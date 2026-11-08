Naderi: Hatua yoyote dhidi ya Iran itakabiliana na majibu makali zaidi

Ahmad Naderi katika mahojiano na mwandishi wa habari wa Abna, akijibu hatua ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ya kuweka Jeshi la Wanamaji na Jeshi la Anga la Uingereza katika orodha ya mashirika ya kigaidi, alisema: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itachukua msimamo wa uamuzi kuhusu hatua za uadui za nchi, ikiwa ni pamoja na kutangaza Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu kuwa shirika la kigaidi, na ikiwa nchi nyingine zitafuata njia hii, Iran itajibu kulingana na hatua hizo.

Hatua za uadui za Uingereza dhidi ya Iran zina historia ndefu

Akielekeza kwenye hatua ya serikali ya Uingereza ya kutangaza Walinzi wa Mapinduzi kuwa shirika la kigaidi, alisema hatua hii ina historia na inaendelea na sera za uadui za nchi hii dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na akaongeza: Kuanzia mwaka 1401 (2022), baadhi ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya, Uingereza na nchi nyingine kadhaa, ikiwa ni pamoja na Kanada, zilianza mchakato wa kuwasilisha suala la kutangaza Walinzi wa Mapinduzi kuwa shirika la kigaidi na zilijaribu kubadilisha mbinu hii kuwa mazungumzo ya kisiasa na kimataifa.

Mwanachama wa Kamati ya Uongozi ya Bunge la Ushauri la Kiislamu aliendelea: Katika mwaka mmoja uliopita, hasa baada ya vita vya siku 12, hatua na misimamo ya nchi hizi kuhusu Walinzi wa Mapinduzi iliongezeka, na baada ya vita vya siku 40, mchakato huu ulifikia hatua ambapo walipata ujasiri zaidi wa kufuata na kutekeleza maamuzi kama hayo.

Naderi alisisitiza: Bunge la Ushauri la Kiislamu pia linasisitiza msimamo huu kwamba ikiwa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu kama sehemu ya vikosi rasmi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran watawekwa katika orodha ya mashirika ya kigaidi, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia itaweka majeshi ya nchi zilizochukua hatua katika orodha ya mashirika ya kigaidi na itayatambua kama vikosi vya kigaidi.

Alibainisha: Katika hali kama hiyo, vikosi vya kijeshi vya nchi hizi katika kanda vitakuwa ndani ya upeo wa shabaha wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na vitatambuliwa kama malengo halali. Pia tunahifadhi haki ya kukabiliana na kufyatua risasi kwa vikosi vya kijeshi vya Uingereza, Marekani na nchi yoyote nyingine inayoweka Walinzi wa Mapinduzi katika orodha ya mashirika ya kigaidi.