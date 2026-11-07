Miaka 70 Baada ya Mgogoro wa Mfereji wa Suez: Vita Dhidi ya Iran Vimeweka Wazi Mipaka ya Nguvu za Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Miaka 70 baada ya Mgogoro wa Mfereji wa Suez, mafunzo ya kihistoria ya mgogoro huo yanaonekana tena katika vita vya Marekani dhidi ya Iran. Hii ni kwa sababu nguvu za kijeshi pekee haziwezi kuwalazimisha wapinzani kusalimu amri wala kuzuia gharama kubwa za vita kuathiri uchumi. Hayo yameelezwa katika uchambuzi uliochapishwa na jarida la Marekani la Newsweek.

Jarida hilo limekumbusha kuwa mwaka 1956, Rais wa wakati huo wa Marekani, Dwight Eisenhower, alitumia shinikizo la kifedha na kidiplomasia kusimamisha uvamizi wa pamoja wa Uingereza, Ufaransa na utawala wa Israel dhidi ya Misri. Kwa upande mwingine, Rais wa sasa wa Marekani, Donald Trump, anakabiliwa na athari za vita dhidi ya Iran, kufungwa kwa Mlango-Bahari wa Hormuz, kudhoofika kwa miungano na hasira za wapiga kura kutokana na kupanda kwa bei.

Katika uchambuzi ulioandikwa na David Avir, Newsweek lilieleza kuwa Mgogoro wa Mfereji wa Suez ulifichua mipaka ya nguvu za kijeshi za Uingereza na Ufaransa, kwani shinikizo lililotolewa na Eisenhower hatimaye lilizilazimisha nchi hizo kusitisha mashambulizi dhidi ya Misri. Sasa, baada ya kupita miaka 70, vita dhidi ya Iran vinaweka Washington mbele ya changamoto zinazofanana.

Mnamo Novemba 1956, vikosi vya Uingereza na Ufaransa vilianza kusonga mbele katika mji wa bandari wa Port Said baada ya kutua kwa vikosi vya miavuli kwa lengo la kudhibiti Mfereji wa Suez. Operesheni hiyo ilifanyika sambamba na uvamizi wa utawala wa Israel katika Rasi ya Sinai, lakini shinikizo kutoka Washington hatimaye lilisababisha kusitishwa kwa mashambulizi hayo.

Masoko ya Fedha Yalivyokuwa na Nafasi Katika Kusimamisha Vita

Mgogoro wa Mfereji wa Suez ulianza baada ya Rais wa wakati huo wa Misri, Gamal Abdel Nasser, kutangaza kutaifishwa kwa kampuni iliyokuwa ikiendesha Mfereji wa Suez. Kufuatia hatua hiyo, serikali za Uingereza na Ufaransa, kwa kushirikiana na utawala wa Israel, zilipanga kuishambulia Rasi ya Sinai, kuuteka Mfereji wa Suez na hata kujaribu kuipindua serikali ya Nasser.

Wakati huo, zaidi ya nusu ya mafuta yaliyokuwa yakitumiwa katika Ulaya Magharibi yalipitishwa kupitia mfereji huo. Kuzamishwa kwa meli katika njia hiyo kulivuruga usafirishaji wa majini na kuongeza shinikizo kwa uchumi wa Uingereza, ambao ulihitaji msaada wa Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ili kuimarisha thamani ya sarafu yake ya pauni ya Uingereza.

Eisenhower alikataa kuisaidia Uingereza na kutishia kuuza akiba ya mali ya nchi yake iliyokuwa katika sarafu ya pauni ya Uingereza. Hatua hiyo ingeweza kusababisha kushuka kwa thamani ya sarafu hiyo kwa kiwango kikubwa.

Kutokana na tishio la kuporomoka kwa uchumi, London na Paris zililazimika kusitisha mashambulizi na kuondoa vikosi vyao. Waziri Mkuu wa wakati huo wa Uingereza, Anthony Eden, alijiuzulu mwanzoni mwa mwaka 1957. Mgogoro wa Suez pia uliharakisha kudhoofika kwa nafasi ya Uingereza kama dola kubwa duniani.

Mlango-Bahari wa Hormuz Wazidi Kuziweka Katika Majaribu Nguvu za Kijeshi

Uchambuzi wa Newsweek unaonyesha kuwa vita vya Trump dhidi ya Iran vimedhihirisha kuwa ubora wa kijeshi hauwezi kuzuia upande mwingine kutumia nafasi yake ya kijiografia na nyenzo za kiuchumi. Tehran imeendelea kupinga shinikizo na kudumisha uwezo wake wa kuvuruga usafiri katika Mlango-Bahari wa Hormuz, njia ambayo hapo awali takribani moja ya tano ya mafuta ya dunia yalikuwa yakipitia.

Kuvurugika kwa usafiri wa majini katika Mlango-Bahari wa Hormuz kwa kipindi cha miezi minane kumesababisha kupanda kwa bei za nishati na kuongezeka kwa mfumuko wa bei. Hali hiyo imejitokeza wakati ushuru wa forodha nao ukiendelea kuongeza shinikizo la kiuchumi. Kwa namna hiyo, familia za Marekani zimeendelea kubeba gharama za vita dhidi ya Iran kupitia kupanda kwa bei na kuongezeka kwa gharama za maisha.

Uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani, uliofanyika Jumanne iliyopita, uligeuka kwa namna fulani kuwa tathmini ya kisiasa kuhusu maendeleo hayo. Chama cha Democratic kiliweza kupata udhibiti wa mabunge yote mawili ya Congress.

Kwa mujibu wa kura ya maoni iliyofanywa na Shirika la Habari la Associated Press, wapiga kura sita kati ya kumi nchini Marekani walieleza kuwa uamuzi wa kuishambulia Iran ulikuwa kosa. Hata hivyo, kupanda kwa gharama za maisha kulikuwa na athari kubwa zaidi katika maamuzi yao ya uchaguzi.

Eisenhower hakutosheka na kutumia shinikizo la kifedha pekee, bali pia alijitahidi kulihamasisha Umoja wa Mataifa kuchukua hatua dhidi ya uvamizi wa Misri. Baada ya Uingereza na Ufaransa kutumia haki yao ya kura ya turufu katika Baraza la Usalama, Washington ilipeleka suala hilo katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambalo lilitaka kusitishwa kwa mapigano na kuondolewa kwa vikosi vilivyovamia.

Mazungumzo yaliyofuata yalipelekea kuundwa kwa kikosi cha kwanza cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa. Kikosi hicho kilisimamia mchakato wa kuondolewa kwa vikosi na kupewa jukumu la kufuatilia hali ya usalama katika mipaka ya Misri na utawala wa Israel.

Kuondolewa kikamilifu kwa vikosi vya kijeshi vya utawala wa Israel kulikamilika mwezi Machi 1957, na Mfereji wa Suez ulifunguliwa tena mwezi uliofuata. Katika mgogoro huo, Eisenhower alitambua kuwa mchanganyiko wa nyenzo za kiuchumi, taasisi za kimataifa na diplomasia unaweza kuwa na ushawishi mkubwa zaidi ya nguvu za kijeshi pekee.

Kuongezeka kwa Kutengwa kwa Marekani na Mgawanyiko na Washirika wa Ulaya

Kwa upande mwingine, uchambuzi huo unaeleza kuwa Trump amedhoofisha nyenzo hizo. Aliagiza Marekani kujiondoa katika mashirika 66 ya kimataifa na kuongeza tofauti za kimtazamo kati ya Washington na washirika wake wa Ulaya.

Wakati huohuo, baadhi ya nchi wanachama wa Muungano wa Kijeshi wa NATO zimeanza kutafakari mustakabali ambao huenda zisiweze kutegemea msaada wa Marekani. Umoja wa Ulaya nao umeingia katika mazungumzo na Washington ili kuzuia kutokea kwa vita vya kibiashara.

Kwa sababu hiyo, miji mikuu ya Ulaya ilipuuza mwito wa Trump wa kutuma meli za kivita katika Mlango-Bahari wa Hormuz. Nchi hizo zilieleza kuwa vita vilianzishwa bila kushauriana nazo, hivyo hazikuwa na nia ya kujiunga navyo.

Katika hitimisho la uchambuzi wake, Newsweek limesisitiza kuwa mafunzo ya Mgogoro wa Mfereji wa Suez yameirejea Washington kwa mara nyingine. Vita hudhoofisha uchumi na kusababisha hasira miongoni mwa wapiga kura, huku kutengwa kwa nchi kutokana na kudhoofika kwa uhusiano na washirika wake kukipunguza uwezekano wa kufikia malengo yake. Katika mazingira hayo, nguvu za kijeshi pekee haziwezi tena kutosha kulazimisha utekelezaji wa matakwa ya kisiasa.