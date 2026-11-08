Kesi ya Pamoja Dhidi ya Wanazuoni wa Kishia, Huku Marekani Ikiendelea Kuliunga Mkono Serikali ya Bahrain

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Wakati mahakama za Bahrain zikijiandaa leo, Jumapili, Novemba 8, kutoa hukumu dhidi ya makumi ya wanazuoni na viongozi wa dini wa Kishia, tahadhari iliyotolewa na Sheikh Isa Qassim, kiongozi wa kiroho wa Washia nchini Bahrain, pamoja na maandamano ya mashirika ya kutetea haki za binadamu, vimefichua sura mpya ya hatua za kiusalama zinazochukuliwa na serikali ya Al-Khalifa dhidi ya jamii ya Washia nchini humo. Serikali hiyo inaungwa mkono kwa kiwango kikubwa kijeshi na kiusalama na Washington.

Kama ilivyotangazwa awali, Mahakama Kuu ya Jinai ya Bahrain inatarajiwa leo, Jumapili, Novemba 8, 2026, kutoa hukumu katika kesi inayowakabili washtakiwa 69, wakiwemo wanazuoni na viongozi 60 wa dini ya Kishia. Kesi hiyo imekabiliwa na upinzani kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu kutokana na madai ya kuwepo kwa mateso, kulazimishwa kwa washtakiwa kukiri makosa na ukiukwaji wa haki zao za kisheria.

Miongoni mwa washtakiwa hao, watu 56 wanashikiliwa rumande, huku viongozi wengine 13 wa dini wakifunguliwa mashtaka na kusikilizwa kesi zao bila wao kuwepo mahakamani. Wakati huohuo, wasiwasi umeongezeka kuhusu uwezekano wa kutolewa kwa hukumu kali dhidi ya viongozi hao wa kidini.

Kutoka katika shughuli za kidini hadi tuhuma za kutaka kupindua serikali; Mashtaka dhidi ya Wanazuoni wa Kishia

Mahakama za Bahrain zinadai kuwa washtakiwa hao waliunda kundi la kigaidi kwa lengo la kupindua mfumo wa kisiasa wa nchi hiyo, na kwamba walitumia misikiti na mikusanyiko ya kidini kueneza fikra za Wilayat al-Faqih (uongozi wa mwanachuoni wa Kiislamu).

Hata hivyo, familia na mawakili wa washtakiwa wamekanusha tuhuma hizo, huku wakiituhumu serikali ya Bahrain kwa kugeuza shughuli za kidini kuwa masuala ya kiusalama na kuwakandamiza viongozi wa dini ya Kishia.

Tahadhari ya Sheikh Isa Qassim: Msiwaache Wanazuoni wa Bahrain Peke Yao

Ayatullah Sheikh Isa Qassim, kiongozi wa kiroho wa Washia nchini Bahrain, katika taarifa iliyotolewa kabla ya kuanza kwa kesi hiyo, alionya kuhusu hatua zinazochukuliwa dhidi ya wanazuoni wa Kishia na kusisitiza umuhimu wa wananchi kuunga mkono haki na heshima yao.

Akizungumzia nafasi ya kijamii na kidini ya viongozi hao wa dini waliokamatwa, alitoa wito wa kuwatetea wanazuoni hao kwa njia za amani na za kisheria. Aidha, alionya kuhusu madhara yanayoweza kusababishwa na kuendelea kwa kesi zinazotegemea tuhuma za kubuniwa na ukosefu wa haki.

Msaada wa Marekani kwa Al-Khalifa: Mkanganyiko katika Madai ya Washington kuhusu Haki za Binadamu

Kesi kubwa dhidi ya viongozi wa dini nchini Bahrain inaendelea wakati serikali ya Al-Khalifa ikiwa na uhusiano wa karibu wa kijeshi na kiusalama na Marekani. Bahrain pia ni mwenyeji wa Makao Makuu ya Kikosi cha Tano cha Jeshi la Wanamaji la Marekani katika eneo hilo.

Wakosoaji wa sera za Washington wanaamini kuwa msaada wa Marekani unaoendelea kutolewa kwa serikali ya Bahrain, sambamba na madai ya nchi hiyo ya kutetea uhuru wa kujieleza na haki za binadamu, unaonyesha kuwepo kwa sera za viwango viwili katika siasa za nje za Marekani.

Msaada huo wa kimkakati unaendelea kutolewa licha ya ripoti mbalimbali za haki za binadamu zinazoeleza kuhusu kuwepo kwa vikwazo dhidi ya uhuru wa kidini, kukamatwa kwa viongozi wa dini na hatua za kiusalama dhidi ya wapinzani wa serikali ya Bahrain.

Mashirika 20 ya Haki za Binadamu Yapinga; Yatoa Tahadhari kuhusu Kuongezeka kwa Ukandamizaji dhidi ya Washia

Mashirika 20 ya kimataifa na ya kikanda yanayotetea haki za binadamu, yakiwemo Human Rights Watch na Shirika la Kimataifa la Kupinga Mateso (OMCT), yametoa taarifa ya pamoja kupinga mwenendo wa kesi dhidi ya wanazuoni wa Bahrain. Mashirika hayo yametaka uchunguzi huru ufanyike kuhusu madai ya mateso na kulazimishwa kwa washtakiwa kukiri makosa.

Mashirika hayo pia yameonya kuhusu matumizi ya sheria za kupambana na ugaidi kama nyenzo ya kuzuia shughuli za kidini na uhuru wa kujieleza.

Wakati huohuo, makundi ya upinzani nchini Bahrain yameitaja serikali ya Al-Khalifa kuwa ndiyo inayopaswa kuwajibika kwa matokeo yoyote yanayoweza kutokana na kesi hiyo, huku yakitaka taasisi za kimataifa kuingilia kati ili kuhakikisha haki za washtakiwa zinalindwa.

Kwa sasa, kesi inayowakabili makumi ya wanazuoni wa Kishia nchini Bahrain imeibua tena maswali kuhusu rekodi ya serikali ya Al-Khalifa katika masuala ya haki za binadamu, pamoja na wajibu wa kisiasa wa washirika wake wa kimataifa, hususan Marekani. Kesi hii inaashiria kuendelea kwa hatua za kiusalama dhidi ya madai ya kidini na kisiasa ya jamii ya Washia nchini Bahrain.