Mkurugenzi Mkuu wa Masuala ya Sanaa wa Bonyad Shahid: Tunalenga Kuboresha Usimulizi kwa Mbinu za Kisasa, Siyo Kuondoa Uhai katika Ukweli

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Muhammad Karamollahi, Mkurugenzi Mkuu wa Masuala ya Sanaa wa Taasisi ya Mashahidi na Waliopata Ulemavu Vitani nchini Iran, katika mahojiano na mwandishi wa ABNA, amezungumzia uwezo wa akili unde katika kufufua na kuwasilisha upya simulizi za kujitolea na kujitoa mhanga, fursa na changamoto za kuingiza teknolojia za kisasa katika sanaa inayozingatia maadili, pamoja na umuhimu wa kulinda uhalisia na ukweli wa simulizi zinazohusu mashahidi na watu waliojitolea.

Yafuatayo ni maudhui ya mahojiano hayo:

Akili unde na nafasi yake katika kueneza utamaduni wa kujitolea na kujitoa mhanga

Swali: Watu wengi wanaamini kuwa utamaduni wa kujitolea na kujitoa mhanga una msingi wa kiroho na kimila, na kwamba kuingiza teknolojia zinazoonekana kuwa zisizo na hisia, kama akili unde, kunaweza kupunguza uhai wa dhana hizi. Tunawezaje kuwa na uhakika kwamba njia hii ni yenye manufaa katika kueneza utamaduni huo?

Jibu: Katika suala hili, tunapaswa kutofautisha kati ya maudhui na chombo cha kuyawasilisha. Maudhui yetu, yaani utamaduni wa kujitolea na kujitoa mhanga, ni ukweli wa milele wenye msingi wa kiroho. Hata hivyo, vyombo vya kuwasilisha ukweli huo vimekuwa vikibadilika kila wakati.

Katika kila kipindi, tumekuwa tukitumia zana zinazolingana na mahitaji ya wakati huo ili kueneza ukweli. Leo pia, ikiwa tunataka kuzungumza na hadhira iliyozaliwa na kukua katika mazingira ya akili unde, hatuwezi kutegemea zana za zamani pekee.

Kwetu, akili unde si mbadala wa roho wala ukweli, bali ni lugha mpya ya kuwasilisha dhana na ujumbe. Tunatumia teknolojia hii ili kuwasilisha unyenyekevu, usafi wa nia na ukweli wa kujitolea katika mfumo ambao mwanadamu wa leo anaweza kuuelewa na kuuvutiwa nao kwa urahisi zaidi.

Kwa hakika, lengo letu ni kutumia zana za kisasa kuhifadhi ukweli halisi, kuutoa katika hali ya kuwa kama kumbukumbu za makumbusho pekee na kuurudisha katika mkondo wa maisha ya kila siku ya sasa.

Akili unde inabadilishaje namna ya kusimulia historia ya kujitolea?

Swali: Kwa vitendo, akili unde inaleta mabadiliko gani katika usimulizi wa kujitolea? Je, kuna mifano mahususi ya mabadiliko katika utayarishaji wa maudhui kupitia teknolojia hii?

Jibu: Mabadiliko katika eneo hili yanaweza kuchunguzwa katika nyanja tatu: kufufua upya simulizi, uchambuzi na ubinafsishaji wa maudhui.

Kwanza, katika eneo la kufufua upya simulizi, tunayo maelfu ya saa za kumbukumbu za simulizi za mdomo. Sehemu kubwa ya kumbukumbu hizo bado zimehifadhiwa katika nyaraka na hazijawasilishwa kwa namna inayowafikia na kuwavutia watu.

Kwa msaada wa akili unde, tunaweza kubadilisha simulizi hizo za sauti kuwa uzoefu wa kuona. Kwa mfano, tunaweza kujenga upya mandhari ya operesheni ya kijeshi au tukio fulani katika maisha ya shahidi, kwa kutegemea maelezo sahihi yaliyotolewa na watu walioshuhudia au ndugu zake. Hii itaiwezesha kizazi kipya kuelewa tukio hilo kwa namna inayoonekana na kuhisiwa zaidi, badala ya kuwa wasikilizaji wa simulizi pekee.

Pili, katika eneo la uchambuzi, kwa kutumia akili unde na uchambuzi wa takwimu nyingi, tunaweza kuelewa vizuri zaidi mahitaji ya kitamaduni na kisaikolojia ya watu waliobaki baada ya mashahidi kufariki. Pia tunaweza kuchunguza aina ya maudhui yenye matokeo makubwa zaidi kwa kila kundi la umri.

Mtazamo huu unamaanisha kuachana na mipango inayotolewa kwa namna moja kwa kila mtu na kuelekea katika kuandaa programu zinazolingana na mahitaji ya makundi mbalimbali ya hadhira.

Tatu, katika eneo la ubinafsishaji, fikiria mfumo unaoweza kuzalisha maudhui yanayolingana na historia ya maisha ya mtu aliyejitolea, kwa kuzingatia uwezo wake na changamoto zake za kisaikolojia. Hapo ndipo akili unde inapoweza kuunganishwa na tiba kupitia sanaa ya maigizo (Drama Therapy), na kuwa nyenzo inayosaidia michakato ya kurejesha hali nzuri ya kisaikolojia na kuimarisha afya ya akili.

Jinsi ya kuzuia akili unde kupotosha ukweli wa historia ya mashahidi

Swali: Moja ya wasiwasi mkubwa kuhusu akili unde ni kwamba hufanya kazi kwa kutegemea uwezekano, hivyo inaweza kutoa taarifa zisizo sahihi au zilizopotoshwa. Katika eneo kama la mashahidi, ambamo ukweli na uaminifu ni nguzo kuu, tunawezaje kuzuia upotoshaji wa matukio na kuingizwa kwa mambo ya kubuniwa na akili unde?

Jibu: Hili ndilo suala sahihi zaidi na wakati huohuo muhimu zaidi katika mjadala huu. Hatuwezi kamwe kuiruhusu akili unde kuwa chanzo cha ukweli. Badala yake, tunaichukulia kama chombo cha kuchakata ukweli.

Suluhisho letu ni kuanzisha kanzidata ya marejeo yenye nyaraka zilizothibitishwa. Kwa lugha rahisi, hatutaiambia akili unde itafute taarifa kwenye mtandao na kuandika kuhusu mashahidi. Badala yake, tutaiwekea nyaraka, barua na kumbukumbu zilizothibitishwa, kisha tutasisitiza kwamba simulizi itakayozalishwa itokane na vyanzo hivyo pekee, bila kutumia taarifa zilizo nje ya mfumo huo.

Sambamba na hilo, ni lazima kuwepo kwa mfumo wa usimamizi wa kibinadamu. Hii ina maana kwamba kila maudhui yatakayozalishwa na akili unde lazima yapitiwe na kuthibitishwa na msimulizi mwenye uzoefu au mtaalamu wa masuala ya utamaduni kabla ya kuchapishwa na kuwafikia watu.

Tunatumia akili unde kuongeza kasi na ubora wa kazi zetu, lakini uthibitisho wa mwisho tunauacha mikononi mwa watu wenye uelewa na ujuzi wa kutosha, ili ukweli usitolewe mhanga kwa ajili ya uzuri wa kidijitali.

Mustakabali wa sanaa ya kujitolea na kujitoa mhanga katika zama za akili unde

Swali: Sanaa inayohusu kujitolea na kujitoa mhanga inaweza kunufaikaje na uwezo na fursa za akili unde sasa na katika siku zijazo?

Jibu: Ili kujibu swali hili, tunapaswa kuwa na mtazamo unaoangalia mbele. Zamani, sanaa ya kujitolea na kujitoa mhanga iliegemea zaidi katika nyaraka na taarifa. Leo imejengwa zaidi juu ya simulizi, na katika siku zijazo inaweza kujengwa juu ya uzoefu.

Kwa mtazamo huo, akili unde si chombo tu cha kuzalisha maudhui kwa haraka zaidi, bali inaweza kuleta mabadiliko makubwa katika mfumo wa kuwasilisha na kufikisha ujumbe.

Kwa sasa, tuko katika kipindi cha kuboresha na kufufua upya maudhui yaliyopo. Katika hatua hii, akili unde inafanya kazi kama msaidizi mahiri anayechangia kuinua ubora wa kazi zilizopo.

Kwa mfano, ili simulizi za kujitolea zidumu na kufahamika duniani kote, zinahitaji kutafsiriwa na kuwasilishwa kwa lugha mbalimbali, huku zikihifadhi hisia na maana zake. Akili unde inaweza kurahisisha na kuharakisha sana mchakato huo.

Vilevile, teknolojia hii inaweza kutumika kuboresha ubora wa picha na sauti za zamani za mashahidi na watu waliojitolea, kubadilisha picha za rangi nyeusi na nyeupe kuwa za rangi, na kufanya kumbukumbu hizo zionekane kwa uhalisia zaidi.

Pia, tunaweza kutumia teknolojia hii kubadilisha maandishi ya kumbukumbu kuwa miswada ya filamu fupi na kuzalisha maudhui ya aina mbalimbali kwa ajili ya mitandao ya kijamii, kwa lengo la kuvutia hadhira, hususan kizazi cha Z.

Katika siku za karibu, tutaingia katika zama za mwingiliano na ubinafsishaji. Katika hatua hii, sanaa ya kujitolea itabadilika kutoka katika mfumo wa mawasiliano ya upande mmoja, ambapo sisi tunawasilisha ujumbe kwa hadhira, na kuwa mfumo wa mawasiliano ya pande mbili unaohusisha ushiriki wa hadhira.

Kwa mfano, tunaweza kubuni michezo ya kielimu na uzoefu shirikishi ambamo mtumiaji anapewa nafasi ya mhusika fulani na kupitia maamuzi yake anagundua hatua mbalimbali za simulizi ya maisha ya shahidi au mtu aliyejitolea.

Vilevile, akili unde inaweza kutumika kuchambua hali ya kisaikolojia ya watu waliobaki baada ya mashahidi kufariki na kupendekeza shughuli za kisanaa zinazolingana na hali ya kila mtu. Mtazamo huu unaweza kuitwa tiba ya kisaikolojia kupitia sanaa ya maigizo inayosaidiwa na akili unde (Intelligent Drama Therapy).

Kwa mfano, mfumo mahiri unaweza kubaini kwamba familia fulani katika kipindi maalumu inahitaji muziki wa kutuliza au simulizi zinazozungumzia matumaini na ushindi.

Fursa nyingine ya kuvutia ni kujenga upya mazingira kwa kutumia teknolojia za uhalisia pepe (VR) na uhalisia ulioboreshwa (AR). Kwa msaada wa akili unde, inawezekana kubuni mazingira ya pande tatu yanayoonyesha medani za vita au nyumba za zamani za watu waliojitolea. Mtumiaji anaweza kutumia miwani ya uhalisia pepe kuingia katika mazingira hayo, kusikiliza simulizi na kuyapitia kana kwamba yupo ndani ya tukio lenyewe.

Katika kipindi cha mbali zaidi, tunaweza kuzungumzia zama za uzoefu halisi wa kidijitali na uhifadhi wa kudumu. Hii ni hatua ambayo mpaka kati ya nyaraka na uzoefu utaanza kupungua, na sanaa ya kujitolea itakuwa sehemu ya urithi wa kidijitali.

Moja ya mifano ya mtazamo huu ni avatari za kumbukumbu. Kwa kuunda mifumo mikubwa ya lugha (LLM) inayomlenga shahidi mmoja mmoja, kwa kutumia barua, hotuba na kumbukumbu zake, inawezekana kuweka mazingira yatakayowezesha vizazi vijavyo kuwasiliana na kumbukumbu zake za kidijitali.

Kwa njia hiyo, watu wataweza kuuliza maswali kuhusu changamoto za maisha yao na kupata majibu yanayotegemea maandishi na nyaraka alizoacha shahidi huyo. Hata hivyo, utekelezaji wa wazo hili utahitaji usimamizi wa karibu sana ili kuzuia upotoshaji na kuhusisha mtu na kauli ambazo hakuzitoa.

Mfano mwingine ni sanaa zalishi ya papo hapo, yaani kutengeneza kazi za kisanaa kama michoro, muziki na video kwa wakati huo huo, kwa kuzingatia hisia za mtumiaji, ili ujumbe wa kujitolea uweze kumfikia kwa namna inayolingana na hali yake binafsi.

Pia tunaweza kuwa na makumbusho mahiri yanayohama au kubadilika kulingana na mtumiaji. Katika makumbusho hayo, mazingira na namna ya kuwasilisha simulizi hubadilika kila mgeni anapoingia, na maudhui huandaliwa upya kwa kuzingatia umri, jinsia na masuala yanayomvutia mtu huyo.

Je, matumizi ya akili unde yanaweza kudhoofisha thamani ya kiroho ya sanaa ya kujitolea?

Swali: Je, matumizi ya akili unde kwa muda mrefu hayawezi kusababisha thamani ya kiroho ya sanaa ya kujitolea na kujitoa mhanga kuathiriwa na mabadiliko ya kidijitali na hivyo kupoteza uhalisia wake?

Jibu: Ili kuhakikisha kuwa sanaa ya kujitolea na kujitoa mhanga inadumu katika siku zijazo, tunapaswa kufuata kanuni maalumu:

“Ukweli wa kujitolea” + “Busara ya kibinadamu” × “Teknolojia ya akili unde” = “Uendelevu wa simulizi.”

Kwa lugha rahisi, tukitumia akili unde bila busara ya kibinadamu, tutakuwa tumeunda kifaa cha kuchezea cha kidijitali tu. Lakini tukiitumia kama lenzi inayotusaidia kuuona na kuuwasilisha ukweli vizuri zaidi, teknolojia itakuwa mtumishi wa ukweli badala ya kuwa msaliti wake.

Kwa vyovyote vile, katika siku zijazo sanaa ya kujitolea itabadilika kutoka katika kutoa taarifa kuhusu yaliyopita na kuwa nyenzo ya kuambatana na mwanadamu katika maisha yake ya sasa.

Akili unde itatoa fursa ya kufanya historia ya kujitolea na kujitoa mhanga isiwe simulizi inayohusu yaliyopita pekee, bali iwe mwongozo na mfano wa kuishi maisha ya leo. Huu ni mfano unaoweza kuzungumza na watu kwa lugha wanayoielewa, popote walipo duniani na wakati wowote.

Ujumbe wa mwisho kwa hadhira

Swali: Kama ujumbe wa mwisho, ungependa kushirikisha hadhira ya mahojiano haya ujumbe au jambo gani muhimu?

Jibu: Lengo letu si kujenga ulimwengu wa kubuni kwa kutumia akili unde. Lengo ni kutumia teknolojia hii ili kuufanya ulimwengu halisi wa kujitolea na kujitoa mhanga ueleweke zaidi, uvutie zaidi na hatimaye uwe na athari kubwa kwa kizazi kipya.

Tunataka kufanya simulizi ziwe mahiri kwa kutumia teknolojia, si kuondoa uhai katika ukweli. Lengo ni teknolojia kuitumikia simulizi, na simulizi kuutumikia ukweli.

Kwa kumalizia, napenda kusisitiza kwamba hatutafuti kujenga ulimwengu wa kidijitali ili kuchukua nafasi ya uhalisia. Badala yake, tunataka kujenga madaraja ya kidijitali. Tunajitahidi kwa dhati na kwa ari kuhakikisha kuwa teknolojia inatumika kuhudumia tunu na maadili, ili kuziba mapengo na tofauti zilizopo kati ya vizazi.

Akili unde inaweza kuongeza kasi ya safari yetu katika njia hii, lakini ni moyo na busara ya kibinadamu vinavyoweza kuipa kasi hiyo maana na mwelekeo. Tunataka kutumia zana hizi kuhakikisha kuwa sauti za watu waliojitolea haisikiki tu katika wakati huu, bali pia katika vizazi vijavyo, kwa nguvu, uwazi na mvuto mkubwa zaidi.

Nia na azma yetu ya kusisitiza umuhimu wa kuzifahamu na kuzitumia ipasavyo teknolojia za kisasa si kuchukua nafasi ya mwanadamu kwa teknolojia. Hoja yetu ni kuimarisha uwezo wa mwanadamu kwa msaada wa teknolojia, ili kuhifadhi na kueneza urithi wetu muhimu zaidi wa kitaifa, yaani utamaduni wa kujitolea na kujitoa mhanga.