Eisenkot amepewa jukumu la kuunda baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Mayadeen, Isaac Herzog, mkuu wa utawala wa Kizayuni, usiku uliopita alitangaza kwamba amempa Gideon Eisenkot, mkuu wa chama cha «Yeshar», jukumu la kuunda baraza la mawaziri.

Herzog alitangaza kwamba Eisenkot atakuwa na muda wa siku 28 kwa ajili ya kuunda baraza la mawaziri, na muda huu unaweza kuongezwa kwa siku 14 zaidi.

Eisenkot siku ya Alhamisi, baada ya mashauriano ya vyama na Herzog, alipata uungwaji mkono wa wengi wa wanachama wa Knesset kwa wadhifa wa waziri mkuu; jambo ambalo liliweka msingi wa kumpa jukumu la kuunda baraza la mawaziri lijalo.

Baada ya mikutano hii, Herzog alitangaza kwamba wawakilishi wa vikundi vya bunge ambavyo kwa jumla vinamiliki viti 67 walimuunga mkono Eisenkot; wakati vikundi vingine vyenye jumla ya viti 46 vilitaka Benjamin Netanyahu apewe jukumu la kuunda baraza la mawaziri.

Mkuu wa utawala wa Kizayuni, ingawa alielezea matokeo ya mashauriano haya kama «wazi», alisema kwamba kabla ya kutoa jukumu rasmi la kuunda baraza la mawaziri atafanya duru nyingine ya mazungumzo na viongozi wa vyama ili misimamo yao iwe wazi zaidi.

Kwa upande mwingine, chama cha Yeshar katika kukabiliana na kauli za Netanyahu kuhusu kuunda baraza la mawaziri la umoja katika maeneo yaliyokaliwa lilimshtaki kwa unafiki na, kikimkosoa, kilitangaza kwamba Netanyahu amesababisha «mgawanyiko katika jamii ya Israeli» na kudhoofisha mabaraza ya mawaziri ya umoja ambayo yeye mwenyewe aliunda.

Uchaguzi uliofanyika tarehe 27 Oktoba ulimalizika bila ya yoyote ya kambi mbili za kisiasa kupata wingi wa bunge. Kulingana na matokeo ya uchaguzi, chama cha Likud chini ya uongozi wa Netanyahu kilipata viti 27 kati ya viti 120 vya Knesset. Muungano wake wa «Kitaifa-Dini» pia ulipata viti 53; kinyume chake, muungano wa wapinzani chini ya uongozi wa Eisenkot ulipata viti 48. Vyama viwili vya Kiarabu pia vilipata jumla ya viti 19, ambayo ni matokeo ambayo hayajawahi kutokea katika historia ya uchaguzi wa utawala wa Kizayuni.