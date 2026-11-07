Al-Sharq al-Awsat yadai Baghdad iko katika hali ya tahadhari:Al-Zaidi ajitahidi kuzuia Muqawama wa Iraq kuingia katika vita ya Marekani dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Gazeti la Saudi Arabia la Al-Sharq al-Awsat, katika ripoti yake likinukuu vyanzo vya kiusalama na kisiasa vya Iraq visivyotajwa majina, limedai kuwa serikali ya Baghdad, kutokana na kuongezeka kwa wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuzuka kwa vita vipya kati ya Iran na Marekani, imeandaa hatua mbalimbali za kudhibiti mienendo ya makundi yenye silaha, kuimarisha uangalizi katika maeneo ya mipakani na kusimamia athari zinazoweza kusababishwa na makabiliano hayo.

Kwa mujibu wa madai ya gazeti hilo, Ali al-Zaidi, Waziri Mkuu wa Iraq na Amiri Jeshi Mkuu wa Vikosi vya Wanajeshi, anajitahidi kuzuia makundi ya Muqawama wa Iraq kuingia katika vita vinavyoweza kuzuka dhidi ya Iran. Juhudi hizo zinahusisha kuongeza mamlaka ya makamanda wa jeshi, kufanya mashauriano na viongozi wa Marekani pamoja na kutafuta uungwaji mkono kutoka kwa makundi ya kisiasa yanayounda Muungano wa Mfumo wa Uratibu (Coordination Framework).

Gazeti la Al-Sharq al-Awsat limeeleza kuwa hatua hizo ni sehemu ya juhudi za serikali ya Iraq za kuzuia nchi hiyo isigeuke kuwa mojawapo ya medani za mapigano katika mzozo wa kikanda. Hata hivyo, sehemu kubwa ya taarifa zilizochapishwa katika ripoti hiyo zimetokana na maelezo ya vyanzo visivyotajwa majina, na hakuna uthibitisho rasmi na huru wa madai yote yaliyotolewa.

Madai ya kupewa mamlaka maalumu kwa Jeshi la Iraq ili kukabiliana na makundi yenye silaha

Mojawapo ya hoja muhimu katika ripoti ya Al-Sharq al-Awsat ni madai kwamba Waziri Mkuu wa Iraq amewapa makamanda wa kijeshi mamlaka ya kipekee ya kuchukua hatua za haraka dhidi ya mienendo ya makundi yenye silaha.

Gazeti hilo, likinukuu afisa mmoja wa usalama wa Iraq, limedai kuwa Al-Zaidi amewaruhusu baadhi ya makamanda wa jeshi kuingilia kati mara moja wanapobaini vitendo vya kutumia silaha nje ya mfumo wa sheria, bila kuhitaji kupata idhini ya moja kwa moja kutoka kwa Amiri Jeshi Mkuu.

Kwa mujibu wa madai hayo, lengo la kukabidhi mamlaka hayo mapya ni kuongeza uwezo wa vikosi vya kijeshi kuchukua hatua za haraka na kuzuia makundi yenye silaha kufanya maamuzi au operesheni za kujitegemea katika mazingira ya mgogoro.

Aidha, Al-Sharq al-Awsat limedai kuwa serikali ya Iraq imetoa amri ya kuimarisha uangalizi wa kiusalama katika maeneo nyeti ya mipakani, huku vikosi vya jeshi vikipewa jukumu la kufuatilia mienendo yoyote isiyo ya kawaida saa zote.

Katika muktadha huo, maeneo ya mipakani mwa Mkoa wa Kurdistan kaskazini, Mkoa wa Basra kusini na ukanda wa mpaka wa Iraq na Syria yametajwa kuwa miongoni mwa maeneo yanayopewa kipaumbele na makamanda wa kijeshi.

Kwa mujibu wa gazeti hilo, Mkoa wa Basra una umuhimu wa pekee katika mipango ya kiusalama ya serikali ya Iraq kutokana na nafasi yake ya kimkakati na wasiwasi kuhusu uwezekano wa shughuli za makundi yenye silaha katika baadhi ya maeneo nyeti.

Madai ya Al-Sharq al-Awsat kuhusu juhudi za Al-Zaidi kuzuia Muqawama wa Iraq kushiriki katika vita vinavyoweza kuzuka

Sehemu nyingine ya ripoti ya Al-Sharq al-Awsat imejikita katika wasiwasi wa kisiasa wa serikali ya Iraq kuhusu uwezekano wa makundi ya Muqawama kushiriki katika makabiliano ya kijeshi kati ya Iran na Marekani.

Gazeti hilo limedai kuwa Al-Zaidi, katika kikao chake na viongozi wa Muungano wa Mfumo wa Uratibu, unaojumuisha makundi makuu ya kisiasa ya Kishia nchini Iraq, ameonya kuhusu uwezekano wa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran na kuwaomba viongozi hao kuchukua hatua za kuzuia makundi yaliyo karibu nao kushiriki katika vita vinavyoweza kuzuka.

Kwa mujibu wa Al-Sharq al-Awsat, wasiwasi wa serikali ya Baghdad ni kwamba endapo makundi ya Muqawama wa Iraq yataingia katika vita kwa lengo la kuiunga mkono Iran, nchi hiyo inaweza kukabiliwa na mashambulizi ya moja kwa moja kutoka Marekani, jambo linaloweza kuingiza uhusiano kati ya Baghdad na Washington katika hatua ya mgogoro mkubwa.

Gazeti hilo, likinukuu afisa mmoja wa Iraq, limedai kuwa endapo makundi hayo yatashiriki kwa kiwango kikubwa katika vita, serikali ya Al-Zaidi inaweza kujikuta katika mazingira ambayo Washington itaitazama Iraq kama nchi hasimu.

Wakati huohuo, Al-Sharq al-Awsat limedai kuwa baadhi ya makundi ya kisiasa ndani ya Muungano wa Mfumo wa Uratibu yana wasiwasi kuhusu matokeo yanayoweza kutokana na kudhoofika kwa Iran katika makabiliano ya kijeshi na athari zake kwa nafasi yao ya kisiasa ndani ya Iraq. Hali hiyo inaweza kufanya juhudi za serikali kufikia msimamo wa pamoja kuhusu maendeleo ya kikanda kuwa ngumu zaidi.

Madai ya Al-Sharq al-Awsat kuhusu uhusiano wa mienendo ya makundi ya Muqawama na maagizo ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu

Katika kuendelea na ripoti yake, Al-Sharq al-Awsat, likirejea maelezo ya vyanzo vya kisiasa vya Iraq, limedai kuwa baadhi ya makundi yenye silaha yamekuwa yakisasisha orodha ya maeneo yanayoweza kulengwa kwa mujibu wa maagizo yanayodaiwa kutoka kwa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC).

Gazeti hilo pia, likirejelea taarifa inayohusishwa na Shirika la Habari la Tasnim kuhusu ujumbe wa Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei kwa makundi ya Muqawama, limejaribu kuhusisha maendeleo ya hivi karibuni katika Mhimili wa Muqawama na wasiwasi wa kiusalama wa serikali ya Iraq.

Hata hivyo, madai kuhusu uwepo wa maagizo maalumu ya kioperesheni kutoka kwa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu kwenda kwa makundi ya Iraq yametokana zaidi na vyanzo visivyotajwa majina katika ripoti ya Al-Sharq al-Awsat, na hakuna nyaraka huru zilizochapishwa kuthibitisha maelezo hayo.

Mashauriano ya Waziri Mkuu wa Iraq na Washington kwa lengo la kudhibiti athari za vita

Kwa mujibu wa Al-Sharq al-Awsat, sambamba na hatua za kiusalama za ndani, Waziri Mkuu wa Iraq ameongeza mawasiliano yake ya kisiasa na viongozi wa Marekani.

Gazeti hilo, likirejelea mkutano wa Tom Barrack, mjumbe maalumu wa Rais wa Marekani kuhusu Iraq, na Ali al-Zaidi, limeripoti kuwa upande wa Marekani ulisisitiza umuhimu wa juhudi za serikali ya Baghdad katika kudhibiti migogoro inayoweza kujitokeza.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Al-Zaidi katika mazungumzo yake ya simu na Donald Trump pia alisisitiza msimamo wa serikali ya Iraq wa kuzuia ardhi ya nchi hiyo kutumiwa kwa ajili ya kufanya mashambulizi dhidi ya nchi jirani.

Aidha, Al-Sharq al-Awsat limedai kuwa mashauriano ya kidiplomasia ya Marekani na viongozi wa Mkoa wa Kurdistan nchini Iraq nayo yameendelea, yakijikita katika maendeleo yanayohusiana na Iran na uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika eneo hilo.

Mipango ya dharura ya Baghdad kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na vita

Katika sehemu nyingine ya ripoti yake, Al-Sharq al-Awsat limezungumzia mipango ya kiraia ya serikali ya Iraq, likidai kuwa Baraza la Mawaziri la Usalama wa Taifa la nchi hiyo limekuwa likichunguza mazingira mbalimbali ya kukabiliana na hali za dharura.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa katika vikao vya kiusalama vya Baghdad ni uwezekano wa kuhamisha masomo ya shule kwenda mfumo wa mtandaoni, kulinda na kuweka katika mfumo wa kidijitali nyaraka nyeti za serikali pamoja na kuandaa vifaa na miundombinu ya kupokea wakimbizi wanaoweza kukimbia makazi yao.

Hata hivyo, vyanzo vya serikali vilivyonukuliwa na Al-Sharq al-Awsat vimesisitiza kuwa bado hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa kuhusu utekelezaji wa baadhi ya hatua hizo, zikiwemo mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji wa shule na ofisi za serikali.

Vyanzo hivyo pia vimedai kuwa maandalizi ya dharura ya serikali ya Iraq yalianza mwezi Machi uliopita na yamekuwa yakifanyiwa marekebisho mara kwa mara kulingana na maendeleo ya kiusalama katika eneo hilo.

Kwa hiyo, tofauti na tafsiri inayoweza kujitokeza kutokana na baadhi ya taarifa, mipango hiyo haimaanishi kwamba hatua zote za dharura zimeanza kutekelezwa nchini Iraq.

Kuchapishwa kwa ripoti za kiuchumi dhidi ya Kataib Hezbollah katika kipindi cha wasiwasi wa uwezekano wa vita

Sehemu ya mwisho ya ripoti ya Al-Sharq al-Awsat imejikita katika uchapishaji wa taarifa na madai kuhusu shughuli za kiuchumi za baadhi ya makundi ya Muqawama wa Iraq, hususan Kataib Hezbollah.

Gazeti hilo limeandika kuwa sambamba na kuongezeka kwa wasiwasi kuhusu uwezekano wa mapigano ya kijeshi katika eneo hilo, taarifa mbalimbali kuhusu mtandao wa kampuni na maslahi ya kiuchumi yanayodaiwa kuhusishwa na baadhi ya makamanda wa makundi yenye silaha pamoja na watu wao wa karibu zimekuwa zikisambazwa katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii.

Hata hivyo, Al-Sharq al-Awsat lenyewe limeeleza kuwa ni vigumu kuthibitisha ukweli wa taarifa hizo.

Kwa mujibu wa gazeti hilo, uchapishaji wa ripoti hizo umeibua maswali kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa kampeni ya vyombo vya habari inayolenga kudhoofisha nafasi ya kijamii na kisiasa ya makundi ya Muqawama wa Iraq.

Kwa mtazamo huo, kuibuka kwa madai ya kiuchumi dhidi ya Kataib Hezbollah wakati huohuo kukiwa na shinikizo za kisiasa za kuzuia makundi ya Muqawama kushiriki katika vita vinavyoweza kuzuka dhidi ya Iran ni miongoni mwa vipengele vilivyoangaziwa katika ripoti ya Al-Sharq al-Awsat. Hata hivyo, kutokea kwa matukio hayo kwa wakati mmoja pekee hakuthibitishi kuwepo kwa operesheni ya pamoja ya vyombo vya habari.