Athari za kijiopolitiki za kushindwa kwa Warepublican / Hata Wanademokratiki hawataweza kurejesha imani ya dunia!

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kushindwa kwa kishindo kwa chama cha Republican katika uchaguzi wa hivi karibuni nchini Marekani si mabadiliko ya kawaida ya madaraka pekee, bali kunaakisi mwelekeo wa kina unaojitokeza ndani ya jamii ya Marekani.

Wakati baadhi ya watu wakihusisha matokeo hayo moja kwa moja na mfumuko wa bei na kupanda kwa gharama za maisha, uchambuzi unaonyesha kuwa mvutano wa kijiopolitiki katika eneo hilo, hususan mapigano yanayohusiana na Iran na shinikizo dhidi ya mnyororo wa usambazaji wa nishati, umechangia kwa kiwango kikubwa ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika kuwarejesha wapiga kura upande wa chama cha Democratic.

Kushindwa huku hakuibua changamoto kwa uwezo wa wananchi wa kununua bidhaa na huduma pekee, bali pia kumeitikisa hadhi ya Marekani katika medani ya kimataifa. Hapa ndipo linapojitokeza swali muhimu: Je, uchaguzi wa hivi karibuni nchini Marekani ulikuwa tu uhamishaji wa madaraka ndani ya Washington, au ulikuwa ni mwitikio mkali wa wapiga kura dhidi ya gharama kubwa za sera za Donald Trump?

Katika muktadha huo, Hugh Gusterson, profesa katika Idara ya Anthropolojia na Shule ya Sera za Umma na Masuala ya Kimataifa katika Chuo Kikuu cha British Columbia, alizungumza na Shirika la Habari la ABNA kuhusu kushindwa kwa kihistoria kwa chama cha Republican, na iwapo matokeo hayo yanaashiria adhabu ya kiuchumi kutoka kwa wapiga kura au mabadiliko makubwa ya mtazamo kuhusu vipaumbele vya kijamii nchini Marekani.

Alisema:

“Bila shaka, mojawapo ya sababu kuu za kushindwa kwa chama cha Republican ni kwamba hali ya maisha ya Wamarekani wengi imekuwa mbaya zaidi ikilinganishwa na miaka miwili iliyopita. Kama inavyofahamika, wakati Ronald Reagan aliposhinda uchaguzi wa urais, wengi waliamini kwamba sentensi iliyokuwa na ushawishi mkubwa zaidi katika kampeni yake yote ya uchaguzi ilikuwa swali hili: ‘Je, hali yako ya maisha leo ni bora zaidi kuliko ilivyokuwa miaka minne iliyopita?’”

Gusterson alisisitiza kuwa mfumuko wa bei na ushuru wa forodha uliowekwa na Trump vimesababisha kupanda kwa bei za bidhaa. Aidha, bei ya petroli imepanda kwa kiwango kikubwa zaidi kutokana na kufungwa kwa Mlango-Bahari wa Hormuz.

Aliongeza:

“Wanamageuzi wa kimtazamo na kisiasa (Progressives) wanatumaini kwamba mabadiliko makubwa ya kimtazamo yanaendelea kutokea. Yaani, wananchi wa kawaida wa Marekani wanaanza kuachana na tabaka la mabilionea pamoja na kuupinga ukosefu wa usawa unaozidi kuongezeka katika jamii ya Marekani. Mimi sina uhakika sana kuhusu jambo hilo, lakini tunapaswa kusubiri na kuona mambo yatakavyokuwa.”

Gusterson aliendelea kueleza kuhusu mgongano uliopo kati ya madai ya Trump kwamba wananchi wanaunga mkono sera zake kuhusu Iran na ukweli wa kushindwa kwake katika uchaguzi, hali inayoonesha pengo katika namna anavyoielewa mitazamo ya kisiasa ya jamii ya Marekani.

Alisema:

“Kushindwa kwa Trump kunatokana na pengo kubwa zaidi; pengo kati ya imani yake na kujipenda kupita kiasi, kunakomfanya aamini kwamba kila mtu anampenda, na ukweli kwamba wigo wa uungwaji mkono wake unapungua (isipokuwa miongoni mwa wafuasi wake wachache wenye msimamo mkali na wanaomshabikia kupita kiasi).

“Trump amejizungushia watu wanafiki wanaomsifu kila mara. Kutokana na hali hiyo, anazidi kujitenga na uhalisia siku baada ya siku, hasa ikizingatiwa kuwa anaonesha wazi dalili za kudhoofika kwa uwezo wake wa kiutambuzi. Pengo hili halihusu suala la Iran pekee, bali linahusiana zaidi na masuala ya kiuchumi na namna zake za ajabu zaidi anazozitumia katika hotuba zake za hadhara.”

Katika kujibu swali kuhusu iwapo Trump alinasa katika mtego wa vita dhidi ya Iran, na namna ushindi wa chama cha Democratic kufuatia mvutano huo unavyoweza kuleta tafsiri mpya ya nafasi ya Iran katika hesabu mpya za kiusalama za Marekani, alisema:

“Vita dhidi ya Iran vimemdhuru Trump kwa njia mbili. Kwanza, vimesababisha kupanda kwa bei ya petroli, jambo ambalo lina athari kubwa kwa Wamarekani kwa sababu wanatumia kiasi kikubwa cha mafuta. Pili, vita hivyo vimefichua makosa yake ya kimahesabu. Alikuwa amesema kwamba vita vingemalizika hivi karibuni kwa ushindi wa Marekani, lakini baada ya kupita miezi kadhaa, vita hivyo bado vinaendelea.

“Kwa masikitiko, sidhani kwamba ushindi wa chama cha Democratic utakuwa na athari kubwa katika vita dhidi ya Iran. Kwanza, mamlaka ya kuamua kuhusu vita yako zaidi mikononi mwa Rais kuliko Bunge la Congress. Bunge linaweza kujaribu kutumia azimio la mamlaka ya vita (War Powers Resolution), linalohitaji idhini ya Congress kwa vita vyovyote vinavyoanzishwa na Rais baada ya siku 60. Hata hivyo, wanachama wa Democratic hawataki kujionyesha kama chama dhaifu kilichoshindwa vita.”

Katika kuendelea kuzungumzia mambo yanayochochea kudhoofika kwa nguvu ya Marekani duniani, alisisitiza kwamba vita dhidi ya Iran vimedhoofisha taswira ya uwezo wa Marekani na wakati huo huo kupunguza kwa kiwango kikubwa akiba ya makombora ya nchi hiyo.

Kwa mfano, zaidi ya asilimia 50 ya makombora ya Patriot ya Marekani yametumika katika vita dhidi ya Iran.

Hata hivyo, alisema kuwa kilicholeta madhara makubwa zaidi ni usaliti wa Trump dhidi ya miungano ya washirika ambayo kwa zaidi ya miaka 50 imekuwa mhimili wa utulivu wa utawala wa Marekani katika mfumo wa kimataifa.

Alisema kwamba Trump ameigeuza Canada kuwa adui; amewatenga Wazungu kwa vitisho vya kutaka kuimiliki Greenland na kutoza ushuru wa forodha kwa bidhaa za Ulaya. Aidha, anazidi kuonekana kama mshirika mkuu wa Urusi badala ya kuwa mpinzani wake.

Wananchi wa nchi ambazo hapo awali zilikuwa zikiitegemea Marekani kwa ajili ya uongozi wa kuaminika na uungwaji mkono, sasa hawana tena mtazamo huo.

Kwa sasa, swali kubwa ni iwapo rais ajaye pamoja na Bunge la Congress lenye muundo tofauti wataweza kurejesha imani hiyo au la.

Gusterson alisema:

“Kwa maoni yangu, hilo halitatokea, ingawa kuna wengine wenye mtazamo tofauti.”

Gusterson alihitimisha kwa kueleza athari za kushindwa kwa Trump katika uchaguzi kuhusu sera za baadaye za Marekani, akisema:

“Trump ni mtu anayefanya mambo kwa namna anavyotaka yeye mwenyewe. Ikiwa kuendeleza vita dhidi ya Iran kutakuwa jambo analolitaka, ataendelea na vita hivyo. Ikiwa ataweza kupata njia ya kuwatupia wanachama wa Democratic lawama za kushindwa kwa Marekani, huenda akaamua kumaliza vita.

“Kuhusu Israel, inapaswa kusemwa kwamba iwapo Netanyahu hatakuwa tena katika uongozi wa Israel, Marekani itapoteza mshirika wake mkuu na nguvu yake ya uwakilishi katika eneo hili. Jambo hilo linaweza kubadilisha hali ya mambo.”