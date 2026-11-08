Msisitizo wa mgombea wa urais wa Ufaransa juu ya kuunga mkono Palestina

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Anadolu, «Jean-Luc Mélenchon» kiongozi wa chama cha mrengo wa kushoto «Ufaransa Isiyotii» na mgombea wa uchaguzi wa urais wa 2027 wa nchi hii, katika mkutano wake wa uchaguzi katika eneo la Bourget kaskazini mwa Paris, alielezea misimamo na mipango yake kuhusu matukio ya Asia Magharibi.

Mélenchon akisisitiza kuunga mkono watu wa Palestina alisema: «Tutasaidia moja kwa moja katika kukabiliana na mauaji ya kimbari huko Gaza na katika kuunganishwa kwa hatua kwa hatua kwa Ukingo wa Magharibi kwa Wapalestina.»

Aliongeza: «Meli za Ufaransa, ikibidi, zitasindikiza meli zinazoelekea Gaza ambazo zimehamasishwa kwa ajili ya kutetea haki za taifa la Palestina.»

Mwanasiasa huyu wa Ufaransa pia alitangaza upinzani wake dhidi ya uvamizi wa hatua kwa hatua wa Ukingo wa Magharibi, kusini mwa Lebanon na Milima ya Golan na utawala wa uvamizi na akasema Paris haitakubali hatua kama hizo.

Mélenchon katika sehemu nyingine ya kauli zake alisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za kiutendaji kwa ajili ya kuunga mkono jamii za Kikristo nchini Palestina na Lebanon na akasema jamii hizi ziko chini ya shinikizo la mzingiro na unyanyasaji.

Jean-Luc Mélenchon, kiongozi wa chama cha «Ufaransa Isiyotii», ni mmoja wa watu wakuu wa mrengo wa kushoto wa Ufaransa ambaye hapo awali pia alishiriki katika uchaguzi wa urais wa nchi hii. Alishika nafasi ya tatu katika uchaguzi wa 2022 kwa kupata takriban asilimia 22 ya kura.

Mélenchon katika programu yake ya uchaguzi ya 2027 alitangaza sera ya nje inayojitegemea kutoka Marekani na NATO, kuunga mkono haki za Wapalestina, kupinga ujenzi wa makazi na kuunganishwa kwa ardhi za Palestina na kuweka vikwazo dhidi ya baraza la mawaziri la Benjamin Netanyahu kama nguzo kuu za sera yake ya nje.