).

Rejeo: Mizanul Hikmah, Juzuu ya 2, Ukurasa wa 480.