Sardar Shekarchi: Nguvu yoyote inayojipanga dhidi ya Iran imehukumiwa kushindwa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Sardar Abolfazl Shekarchi katika mahojiano kuhusu matukio ya kisiasa na uchaguzi nchini Marekani alisema: Matukio ya kisiasa na uchaguzi nchini Marekani na kushindwa mara kwa mara kwa serikali ya Trump na wenzake wa chama katika nyanja mbalimbali, ni zaidi ya matokeo ya mabadiliko ya juu ya siasa za ndani za nchi hii, ni kioo cha ukweli mkubwa zaidi na usio na shaka — kushindwa mbele ya mapenzi ya Iran yenye nguvu.

Aliongeza: Kushindwa kwa mafundisho ya uvamizi, mauaji na shinikizo la juu kabisa na mikakati isiyo na maana ya kijeshi ya Washington mbele ya mamlaka ya kuzuia, mapenzi dhaifu na ya chuma ya uongozi, taifa na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran leo hakufichwi kwa mchambuzi yeyote wa haki.

Msemaji mkuu wa vikosi vya jeshi aliendelea: Sera za uadui za viongozi wa Marekani dhidi ya Iran, kushindwa mara kwa mara duniani na hasa katika eneo la Asia ya Magharibi, kuanguka kwa utukufu wa udanganyifu wa meli na vifaa vya kijeshi vya Marekani yenye uvamizi na kufikia mwisho kwa vitisho vya nchi hiyo kumesukuma misingi ya nguvu tupu ya Ikulu ya White House.

Alikumbusha: Trump na wenzake wasio na akili, wenye msimamo mkali na kigaidi walikuwa wameingia uwanjani kuharibu Iran yenye kiburi na ustaarabu, lakini katika mabadiliko ya kinyume, wao wenyewe wakawa wahanga wa uchovu wa kimkakati, migogoro mikubwa ya ndani na kushindwa kulikolazimishwa na vikosi vya jeshi vya Iran vyenye heshima na mhimili wa upinzani.

Sardar Shekarchi alisema: Kushindwa huku kwa kimkakati ni hati hai ya ukweli kwamba milinganyo ya nguvu duniani haitakaa iwe kwa faida ya watawala.