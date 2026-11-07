Sera ya kimkakati ya Marekani kuhusu Iran haibadiliki kwa mabadiliko ya serikali

Hassan Hanizadeh, katika mahojiano na mwandishi wa Abna, akirejelea maneno ya Kiongozi wa Mapinduzi kwamba kutumaini mabadiliko ya tabia ya mfumo wa utawala kupitia mabadiliko ya vyama na vikundi au kutoa makubaliano kwa Marekani ni dhana potofu, alieleza: uzoefu wa miaka 47 iliyopita ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kushirikiana na Marekani ni uzoefu mzito na wenye mafunzo; kwa sababu katika miongo minne hii, serikali mbalimbali kutoka vyama vyote viwili vya Demokrasia na Republican zimeingia madarakani Marekani, lakini mtazamo wa jumla wa nchi hii kuhusu Iran umebaki kuwa wa kushambulia na wa kugongana.

Aliongeza: sera ya kimkakati ya Marekani kuhusu Iran haijapata mabadiliko yoyote ya msingi, na mabadiliko yaliyotokea yalikuwa hasa katika ngazi ya mbinu na njia za utekelezaji. Kwa hiyo, dhana kwamba mabadiliko ya nje katika muundo wa kisiasa na mabadiliko ya vyama Marekani yanaweza kuweka msingi wa kuanzisha mahusiano tofauti kati ya Tehran na Washington ni dhana isiyo sahihi.

Mtaalamu wa masuala ya kimataifa, akirejelea utendaji wa serikali mbalimbali za Marekani, alisisitiza: katika kipindi cha urais wa Barack Obama na Joe Biden, vikwazo vikubwa vilitekelezwa dhidi ya Iran katika nyanja za kiuchumi, kijamii na kiusalama, na katika kipindi cha Donald Trump, njia ya kugongana ya Marekani ilibadilika kutoka zana za shinikizo na vita laini kuelekea mbinu za kijeshi na kugongana moja kwa moja.

Hanizadeh aliendelea: hatupaswi kubadilisha tathmini yetu ya sera kuu za Marekani kwa msingi wa mabadiliko ya serikali na mikondo ya kisiasa ya nchi hii; kwa sababu Washington katika mbinu zake inaweka kipaumbele maslahi yake ya kimkakati na makubwa na maslahi ya utawala wa Kizayuni, na jambo hili linaonekana pia katika kushirikiana na nchi huru.

Akieleza kwamba maneno ya Kiongozi wa Mapinduzi yanatokana na uzoefu wa miaka iliyopita katika kukabiliana na sera za Marekani, alisema: hasa katika miezi iliyopita, mashambulizi yanayohusishwa na Marekani yamesababisha uharibifu kwa miundombinu ya Iran, na vituo vya matibabu, shule na vituo vya huduma pia vilikuwa miongoni mwa malengo yaliyoathirika.

Mtaalamu wa masuala ya kimataifa mwishoni alibainisha: jumla ya matukio haya na uzoefu wa kihistoria unaweza kuwa funzo kwa mikondo mbalimbali ya kisiasa ya nchi na kuonyesha zaidi umuhimu wa kuimarisha umoja na mshikamano wa ndani dhidi ya sera za ubabe za Marekani.