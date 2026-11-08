Taarifa ya Yahya Sari kuhusu uvamizi wa Saudi Arabia dhidi ya Yemen

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Masira, Yahya Sari, msemaji wa Vikosi vya Jeshi vya Yemen, leo Jumamosi katika taarifa yake alitangaza: Katika saa 24 zilizopita, adui wa Saudi Arabia kwa mashambulizi 105 ya anga na makombora alilenga miundombinu ya kiraia ya nchi yetu. Kutokana na mashambulizi yaliyofanywa katika mji mkuu (Sanaa) na pia katika majimbo ya Al-Jawf, Taiz, Amran, Hajjah, Saada, Marib na Lahj, makumi ya raia wameuawa au kujeruhiwa.

Msemaji wa Vikosi vya Jeshi vya Yemen aliendelea: Mashambulizi ya Saudi Arabia yalifanywa na ndege za kivita «F-15» na «Typhoon» ambazo ziliruka kutoka kambi za anga za «Khamis Mushait» na «Taif»; mashambulizi ya makombora yalifanywa kutoka maeneo ya «Najran» na «Jizan».

Kisha Yahya Sari aliongeza: Tangu kuanza kwa kuongezeka kwa migogoro, jumla ya mashambulizi ya anga na makombora ya muungano wa uvamizi unaoongozwa na Saudi Arabia dhidi ya nchi hii yamefika 4369.