Hamas: hali ya Gaza ni doa la aibu kwenye paji la uso la jamii ya kimataifa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukua mtandao wa Quds Press, Hazem Qassem, msemaji wa Harakati ya Kiislamu ya Upinzani Hamas, akisoma tamko la harakati hii alisisitiza kwamba hali ya janga la kibinadamu katika Ukanda wa Gaza na mateso na shida za watu wa Palestina kutokana na kuzama kwa mahema ya mamia ya familia zilizohama, ni doa la aibu kwenye paji la uso la jamii ya kimataifa ambayo bado imeshindwa kushurutisha utawala wa Kizayuni kufuta vizuizi dhalimu vya Ukanda wa Gaza.

Aliongeza kwamba jukumu la janga hili la kibinadamu, pamoja na utawala wa Kizayuni, ni juu ya taasisi za kimataifa ikiwemo taasisi inayoitwa "Baraza la Amani" na "Nikolai Mladenov" mwenyekiti wake, ambao wameshindwa kutekeleza majukumu yao ya kuhakikisha kuingia kwa misaada ya kibinadamu na ya uokoaji katika Ukanda wa Gaza na wameendelea kunyamaza mbele ya uhalifu wa vizuizi dhidi ya zaidi ya watu milioni mbili wa Palestina wanaoishi katika ukanda huu.

Msemaji wa Hamas alibainisha kwamba kuzidi kwa hali ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza kunahitaji kwamba wapatanishi wachukue jukumu kamili kwa makubaliano yaliyotiwa saini na wachukue hatua kwa dhati na kwa ufanisi kushurutisha utawala wa kikoloni kutekeleza ahadi zake; ahadi ambazo kichwa chake ni kuingia kwa misaada ya kibinadamu na vifaa vya makazi kwa kiasi kinachohitajika na cha kutosha ili kupunguza mateso na shida zinazoendelea za watu wa Palestina.

Qassem pia alitaka Jumuiya ya Nchi za Kiarabu kuchukua hatua za haraka na za ufanisi kuokoa Ukanda wa Gaza kutokana na kuendelea kwa janga la kibinadamu, hatua zinazopatana na kanuni na malengo ambayo jumuiya hii ilianzishwa kwa msingi wake na kuakisi jukumu lake la kitaifa na kibinadamu kwa taifa la Palestina.

Shirika la uokoaji na uokoaji wa Gaza leo lilitangaza kwamba kutokana na mvua kubwa na upepo mkali, kambi za wakimbizi katika maeneo mbalimbali ya Ukanda wa Gaza zimezama na idadi kubwa ya mahema yao yameharibiwa.