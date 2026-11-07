Vance kwa kujitenga na misimamo ya Trump anaimarisha nafasi yake ya kisiasa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, shirika la habari la Reuters katika ripoti liliandika: J.D. Vance, makamu wa rais wa Marekani, katika siku za mwisho za kampeni ya uchaguzi wa kati alibadilisha mkakati wake na badala ya kutetea utendaji wa Donald Trump alijikita zaidi katika mada zinazounda utambulisho wake huru wa kisiasa.

Uchunguzi wa Reuters wa hotuba sita za Vance tangu mkutano wa Republican mwezi Septemba unaonyesha kwamba yeye ili kupata uungwaji mkono wa wapiga kura alijadili hasa kwa msingi wa programu zake za kisiasa. Mabadiliko haya yalitokea katika hali ambapo kupungua kwa umaarufu wa Trump kuliathiri nafasi ya wagombea wa Republican katika uchaguzi.

Kwa mujibu wa vyanzo viwili vinavyojua mkakati wa uchaguzi wa Vance, yeye na washauri wake waliona mada kama utaifa wa kiuchumi, kujizuia katika sera za kigeni na usalama wa umma kuwa na athari za kisiasa na waliamini Vance anaweza kwa kutegemea nyanja hizi kuchukua msimamo huru zaidi kuliko Trump.

Ingawa Vance bado hajatoa maoni kuhusu kugombea katika uchaguzi wa urais wa 2028 na Trump pia hakumuunga mkono yeye wala mgombea mwingine, makamu wa rais anachukuliwa kuwa moja ya chaguo kuu zinazowezekana za Republican kwa kumrithi Trump. Hata hivyo, ili kufanikiwa katika mashindano yajayo lazima ahifadhi sehemu kubwa ya muungano wa uchaguzi wa Trump na wakati huo huo ajitenge na matokeo ya kisiasa ya utendaji wa rais.