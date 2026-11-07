Sheikh Ridhiwani Mjenjwa Atoa Nasaha Kuhusu Kifo kwa Akina Mama Waliohudhuria Msiba wa Muumini Mkoani Kigoma

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Sheikh Ridhiwani Mjenjwa, ambaye ni Mudir wa Markazi ya Imam Ali (a.s) iliyopo katika Mkoa wa Kigoma, Kijiji cha Kasuku, Barabara ya Tisa, ametoa nasaha na mawaidha kuhusu kifo (mauti) kwa akina mama waliojitokeza kutoa pole na kushiriki katika msiba wa mmoja wa waumini wa eneo hilo leo hii.

Katika nasaha zake, Sheikh Ridhiwani amezungumzia ukweli wa kifo na nafasi yake katika maisha ya mwanadamu, akiwakumbusha waliohudhuria kuwa kifo ni jambo lisiloepukika ambalo kila mwanadamu atalifikia, bila kujali umri, hali yake ya maisha, nafasi yake katika jamii au mali alizonazo.

Ameeleza kuwa kifo si tukio linalomhusu mtu aliyefariki pekee, bali ni funzo na ukumbusho kwa kila aliye hai. Kila msiba tunaoushuhudia unatukumbusha kuwa maisha ya dunia ni ya muda mfupi na kwamba mwanadamu anapaswa kujiandaa kwa safari ya Akhera kabla ya kufikiwa na wakati wake.

Ujumbe Mkuu wa Nasaha Kuhusu Kifo

Mada hii imebeba ujumbe muhimu kwa mwanadamu, ukiwemo:

Kukumbuka kuwa kifo ni hakika: Kila mwanadamu ana mwisho wa maisha ya duniani. Hakuna mwenye uwezo wa kukwepa mauti wala kujua kwa uhakika siku na wakati ambao ataitwa na Mola wake. Kutotegemea maisha ya dunia: Mwanadamu hapaswi kuzama katika shughuli za dunia na kusahau kuwa maisha haya ni ya kupita. Mali, cheo, nyumba na vitu vingine vya dunia havitadumu pamoja naye milele. Kutubu na kurejea kwa Mwenyezi Mungu: Kifo kinapaswa kuwa sababu ya mwanadamu kujitathmini, kuacha madhambi, kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu na kujitahidi kuishi katika utiifu Wake. Kutimiza haki za watu: Kabla mauti haijamfikia, mwanadamu anapaswa kurekebisha mahusiano yake na wengine, kuomba msamaha kwa aliowakosea, kusamehe waliomkosea na kuhakikisha kuwa hatekelezi dhuluma dhidi ya mtu yeyote. Kuzidisha matendo mema: Mwanadamu anapaswa kutumia muda aliopewa duniani kufanya ibada, kutoa sadaka, kuwasaidia wenye shida, kuwaheshimu wazazi, kulea watoto katika maadili mema na kuacha athari njema itakayomnufaisha hata baada ya kufariki kwake. Kujiandaa kwa safari ya Akhera: Maandalizi ya kifo hayamaanishi kusubiri siku za mwisho za maisha, bali ni kuishi kila siku kwa kumcha Mwenyezi Mungu, kutekeleza wajibu wa kidini na kujiweka tayari kukutana na Mola wake wakati wowote.

Mwanadamu Afanye Nini Kabla Kifo Hakijamfikia?

Miongoni mwa mambo muhimu ambayo mwanadamu anapaswa kuyazingatia ni kufanya tathmini ya maisha yake kila siku, kutubu kwa dhati, kutekeleza wajibu wake kwa Mwenyezi Mungu na kwa viumbe Wake, kulipa madeni, kurejesha amana, kuacha uhasama na kuhakikisha kuwa anaishi maisha yenye imani, uadilifu na matendo mema.

Kwa ujumla, ujumbe wa mada hii ni kwamba mwanadamu hapaswi kusubiri kifo kimfike ndipo aanze kufikiria kuhusu Akhera; bali anapaswa kujiandaa kwa Akhera akiwa bado anaishi duniani na ana nafasi ya kutenda mema.

Nasaha hizi zimekuwa ukumbusho muhimu kwa akina mama waliohudhuria msiba huo, kwamba misiba tunayoshuhudia katika jamii yetu inapaswa kutuongezea tafakuri, kumcha Mwenyezi Mungu, kuimarisha mshikamano na kuishi kwa upendo, huruma na kusaidiana.