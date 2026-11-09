Araghchi: Watu wa eneo letu na Wamarekani wamechoshwa na utawala wa Israeli

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Seyed Abbas Araghchi aliandika katika akaunti yake kwenye moja ya mitandao ya kijamii: Rais wa Marekani ameelewa waziwazi kwamba idadi kubwa ya Wamarekani wanaichukia Israeli kwa kiasi kikubwa.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu aliongeza: Jambo la kuzingatia ni kwamba yeye bado hajauelewa sababu ya jambo hili.

Araghchi alisema: Ni wazi kwamba Wamarekani wamechoshwa na Israeli kudanganya serikali za Marekani na kuzisukuma kwenye vita visivyo na mwisho. Uvumilivu wao umekwisha. Uvumilivu wa eneo letu pia ni hivyo.