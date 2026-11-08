Kabul Yakabiliwa na Uhaba Mkubwa wa Maji Kuliko Wakati Wowote: Visima Vyakauka, Wananchi Wanalazimika Kununua Maji ya Kunywa kwa Gharama Kubwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– wakazi kadhaa wa Kabul wameeleza wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa uhaba wa maji, kupungua kwa kiwango cha maji ya chini ya ardhi na kupanda kwa gharama za upatikanaji wa maji ya kunywa. Wakazi hao wamewataka viongozi wa serikali ya Taliban kuchukua hatua za haraka na zenye ufanisi ili kuzuia kuenea zaidi kwa mgogoro huo.

Kwa mujibu wa taarifa za ndani, upatikanaji wa maji ya bomba katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu wa Afghanistan umepungua kwa kiwango kikubwa. Hali hiyo imezilazimisha familia nyingi kununua maji ya kunywa kutoka kwa kampuni binafsi au wauzaji wanaosambaza maji kwa kutumia magari.

Baadhi ya wakazi wanasema kuwa maji ya bomba katika maeneo wanayoishi hupatikana wakati mwingine kwa siku mbili tu kwa wiki, huku katika maeneo mengine huduma hiyo ikikatika kwa siku kadhaa mfululizo.

Mbali na uhaba wa maji, ubora usioridhisha wa vyanzo vya maji vinavyopatikana pia umekuwa mojawapo ya changamoto kuu kwa familia nyingi.

Kwa mujibu wa baadhi ya wakazi, maji kutoka kwenye visima vya majumbani hayawezi kutumika kwa kunywa au kupikia kutokana na kuwa na chumvi nyingi au ubora usioridhisha. Hivyo, wanalazimika kutafuta maji kutoka vyanzo vingine.

Kununua maji: Gharama kubwa kwa familia zenye kipato cha chini

Kupungua kwa upatikanaji wa maji safi na salama kunatokea wakati ambapo umaskini, ukosefu wa ajira na kipato kidogo vimeifanya kuwa vigumu kwa familia nyingi za Afghanistan kumudu gharama za msingi za maisha.

Kwa mujibu wa maelezo ya baadhi ya wakazi wa Kabul, bei ya dumu moja la maji ya kunywa lenye ujazo wa lita 20 katika baadhi ya maeneo hufikia takribani afghani 20.

Baadhi ya familia zimesema kuwa hutumia karibu afghani 60 kila siku kununua maji. Hata hivyo, gharama hiyo huwa kubwa zaidi kwa familia zenye watu wengi na wakazi wa maeneo yenye hali ngumu ya kiuchumi.

Katika baadhi ya mitaa ya Kabul, gharama za kila siku za kununua maji hufikia takribani afghani 200. Kwa familia yenye kipato cha afghani 400 kwa siku, kiasi hicho kinaweza kutumia nusu ya mapato yake ya kila siku.

Katika maeneo mengine, wakazi wanalazimika kununua maji kupitia magari makubwa ya kubeba maji yenye ujazo wa maelfu ya lita kila wiki, kutokana na kukauka kwa visima au kukatika mara kwa mara kwa huduma ya maji ya bomba.

Hali hii haijaongeza tu gharama za maisha, bali pia imeibua wasiwasi kuhusu ubora wa maji yanayosambazwa na kampuni binafsi pamoja na umuhimu wa kuwepo kwa usimamizi wa kiafya na usafi.

Kiwango cha maji kimeshuka kwa mita 30: Kabul yakaribia kukabiliwa na mgogoro mkubwa

Tathmini za tafiti zinaonesha kuwa mgogoro wa maji jijini Kabul umefikia kiwango cha kutia wasiwasi katika miaka ya hivi karibuni.

Kwa mujibu wa ripoti maalumu iliyochapishwa mwaka 2025, kiwango cha maji ya chini ya ardhi jijini Kabul kimeshuka kwa takribani mita 25 hadi 30 katika kipindi cha miaka kumi iliyopita.

Utafiti huo pia umeonesha kuwa kiasi cha maji kinachochotwa kutoka kwenye vyanzo vya maji ya chini ya ardhi jijini humo huzidi kwa takribani mita za ujazo milioni 44 kwa mwaka kiasi cha maji kinachoweza kurejeshwa katika vyanzo hivyo kupitia michakato ya asili.

Kwa mujibu wa tathmini hiyo, karibu nusu ya visima vilivyofanyiwa uchunguzi jijini Kabul vimekauka, huku vyanzo vilivyosalia vikiendelea kukabiliwa na shinikizo kubwa kutokana na uchotaji wa maji.

Ripoti za tafiti pia zimeonya kuwa iwapo hali ya sasa itaendelea na uwekezaji madhubuti katika usimamizi wa rasilimali za maji hautafanyika, vyanzo vya maji ya chini ya ardhi jijini Kabul vinaweza kupungua kwa kiwango kikubwa au kukauka katika baadhi ya maeneo ya jiji hilo ifikapo mwaka 2030.

Hata hivyo, utabiri huo haumaanishi kuwa akiba yote ya maji ya Kabul itakwisha kwa uhakika mwaka 2030. Ni tahadhari kuhusu madhara yanayoweza kusababishwa na kuendelea kwa uchotaji wa maji kupita kiasi bila kuchukuliwa kwa hatua za kurekebisha hali hiyo.

Majengo marefu na visima virefu vya maji: Shinikizo zaidi kwa rasilimali za maji

Kuongezeka kwa shughuli za ujenzi mijini, ongezeko la idadi ya watu na uchimbaji wa visima virefu vimetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia kuzidisha mgogoro wa maji jijini Kabul.

Baadhi ya wakazi wanaamini kuwa kuongezeka kwa majengo marefu bila kuandamana na ujenzi wa miundombinu ya kutosha ya usambazaji maji kumeongeza zaidi shinikizo kwa rasilimali chache za maji ya chini ya ardhi.

Wameitaka mamlaka kusimamia uchimbaji wa visima, kuzuia uchotaji wa maji usioidhinishwa na kuzitaka kampuni za ujenzi kuzingatia kanuni za usimamizi wa rasilimali za maji.

Kwa upande mwingine, baadhi ya wakazi wanaamini kuwa kusimamisha shughuli za ujenzi na uchumi hakuwezi kuwa suluhisho la kudumu la mgogoro huo. Badala yake, wanapendekeza kutumia uwekezaji wa sekta binafsi katika kuboresha na kupanua mifumo ya usambazaji maji.

Usimamizi wa maji taka, kuzuia uchafuzi wa vyanzo vya maji ya chini ya ardhi, kuongeza uwezo wa kuhifadhi maji ya juu ya ardhi na kuhamisha maji kutoka vyanzo endelevu kwenda Kabul ni miongoni mwa hatua zinazopendekezwa kukabiliana na mgogoro huo.

Katika hatua nyingine, hivi karibuni maafisa wa sekta ya usambazaji maji nchini Afghanistan walitangaza kusainiwa kwa mkataba wenye thamani ya takribani afghani bilioni moja kwa ajili ya kupanua huduma ya maji katika Wilaya ya 17 ya Kabul.

Kwa mujibu wa mpango uliotangazwa, mradi huo unatarajiwa kutumia maji kutoka Bwawa la Shah wa Arous pamoja na visima kadhaa virefu, na ukikamilika utaweza kuhudumia mahitaji ya maji ya takribani kaya 50,000.

Hata hivyo, utekelezaji wa mradi huo pekee haumaanishi kuwa uhaba wa maji katika maeneo mengine ya mji mkuu utakuwa umetatuliwa. Sehemu kubwa ya jiji bado inahitaji uwekezaji katika miundombinu endelevu ya usambazaji maji.

Tahadhari kuhusu kuenea kwa mgogoro wa maji nchini Afghanistan

Tatizo la uhaba wa maji halijaishia Kabul pekee. Ripoti za kimataifa zinaonesha kuwa maeneo mengine ya Afghanistan pia yanakabiliwa na shinikizo kubwa katika upatikanaji wa rasilimali za maji.

Kwa mujibu wa mojawapo ya tathmini za kibinadamu, takribani watu milioni 33 nchini Afghanistan wanakabiliwa na viwango mbalimbali vya uhaba mkubwa wa maji. Hata hivyo, viongozi wa serikali ya Taliban waliwahi kutilia shaka makadirio hayo.

Tathmini nyingine imeeleza kuwa karibu asilimia 30 ya wakazi wa Afghanistan, wakiwemo watoto wapatao milioni 6.8, hawana upatikanaji wa huduma za msingi za maji ya kunywa.

Tathmini hizi mbili zinapima viashiria tofauti: ya kwanza inahusu watu wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa maji, huku ya pili ikihusu upatikanaji wa huduma za msingi za maji ya kunywa.

Kupungua kwa mvua, mabadiliko ya tabianchi, ukame unaojirudia, uharibifu wa miundombinu na ongezeko la idadi ya watu ni miongoni mwa sababu kuu zinazochangia kuzidisha mgogoro wa maji nchini Afghanistan.

Aidha, kurejea kwa idadi kubwa ya wahamiaji kutoka Iran na Pakistan katika miaka ya hivi karibuni kumeongeza shinikizo kwa mifumo ya usambazaji maji na vyanzo vichache vya maji katika miji mikubwa.

Mgogoro ambao hauwezi tena kupuuzwa

Kuongezeka kwa uhaba wa maji jijini Kabul, pamoja na kuleta changamoto za kiuchumi, kunaweza kusababisha madhara makubwa ya kiafya na kijamii.

Upatikanaji mdogo wa maji safi na salama unaweza kuongeza hatari ya magonjwa yanayotokana na maji yaliyochafuliwa, na hivyo kuhatarisha zaidi afya za watoto, wazee na familia zenye kipato cha chini.

Vilevile, kuongezeka kwa utegemezi wa wananchi kununua maji kutoka kwa kampuni binafsi, bila kuwepo kwa usimamizi wa kutosha na upanuzi wa miundombinu ya umma, kunaweza kuongeza pengo la upatikanaji wa mojawapo ya mahitaji muhimu zaidi ya maisha.

Wakati baadhi ya wakazi wa Kabul wanalazimika kulipa gharama kubwa ili kupata maji kwa matumizi ya kila siku, kuendelea kwa uchotaji wa maji ya chini ya ardhi kupita kiasi na kukosekana kwa usimamizi madhubuti kunazidi kuifanya hali ya upatikanaji wa maji katika mji mkuu wa Afghanistan kuwa na mustakabali usio na uhakika.

Kutatua mgogoro huu kunahitaji mipango ya muda mrefu, usimamizi wa uchotaji wa maji, upanuzi wa mifumo ya usambazaji maji, ulinzi wa vyanzo vya maji ya chini ya ardhi na uwekezaji katika miradi endelevu.

Mgogoro wa maji jijini Kabul si tena tatizo la msimu au linalohusu mitaa michache pekee. Endapo hali ya sasa itaendelea, unaweza kuathiri maisha ya mamilioni ya wakazi pamoja na mustakabali wa kiuchumi na kijamii wa mji mkuu wa Afghanistan.