Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Jenerali Meja Mohsen Rezaei, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, kwa kuchapisha chapisho katika moja ya mitandao ya kijamii, akiwaelekea viongozi wa Marekani aliandika: mmeshindwa vita na uchaguzi pia. Vance amekubali kushindwa, Rubio yuko karibu na kuondoka, Hegseth atafukuzwa kazi hivi karibuni, na kamanda wa CENTCOM sasa amekuwa mtangazaji wa podikasti!

Aliongeza: sasa hasa huko Washington tunapaswa kuwasilisha ujumbe huu kwenye sikio la nani kwamba mkianzishe vita, mtakutana na jibu la uharibifu.