Wanafunzi Sita wa Al-Mustafa Nchini Tanzania Waagwa Kabla ya Safari ya Kwenda Iran Kuendelea na Masomo ya Juu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mujibu wa Idara ya Uhusiano wa Umma ya Uwakilishi wa Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Al-Mustafa (s) nchini Tanzania: Leo, Jumapili, tarehe 8 Novemba 2026, wanafunzi sita waliohitimu masomo yao, wakiwemo wanafunzi wawili wa kike na wanafunzi wanne wa kiume, walishiriki katika kikao maalumu kilichohudhuriwa na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Ali Taqavi, Mkuu wa Uwakilishi wa Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Al-Mustafa nchini Tanzania.

Kikao hicho kilifanyika katika Hawza ya Hazrat Zainab (s.a), iliyopo eneo la Kigamboni, Dar es Salaam, kwa ajili ya kuwaaga wanafunzi hao kabla ya safari yao ya kwenda Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuendelea na masomo ya elimu ya juu.

Baadhi ya wanafunzi hao wataendelea na masomo yao katika vyuo vikuu na vituo vya elimu vilivyopo katika mji mtakatifu wa Mashhad, huku wengine wakijiunga na vituo vya elimu na mafunzo katika mji mtakatifu wa Qum.

Wanafunzi hao ni miongoni mwa wahitimu wengi wa Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Al-Mustafa nchini Tanzania ambao, chini ya usimamizi na uongozi wa Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Ali Taqavi, wamefanikiwa kupata fursa ya kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Tunamuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu awape wanafunzi hawa mafanikio na uongofu katika njia ya kupata maarifa sahihi na asili ya dini tukufu ya Kiislamu. Aidha, tunamuomba awajaalie, baada ya kurejea nchini kwao, wawe na mafanikio katika kutoa huduma za kielimu na kiutamaduni kwa wananchi na jamii zao nchini Tanzania.

Kama anavyosema Mwenyezi Mungu Mtukufu katika Qur’ani Tukufu:

﴿وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

“Ili wawaonye watu wao watakaporejea kwao, huenda wakajihadhari.” (Surat At-Tawbah: 122)

Vilevile, tunamuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu amzidishie Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Ali Taqavi mafanikio, nguvu na afya njema katika kutekeleza majukumu yake ya kuwatumikia Waislamu na Uislamu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.

Idara ya Uhusiano wa Umma ya Uwakilishi wa Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Al-Mustafa (s) nchini Tanzania