Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukua shirika la habari la TASS, Boris Pistorius, waziri wa ulinzi wa Ujerumani, katika mahojiano na kikundi cha vyombo vya habari "Funke" alisema kwamba Berlin haiwezi tena kutoa mifumo ya ulinzi wa anga ya "Patriot" kwa Ukraine, kwa sababu jambo hili linaweza kusababisha mapengo muhimu katika mfumo wa ulinzi wa Ujerumani yenyewe.

Waziri wa ulinzi wa Ujerumani alitangaza: ugavi wa vifaa, hasa mifumo ya Patriot, umekuwa mgumu. Ujerumani hadi sasa imewasilisha mifumo kadhaa na idadi kubwa ya makombora yanayoongozwa kwa Kyiv. Kwa sasa, hakuna uwezekano wa kufanya zaidi ya hili kwa upande wetu.

Boris Pistorius aliongeza: kila kifaa tunachokabidhi sasa hakiwezi kubadilishwa kwa muda, na jambo hili litasababisha mapengo katika [mfumo wetu wa ulinzi] ambayo hatuwezi kuruhusu yatokee.

Alibainisha pia kwamba nchi nyingine "zimefanya hatua ndogo sana" na aliongeza kwamba Ujerumani inatarajia washirika wake kuongeza jitihada zao.

Pistorius alisema: tunapaswa kuwa na mazungumzo mazito sana kuhusu jambo hili katika mkutano ujao wa kikundi cha mawasiliano cha Ukraine katikati ya mwezi Novemba.