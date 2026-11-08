Yemen: Uhalifu wa kivita wa Saudi Arabia hautavunja upinzani wa watu

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Mayadeen, Mohammed Ali al-Houthi, mwanachama wa Baraza Kuu la Kisiasa la Yemen, alisisitiza: Uvamizi wa adui wa Saudi Arabia dhidi ya raia na maeneo ya makazi nchini Yemen ni uhalifu wa kivita.

Aliongeza: Uhalifu huu hautawahi kusababisha kujisalimisha kwa taifa la Yemen lenye heshima, bali utaimarisha nguvu, heshima na uthabiti wao.

Usiku uliopita, Waziri wa Afya wa Yemen alitangaza: Idadi ya waliokufa katika shambulizi la anga la Saudi Arabia dhidi ya nyumba za raia katika kijiji cha «Al-Shariya» katika wilaya ya Bani Hushaysh ya mkoa wa Sanaa, kwa mujibu wa takwimu za awali imefikia watu 32, na wengine 38 wamejeruhiwa.

Aliongeza kuwa operesheni ya kutoa miili ya waliokufa kutoka chini ya vifusi vya nyumba zilizoshambuliwa na ndege za kivita za Saudi Arabia bado inaendelea.

Waziri wa Afya wa Yemen pia alisema kwamba ndege za kivita za Saudi Arabia wakati wa juhudi za waokoaji na vikosi vya uokoaji kuwatoa majeruhi kutoka eneo la shambulizi hili, ziliwalenga pia wao.