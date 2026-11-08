Uamuzi wa Aizenkot Ndani ya Siku 28: Netanyahu Kukabidhiwa Jukumu la Kuunda Serikali au Kufanyika kwa Uchaguzi wa Mapema

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– «Gadi Aizenkot», kiongozi wa Chama cha Yashar aliyepewa jukumu la kuunda serikali, anakabiliwa na mikakati mitatu mikuu ya kisiasa katika mazingira ambayo bado hana wingi wa viti unaohitajika katika bunge la Knesset.

Mkakati wa kwanza ni kuunda serikali ya wachache kwa kutegemea uungwaji mkono wa orodha mbili za vyama vya Kiarabu. Uungwaji mkono huo unaweza kufikisha idadi ya viti vinavyoiunga mkono serikali hadi 67.

Mkakati wa pili ni kuunda muungano na vyama viwili vya «Shas» na «Yahadut HaTorah», ambavyo kwa pamoja vina viti 13. Muungano huo unaweza kumwezesha Aizenkot kufikia idadi inayohitajika ya viti ili kupata wingi wa kuunda serikali. Hata hivyo, tofauti kuhusu msamaha wa wanafunzi wa vyuo vya kidini vya Kiyahudi dhidi ya huduma ya kijeshi katika jeshi la Israel ni mojawapo ya vikwazo vikuu vinavyokabili chaguo hilo.

Mkakati wa tatu ni kuunda serikali ya umoja na Chama cha Likud kinachoongozwa na Benjamin Netanyahu, hatua ambayo inaweza kuunda serikali yenye uungwaji mkono wa viti 67. Hata hivyo, hapo awali Aizenkot alikuwa ameahidi kumwondoa Netanyahu madarakani.

Kwa mujibu wa Kituo cha Habari cha Palestina, iwapo Aizenkot atashindwa kuunda serikali ndani ya muda wa siku 28 aliopewa, kuna uwezekano wa jukumu la kuunda baraza la mawaziri kukabidhiwa kwa Netanyahu. Aidha, endapo mkwamo wa kisiasa utaendelea, mchakato wa kisiasa unaweza kuelekea katika kufanyika kwa uchaguzi wa mapema.

Haaretz: Netanyahu Huzungumzia Serikali ya Umoja Anapohisi Hatari ya Kupoteza Madaraka

Gazeti la Kiebrania la «Haaretz» limeandika katika ripoti yake kwamba Benjamin Netanyahu hutumia hoja ya «serikali ya umoja» pale tu anapohisi kuwa nafasi yake ya kisiasa iko hatarini na uwezekano wa kupoteza madaraka unapokuwa karibu zaidi kuliko wakati mwingine wowote.

Gazeti hilo, likirejelea ujumbe wa video wa Netanyahu alioutoa jana usiku, limeeleza kuwa sauti na maudhui ya hotuba yake vilionesha hali ya kuchanganyikiwa sana. Limeongeza kuwa hata pale waziri mkuu wa utawala wa Israel anapojitokeza katika nafasi ya kutoa wito wa umoja, bado anaendelea kupotosha ukweli na historia ya hivi karibuni.

Haaretz pia limezungumzia ulinganisho uliofanywa na Netanyahu kati ya hali ya ndani ya «Israel» na matukio katika baadhi ya miji ya Ulaya. Katika hotuba yake, alisema:

«Moto na miali ya moto inayoonekana katika mitaa ya Paris na Brussels itakuwa hafifu ikilinganishwa na yale tutakayoyaona katika Jerusalem, Tel Aviv na Haifa. “Israel” haitabaki katika hali yake ya kawaida.»

Gazeti hilo limeeleza kuwa kauli za Netanyahu zinaashiria ukubwa wa shinikizo la kisiasa analokabili kwa sasa.

Maariv: Washirika wa Netanyahu na Likud Wanajaribu Kutilia Shaka Matokeo ya Uchaguzi

Gazeti la Kiebrania la «Maariv» limeripoti kuwa Knesset ya 26 inatarajiwa kufanya kikao chake cha kwanza siku ya Jumanne. Kwa kawaida, kikao hicho kinapaswa kuwa cha kiitifaki na rasmi.

Hata hivyo, gazeti hilo limeongeza kuwa, kama ilivyoanza kuonekana hata kabla ya uchaguzi, washirika wa Benjamin Netanyahu pamoja na Chama cha Likud wanajaribu kutilia shaka matokeo ya uchaguzi na kukataa kuyakubali.