Waziri wa mambo ya nje wa Misri: pande zote katika eneo hili zizingatie kujizuia

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukua tovuti ya habari ya wizara ya mambo ya nje ya Misri, Badr Abdel Aty, waziri wa mambo ya nje wa Misri, katika mazungumzo ya simu na Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, alitoa wito kwa pande zote zinazohusika katika eneo hili kuzingatia kujizuia, kutanguliza lugha ya mazungumzo na majadiliano na kuepuka hatua yoyote inayosababisha mvutano.

Balozi Nader Zaki, msemaji rasmi wa wizara ya mambo ya nje ya Misri, alifafanua: mazungumzo haya yalifanyika katika mfumo wa mashauriano yanayoendelea kati ya nchi mbili za kindugu kuhusu maendeleo ya hivi karibuni katika eneo hili na katika kuendeleza harakati kubwa za waziri wa mambo ya nje wa Misri na wenzake wa Kiarabu na washirika wa kimataifa kwa ajili ya kuunga mkono usalama na amani na kuzuia kuzorota kwa hali.

Katika mashauriano haya, mawaziri wa mambo ya nje wa nchi mbili walichunguza hatua za pamoja za hivi karibuni na jitihada za sasa za kuzuia kuzidisha kwa mgogoro.

Pande mbili zilisisitiza umuhimu wa kujizuia kwa pande zote, kuendeleza njia ya diplomasia na kujibu kwa vyema jitihada za wapatanishi ili kufikia makubaliano ambayo yatalinda eneo hili dhidi ya hatari na matokeo ya mgogoro wa kijeshi, kwa sababu kuendelea kwa hali hii kunadhoofisha usalama na utulivu wa eneo hili na kurudisha mgogoro kwenye hatua ya sifuri.

Mwishoni mwa mazungumzo haya, mawaziri wa mambo ya nje wa Misri na Saudi Arabia walisisitiza kuendelea kwa jitihada, uratibu na mashauriano na pande zote zinazohusika ili pamoja na kuthibitisha amani na kanuni za sheria ya kimataifa, kuchukuliwa mbinu ya kisiasa na ya dhati kwa ajili ya kutatua mgogoro kwa msingi na kudhibiti matokeo yake mabaya katika ngazi za kikanda na kimataifa.