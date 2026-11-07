Islami: tishio la Trump kuhusu "Mlima Kolang" ni dalili ya kukata tamaa kwao

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Mohammad Islami, makamu wa rais na mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran, akijibu swali la mtandao wa Rashatoday alisema: kwamba Donald Trump, rais wa Marekani, anaendelea kutishia kushambulia "Mlima Kolang" na hapo awali pia alitumia vitisho mbalimbali kuhusu kushambulia maeneo mengine, ni dalili ya wazi ya kukata tamaa kwao.

Islami aliongeza: wakati huo huo, Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, pia alifanya kazi kama wakala na mfuasi mtiifu wa maadui zetu na kwa hakika anawapa taarifa.

Alibainisha: hatua hii ya Grossi ni matumizi mabaya ya mamlaka ya taasisi za kimataifa ambayo yanatia shaka uhalali na uhalisia wa mashirika haya na pia yanafichua udhaifu mkubwa katika "Hati ya Umoja wa Mataifa" na "Mkataba wa Kuzuia Kuenea kwa Silaha za Nyuklia".

Mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki alilaani vikali matumizi ya viwango hivyo viwili na mkurugenzi mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki na kusema: viwango hivi viwili vimekuwa dhahiri kiasi kwamba sasa vinatumika kwa uwazi.

Islami akijibu swali la kama Iran itatoka katika Mkataba wa Kuzuia Kuenea kwa Silaha za Nyuklia au la, aliongeza: jambo hili linahitaji uamuzi wa kimkakati na mkubwa ambao uko katika mamlaka ya taasisi za enzi kuu za nchi.

Alisema: hata hivyo, kilicho muhimu ni kwamba nchi yetu inachukua maamuzi yake katika mfumo wa kimkakati na mpana zaidi unaotegemea masuala ya usalama wa taifa na maslahi ya taifa.