Wazayuni Wanajipanga Upya na Kuwatumia Tena Magaidi 1,300 Nchini Jordan, Iraq na Lebanon!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Wakati macho ya dunia yakiwa yameelekezwa katika mabadiliko ya kisiasa yanayoendelea Mashariki ya Kati, uchunguzi wa kiusalama na kijasusi unaodaiwa kufichua mipango ya siri umeibua wasiwasi kuhusu hatua mpya zinazoweza kuongeza machafuko katika eneo hilo. Inadaiwa kuwa maslahi ya kundi linalojiita Hay’at Tahrir al-Sham, linaloongozwa na Abu Muhammad al-Jolani, yanakutana na mipango mipana ya kikanda inayovuka mipaka ya Syria.

Kwa mujibu wa mahojiano yaliyofanywa na chombo cha habari cha Iraq cha Al-Maalouma na baadhi ya vyanzo vyenye ufahamu wa masuala hayo, kuna mpango unaodaiwa kuwa wa hujuma, unaoanzia katika maeneo yanayodhibitiwa na makundi hayo katika mkoa wa Idlib nchini Syria, na unaolenga kupanua machafuko katika nchi jirani, hususan Jordan na Iraq.

Taarifa za kiusalama pamoja na uchunguzi unaodaiwa kufanywa na mamlaka husika zinaonyesha kuwa watu wenye silaha wapatao 1,300 kutoka makundi yenye misimamo mikali wamehamishwa kwa utaratibu unaotia shaka kuelekea maeneo ya mipakani. Hatua hizo zinadaiwa kuhusishwa na njama iliyoongozwa na utawala wa Israel kupitia mtandao wake wa kijasusi kusini mwa Syria, hasa katika mkoa wa Daraa.

Kuhamishwa kwa wapiganaji kuelekea nchi jirani

Chanzo kimoja cha usalama nchini Syria kimeripoti kugunduliwa kwa uhamishaji unaotia shaka wa makundi yenye silaha kutoka ndani ya ardhi ya Syria kuelekea nchi jirani, hususan Iraq, Lebanon na Jordan. Chanzo hicho kimedai kuwa harakati hizo zinafanyika chini ya uangalizi na uratibu wa moja kwa moja wa pande za Marekani na Uturuki, kwa lengo la kuvuruga utulivu wa eneo hilo.

Chanzo hicho kiliiambia Al-Maalouma kuwa kumerekodiwa kupelekwa upya kwa zaidi ya wapiganaji 1,300, ambao awali walihamishwa kwa makundi kuelekea mipakani na kwenye vituo vya kuvukia vilivyo karibu na Iraq, Lebanon na Jordan.

Kiliongeza kuwa harakati hizo ni sehemu ya mpango unaodaiwa kulenga kufufua matumizi ya makundi ya kigaidi kama chombo cha shinikizo na ushawishi wa kiusalama dhidi ya nchi jirani.

Chanzo hicho kilieleza kuwa kabla ya kuhamishwa kwa wapiganaji hao, walipatiwa mafunzo ya kina na maandalizi ya kijeshi katika kambi maalumu zilizoko pembezoni mwa mkoa wa Idlib, hususan katika eneo la Harim, karibu na mpaka wa Syria na Uturuki.

Pia kilidai kuwa uangalizi na msaada wa vifaa na mahitaji ya kiutendaji kutoka Marekani na Uturuki katika kambi hizo na operesheni za uhamishaji unaashiria kuhusika kwa pande hizo katika kufufua makundi yenye misimamo mikali na kuhatarisha mamlaka ya kitaifa ya nchi jirani.

Chanzo hicho kilizitaka taasisi za usalama za Iraq na nchi nyingine za eneo hilo kuongeza tahadhari, kuimarisha ulinzi na kuongeza ufuatiliaji wa kiintelijensia katika maeneo yote ya mipaka ya pamoja, ili kuzuia jaribio lolote la kupenyeza wapiganaji au kutekeleza mipango inayolenga usalama na utulivu wa wananchi wa eneo hilo.

Madai ya kuwepo kwa kundi la wapiganaji 500 kusini mwa Syria

Kwa upande mwingine, chanzo kimoja chenye ufahamu wa masuala ya usalama nchini Jordan kimefichua madai ya kuwepo kwa njama ya kigaidi inayoongozwa na utawala wa Israel, inayohusisha kuandikisha na kuwapa silaha mamia ya watu wenye misimamo mikali kusini mwa Syria, kwa lengo la kufanya mashambulizi makubwa ya hujuma na kuvuruga utulivu wa eneo hilo, hususan nchini Jordan.

Chanzo hicho kiliiambia Al-Maalouma kuwa taarifa za kiusalama na uchunguzi uliofanywa na mamlaka husika nchini Jordan umebaini kuundwa kwa makundi yenye silaha yanayojumuisha angalau wapiganaji 500 katika mkoa wa Daraa, kusini mwa Syria.

Kilidai kuwa makundi hayo yanapokea fedha na silaha za kisasa moja kwa moja kutoka katika taasisi za kijasusi za utawala wa Israel, ili kutumiwa katika operesheni za uhasama zinazovuka mipaka.

Chanzo hicho kiliongeza kuwa lengo la mpango huo unaodaiwa kuwa wa Israel ni kuvuruga hali ya usalama na kutekeleza mashambulizi yaliyoratibiwa katika maeneo muhimu ya nchi jirani, kwa nia ya kusababisha machafuko na kudhoofisha mshikamano wa kikanda.

Pia kilibainisha kuwa makundi hayo yanapata msaada na ulinzi wa kiutendaji kutoka kwa baadhi ya pande za ndani, kwa ajili ya kuhakikisha upatikanaji wa mahitaji na njia za kuyapitisha makundi hayo kuingia katika ardhi ya Jordan.

Tahadhari kuhusu usalama wa eneo

Awali, chanzo cha usalama nchini Syria kilikuwa kimeiambia Al-Maalouma kuwa kiligundua uhamishaji unaotia shaka wa makundi yenye misimamo mikali na makundi ya kigaidi kuelekea mipakani mwa nchi jirani, zikiwemo Iraq, Lebanon na Jordan.

Kwa mujibu wa chanzo hicho, harakati hizo zinafanyika chini ya uangalizi wa moja kwa moja na uratibu wa kijasusi, kwa lengo linalodaiwa kuwa la kuvuruga usalama wa kitaifa wa nchi za eneo hilo na kuanzisha machafuko yanayohusishwa na mipango ya upanuzi na shinikizo kutoka nje.