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Araghchi: Watu wa eneo letu na Wamarekani wamechoshwa na utawala wa Israeli

9 Novemba 2026 - 11:19
Msimbo wa Habari: 1888364
Source: ABNA
Araghchi: Watu wa eneo letu na Wamarekani wamechoshwa na utawala wa Israeli

Waziri wa Mambo ya Nje, akijibu matamko ya hivi karibuni ya Trump kuhusu mtazamo wa maoni ya umma wa Marekani kuhusu utawala wa Israeli, alisema: Watu wa eneo letu, kama vile raia wa Marekani, wamechoshwa na udanganyifu wa Israeli.

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Seyed Abbas Araghchi aliandika katika akaunti yake kwenye moja ya mitandao ya kijamii: Rais wa Marekani ameelewa waziwazi kwamba idadi kubwa ya Wamarekani wanaichukia Israeli kwa kiasi kikubwa.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu aliongeza: Jambo la kuzingatia ni kwamba yeye bado hajauelewa sababu ya jambo hili.

Araghchi alisema: Ni wazi kwamba Wamarekani wamechoshwa na Israeli kudanganya serikali za Marekani na kuzisukuma kwenye vita visivyo na mwisho. Uvumilivu wao umekwisha. Uvumilivu wa eneo letu pia ni hivyo.

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