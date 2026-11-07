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Ayatollah Sheikh Isa Qassim:

Kesi ya Wanazuoni wa Bahrain iliyopangwa kufanyika Novemba 8 ni ya dhuluma / Wajibu wa kulinda usalama wa wanazuoni ni jukumu la wananchi wa Bahrain

7 Novemba 2026 - 22:24
Msimbo wa Habari: 1887767
Kesi ya Wanazuoni wa Bahrain iliyopangwa kufanyika Novemba 8 ni ya dhuluma / Wajibu wa kulinda usalama wa wanazuoni ni jukumu la wananchi wa Bahrain

Ayatollah Sheikh Isa Qassim, mmoja wa wanazuoni mashuhuri wa Bahrain, katika taarifa yake amelaani kesi ya wanazuoni wa nchi hiyo iliyopangwa kufanyika Novemba 8, akiitaja kuwa ni ya dhuluma. Aidha, amesisitiza kuwa jukumu la kulinda usalama wa wanazuoni hao ni la wananchi wote wa Bahrain, huku akiitaka serikali kuacha kuendelea kupotoka kutoka katika njia ya uadilifu.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ayatollah Sheikh Isa Qassim, mmoja wa wanazuoni wa Bahrain, katika taarifa iliyotolewa Ijumaa, Novemba 6, 2026, ameionya serikali kuhusu madhara ya kuendelea na kesi dhidi ya wanazuoni wa Bahrain, akisisitiza kuwa jukumu la kulinda usalama wao ni la wananchi wote wa nchi hiyo.

Kwa mujibu wa tovuti ya habari ya Mir'at al-Bahrain, Ayatullah Qassim katika taarifa hiyo amelaani kesi dhidi ya wanazuoni wa Bahrain inayotarajiwa kufanyika Novemba 8, akiitaja kuwa ni kesi ya dhuluma iliyojengwa juu ya tuhuma za hila na zilizobuniwa.

Amesisitiza kuwa kusimama pamoja na wanazuoni ni wajibu wa kila mwananchi wa Bahrain. Ameeleza kuwa wanazuoni hao ambao siku zote wamekuwa pamoja na wananchi, wakitetea haki zao, heshima na uhuru wao, leo wanastahili kuungwa mkono na wananchi kwa msimamo wa uaminifu unaolingana na nafasi na kujitolea kwao.

Ayatullah Qassim amebainisha kuwa wanazuoni wanaokabiliwa na kesi hiyo, hususan Sheikh Muhammad Sanqour, Sheikh Ali al-Saddadi na Sheikh Mahmoud al-Aali, ni miongoni mwa wasomi mashuhuri. Pamoja na wanazuoni wengine na wanafunzi wa elimu za dini, wamekuwa na nafasi muhimu katika kulinda dini, kuitumikia jamii na kutetea haki za kisiasa na kiraia za wananchi.

Aidha, amesisitiza kuwa Novemba 8 itakuwa siku ambayo serikali itakabiliwa na mtihani ulio wazi: Ama ichague njia ya uadilifu, iwape wanazuoni haki zao na kutambua nafasi yao ya kitaifa na kijamii, au iendelee na mwenendo unaokiuka misingi ya uadilifu na kubeba matokeo ya dhuluma pamoja na kuvunja heshima na kuhatarisha usalama wa wanazuoni hao.

Katika ujumbe wake wa moja kwa moja kwa wananchi wa Bahrain, Ayatullah Qassim amewataka kubeba jukumu kamili la kuwatetea wanazuoni hao na kuendelea kufuatilia kwa dhati masuala yanayohusu usalama, heshima na hadhi yao bila kusita wala kulegeza juhudi, kwa kutumia njia zote zinazokubalika kisheria na kimantiki.

Wakati huohuo, amesisitiza umuhimu wa kudumisha utulivu na amani, akieleza kuwa hiyo ndiyo njia ambayo harakati ya wananchi imeifuata tangu mwanzo na ambayo bado inasisitizwa.

Katika hitimisho la taarifa yake, Ayatullah Sheikh Isa Qassim amesisitiza kuwa wanazuoni wamekuwa waaminifu kwa wananchi, hivyo wananchi nao wanapaswa kubaki waaminifu kwao na kutowaacha wakabiliane peke yao na kesi hiyo pamoja na matokeo yanayoweza kujitokeza.

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