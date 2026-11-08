Wadayi: Kutoa makubaliano kwa Amerika hakutamaliza uadui wa Washington dhidi ya Iran

Ali Wadayi katika mahojiano na mwandishi wa habari wa Abna, akielekeza kwenye suala kwamba baadhi bado wanatarajia uwezekano wa kubadilisha tabia ya Amerika kupitia kutoa makubaliano, alisema: Ili kuchambua tabia ya Amerika ni lazima kutofautisha kati ya maslahi ya kimkakati ya nchi hii na maamuzi ya mara moja ya serikali mbalimbali. Kinachojalisha katika sera za kigeni za Washington si tu misimamo ya rais mmoja au mwelekeo wa kisiasa, bali ni mkusanyiko wa maslahi na mazingatio ya kimuundo ambayo yanachukua nafasi katika maamuzi ya nchi hii.

Aliongeza: Katika hali kama hiyo, mtu hawezi kufikiria kwamba kwa kutoa makubaliano kutoka upande wa Iran, mwelekeo wa Amerika utabadilika kwa lazima. Uzoefu wa mahusiano ya nchi mbili umeonyesha kwamba Washington katika nyakati nyingi, hata baada ya makubaliano na kupokea makubaliano, haikuepuka kuwasilisha madai mapya au kurudi kwenye sera yake ya shinikizo.

Kutoa makubaliano hakulazimishi kupungua kwa madai ya Amerika

Mchambuzi huyu wa masuala ya kimataifa akielekeza kwenye uzoefu wa makubaliano ya nyuklia alibainisha: JCPOA ni mfano wazi wa suala hili. Iran katika mfumo wa makubaliano haya ilikubali vikwazo na kutekeleza wajibu, lakini Amerika iliondoka kwa urahisi kutoka makubaliano na kuchukua sera ya shinikizo la juu zaidi. Uzoefu huu unaonyesha kwamba kwa kutoa makubaliano tu, mtu hawezi kuunda dhamana ya kuzingatia kwa upande mwingine au mabadiliko ya tabia yake.

Wadayi aliendelea: Tatizo kuu linatokea wakati upande mmoja unafikiri kwamba kwa kutoa makubaliano unaweza kumzuia upande mwingine kutoka misimamo ya uadui, wakati upande mwingine kimsingi unaweza kuchukua makubaliano hayo si kama ishara ya kutatua tofauti, bali kama fursa ya kuwasilisha madai zaidi.

Alibainisha: Katika mahusiano ya kimataifa, kutoa makubaliano kuna maana wakati kuna mafanikio maalum na ya uhakika kinyume chake. Ikiwa makubaliano yametolewa, lakini upande mwingine unaendelea na sera ya vitisho, vikwazo na shinikizo, mchakato kama huo hautasaidia tu kutatua tofauti, bali unaweza pia kudhoofisha msimamo wa upande unaotoa makubaliano.