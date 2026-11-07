Jirani: Neema au Kero? Makala Hii inafafanua Haki na Wajibu wa Kuishi na Majirani kwa Misingi ya Uislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA – Maisha ya mwanadamu hayawezi kutenganishwa na mahusiano ya kijamii, hususan uhusiano wa ujirani, ambao una nafasi muhimu katika kujenga amani, upendo, mshikamano na usalama katika jamii.

Jirani anaweza kuwa mtu wa kwanza kutoa msaada wakati wa shida, kufariji wakati wa msiba na kushirikiana nasi katika nyakati za furaha. Hata hivyo, tabia na mwenendo wa baadhi ya majirani unaweza pia kuwa chanzo cha usumbufu, migogoro na kukosekana kwa amani katika makazi.

Kwa msingi huo, swali muhimu linalopaswa kujiulizwa ni: Je, jirani ni neema au kero? Na sisi wenyewe tunakuwa majirani wa aina gani kwa watu wanaotuzunguka?

Makala hii ya Al-Muhataram Salum Bendera inaangazia umuhimu wa ujirani, sifa za jirani mwema na mbaya, changamoto za kuishi pamoja na namna ya kukabiliana nazo kwa kuzingatia misingi ya utu, heshima na mafundisho ya Uislamu.

Jirani ni nani na ana umuhimu gani?

Jirani ni mtu anayeishi karibu na makazi yetu au ambaye mazingira ya maisha yanatuweka katika ukaribu wa kijamii. Ujirani si suala la umbali pekee, bali ni uhusiano unaohitaji heshima, upendo, kusaidiana na kuheshimu haki za kila mmoja.

Umuhimu wa jirani unaonekana katika nyanja mbalimbali za maisha. Jirani mwema anaweza kutusaidia wakati wa dharura, kushirikiana nasi katika kulinda usalama wa makazi, kuwasaidia watoto na kujenga mshikamano wa kijamii.

Wakati mwingine, ndugu zetu wanaweza kuwa mbali, lakini jirani ndiye anayekuwa karibu nasi tunapohitaji msaada. Hivyo, jirani si mtu wa kupuuzwa, bali ni sehemu muhimu ya maisha yetu ya kijamii.

Sifa za jirani mwema na jirani mbaya

Jirani mwema si lazima awe tajiri au mwenye cheo. Wema wake hupimwa kwa tabia na namna anavyowatendea watu wanaomzunguka.

Jirani mwema huheshimu faragha za wengine, huepuka kuwaudhi kwa kelele, husaidia wenye shida, huheshimu mipaka ya makazi na huepuka umbea, fitina na uchonganishi.

Kwa upande mwingine, jirani mbaya ni yule ambaye tabia zake zinavuruga amani ya wengine. Anaweza kuwa mtu anayependa kuingilia mambo binafsi, kupiga kelele kupita kiasi, kuchafua mazingira, kuvamia mipaka ya wengine au kuchochea migogoro.

Kwa hiyo, jirani mwema ni yule ambaye uwepo wake unaleta utulivu, faraja na mshikamano badala ya hofu, chuki na uhasama.

Changamoto za kuishi na majirani

Kuishi pamoja hakumaanishi kuwa watu wote watakuwa na tabia, malezi na mitazamo inayofanana. Kila familia ina utaratibu wake na kila mtu ana hulka yake.

Baadhi ya changamoto zinazoweza kujitokeza katika ujirani ni tofauti za tabia na malezi, kelele, migogoro ya mipaka ya viwanja, matumizi ya maeneo ya pamoja, wivu, umbea na kuingiliana katika mambo binafsi.

Changamoto hizi zinaweza kugeuka kuwa migogoro mikubwa ikiwa watu watakosa subira, hekima na uwezo wa kudhibiti hasira zao.

Hata hivyo, tofauti za tabia hazipaswi kuwa sababu ya kuvunja uhusiano mwema baina ya majirani.

Namna ya kuvumilia jirani mwenye kukera

Si kila jirani tutakayekutana naye atakuwa na tabia tunazozipenda. Wakati mwingine tunaweza kukutana na mtu mwenye maneno makali, tabia za kuudhi au mwenendo unaotukosesha amani.

Katika mazingira hayo, ni muhimu kujifunza kuwa na subira, kutokujibu kila kosa kwa hasira, kuzungumza kwa hekima tunapokuwa na malalamiko, kuepuka kulipiza kisasi na kuchochea uhasama, kuheshimu faragha na mipaka ya wengine pamoja na kutafuta suluhu kupitia watu wenye hekima na viongozi wa jamii.

Hata hivyo, kuvumilia hakumaanishi kukubali kudhulumiwa. Pale ambapo haki na usalama vinakiukwa, ni muhimu kuweka mipaka inayofaa na kutafuta msaada wa mamlaka husika, hasa katika masuala ya vitisho, ukatili au uvunjifu wa haki.

Haki za jirani katika Uislamu

Uislamu umeipa haki ya jirani nafasi kubwa sana. Kumheshimu jirani si desturi nzuri ya kijamii pekee, bali ni sehemu ya maadili na wajibu wa Kiislamu.

Qur'ani Tukufu na haki za jirani

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema katika Qur'ani Tukufu:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

"Na mwabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na chochote, na wafanyieni wema wazazi wawili, na jamaa, na mayatima, na masikini, na jirani aliye karibu, na jirani aliye mbali..."

(Surat An-Nisaa, 4:36).

Aya hii inatufundisha kuwa wema kwa jirani ni miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyaagiza. Pia inatukumbusha kuwa wema huo haupaswi kufungiwa kwa jirani tunayependana naye au mwenye imani kama yetu pekee.

Mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w)

Mtume Muhammad (s.a.w.w.) alisisitiza sana umuhimu wa kumfanyia wema jirani. Katika hadithi mashuhuri iliyopokewa katika vitabu vya hadithi vya Kiislamu, amesema:

وَ لَمْ يَزَلْ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

"Na Jibril aliendelea kuniusia kuhusu jirani mpaka nikadhani kuwa atamfanya kuwa mrithi."

Hadithi hii inaonesha ukubwa wa haki za jirani katika Uislamu. Msisitizo huo unatufundisha kuwa jirani ana haki ya kuheshimiwa, kulindwa dhidi ya madhara na kusaidiwa pale anapohitaji msaada.

Katika hadithi nyingine, Mtume (s.a.w.w) amesema:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ

"Yule anayemwamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho, basi asimuudhi jirani yake."

Hadithi hii inatupatia fundisho muhimu kwamba imani ya kweli haipaswi kuonekana katika ibada pekee, bali pia katika namna tunavyowatendea watu wanaotuzunguka.

Mafundisho ya Maimamu wa Ahlul-Bayt (a.s)

Maimamu wa Ahlul-Bayt (a.s.) wameendeleza mafundisho ya Qur'ani na Mtume (s.a.w.w.) kuhusu umuhimu wa kuishi vizuri na watu.

Imam Ali bin Abi Talib (a.s.), katika moja ya barua zake kwa watu wa Basra inayopatikana katika kitabu cha Nahjul-Balagha, alisema:

اللَّهَ اللَّهَ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ.

"Mcheni Mwenyezi Mungu! Mcheni Mwenyezi Mungu katika kuwahusu majirani zenu, kwani wao ni wasia wa Mtume wenu. Aliendelea kuwausia kuhusu wao mpaka tukadhani kuwa atawapa sehemu ya urithi."

Mafundisho haya yanatukumbusha kuwa haki za jirani si jambo dogo, bali ni wajibu unaopaswa kuzingatiwa katika maisha yetu ya kila siku.

Vilevile, Imam Zainul-Abidin Ali bin Hussein (a.s.), katika kitabu chake Risalat al-Huquq (Risala ya Haki), ameeleza haki ya jirani kuwa ni pamoja na kulinda mali yake akiwa hayupo, kumheshimu na kumsaidia anapokuwa amedhulumiwa. Pia amesisitiza kutomchunguza kwa siri na kutofuatilia mambo yake binafsi.

Mafundisho haya yanatupa mwongozo mpana wa namna ya kuishi na majirani: tusidhuru, tusisaliti, tusiingilie faragha zao na tusikae kimya tunapoweza kuwasaidia dhidi ya dhuluma.

Kwa ujumla, haki za jirani katika Uislamu zinajumuisha:

Kutomdhuru kwa maneno au matendo. Kuheshimu faragha na heshima yake. Kumsaidia anapokuwa na shida. Kumfariji anapopatwa na msiba. Kumpongeza anapopata mafanikio. Kumsamehe na kuvumilia makosa madogo. Kumkinga dhidi ya madhara yanayoweza kuepukika. Kumtendea wema bila kujali tofauti za hali, dini, kabila au mitazamo.

Hii ndiyo misingi ya kujenga ujirani wenye upendo, heshima na mshikamano.

Kwanza, wewe kuwa jirani mwema

Mara nyingi tunapozungumzia matatizo ya ujirani, tunaanza kuorodhesha makosa ya majirani zetu. Tunamlalamikia anayepiga kelele, anayependa umbea au anayeingilia maisha yetu.

Lakini ni mara ngapi tunajiuliza: Mimi mwenyewe ni jirani wa aina gani?

Je, ninaheshimu haki za majirani zangu? Je, ninazingatia muda wao wa mapumziko? Je, ninawasaidia wanapokuwa na shida? Je, maneno na matendo yangu yanawaletea amani au usumbufu?

Kabla ya kumlaumu jirani, ni vizuri kujichunguza wenyewe.

Usimlaumu jirani kwa kupiga kelele huku wewe mwenyewe ukifanya hivyo. Usilalamikie kuingiliwa kwa faragha yako huku wewe ukifuatilia mambo binafsi ya wengine.

Kanuni nzuri ya ujirani ni kumtendea mwingine kwa namna ambavyo ungependa yeye akutendee.

Tarajia jirani mwema baada ya wewe kuwa mwema

Hatuwezi kuwalazimisha watu wote kuwa wema kwetu, lakini tunaweza kuamua kuwa watu wema kwa wengine.

Usisubiri jirani aanze kukusalimia ndipo umsalamie. Usisubiri apate shida ndipo umsaidie. Usisubiri akuheshimu ndipo uanze kumheshimu.

Anza wewe!

Wema wako unaweza kuwa mfano mzuri kwa wengine na kuchangia kujenga mazingira ya amani. Hata hivyo, usitarajie kila mtu atakulipa kwa wema. Kuwa jirani mwema ni wajibu wa kimaadili na kidini, si biashara ya kutafuta malipo.

Hitimisho

Ujirani mwema ni msingi muhimu wa kujenga jamii yenye amani, upendo, heshima na mshikamano. Mafundisho ya Uislamu yanatukumbusha kuwa haki za majirani ni sehemu ya wajibu wetu wa kidini na kijamii, na kwamba wema wetu haupaswi kutegemea tabia au hali ya jirani wetu.

Kwa hiyo, badala ya kutumia muda mwingi kulalamikia majirani zetu, ni vyema kila mmoja aanze kwa kujitathmini na kuhakikisha kuwa yeye mwenyewe ni jirani anayewaletea wengine amani na faraja.

Jirani anaweza kuwa neema au kero, lakini sisi tuna nafasi ya kuchagua kuwa neema katika maisha ya wengine.

Wabillah Tawfiq.

Mwandishi: Al-Muhataram Salum Bendera