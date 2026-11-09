Motekefkerazad: Wanademokrasia na wanajamhuri hawana tofauti katika uadui kwa Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Ruhollah Motekefkerazad siku ya Jumapili katika mahojiano, akirejelea historia ya mazungumzo ya Iran na Marekani chini ya tishio la kijeshi, alisema: Washington zamani ilijaribu kuendeleza mazungumzo kwa tishio la kijeshi, lakini sasa kwa kulazimisha vita, kwa hakika imefanya njia ya mazungumzo kuwa bila maana. Katika hali ya sasa pia, tabo ya vita na Marekani imevunjwa, na hakuna hofu tena kwa makabiliano haya.

Mwakilishi wa wananchi wa Tabriz, Azarshahr na Osku katika Baraza la Ushauri la Kiislamu, akirejelea kushindwa kwa wanajamhuri katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Congress ya Marekani, alisema: Rais wa Marekani ambaye alizungumza kuhusu kuangamiza ustaarabu wa Iran, hakuweza hata kuhifadhi nafasi ya chama chake katika Congress na Seneti. Upinzani wa taifa la Iran ulisababisha Trump kushindwa pia katika uwanja wa siasa za ndani.

Yeye, akieleza kwamba mwelekeo wa vyama vyote viwili vikuu vya Marekani kwa Iran ni wa uadui, aliongeza: Wanademokrasia na wanajamhuri wote wanataka kuanguka kwa mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu na kuangamiza ustaarabu wa Iran, na tofauti yao inahusu tu njia na zana zinazotumika katika njia hii.

Mwanachama wa kamati ya nishati ya Baraza la Ushauri la Kiislamu, akirejelea historia ya makabiliano ya Marekani na Iran kutoka mapinduzi ya 28 Mordad 1332 hadi sasa, alisema: Uadui wa Washington kwa taifa la Iran ulianza kwa msaada wa nchi hii kwa utawala wa Pahlavi na baada ya ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu uliendelea kwa hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na kulazimisha vita vya miaka minane, vita vya siku kumi na mbili na vita vya Ramadhani, na pia kuweka vikwazo vya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na vikwazo vya CATSA na vikwazo vipana vya kiuchumi.

Motekefkerazad alisisitiza: Ikiwa katika kipindi cha urais wa Trump vita ililazimishwa kwa Iran, katika kipindi cha wanademokrasia pia vikwazo vikali zaidi dhidi ya taifa la Iran vimewekwa; kwa hiyo haifai kufikiri kwamba mwelekeo wa wanademokrasia kwa Iran ni mpole zaidi au wa gharama ndogo zaidi kuliko wanajamhuri.

Yeye, akirejelea uzoefu wa mazungumzo ya Iran na serikali za kidemokrasia za Marekani, alisema: Kushindwa tulikokumbana nako kutokana na sera ya Marekani inayoonekana kuwa mpole na ya kidiplomasia, hakukuwa kidogo kuliko mapigo yaliyosababishwa na mwelekeo wa kijeshi na wa wazi wa nchi hii. Mazingatio ya shambulio la kijeshi la Marekani katika kipindi cha Trump pia yaliandaliwa wakati wa mazungumzo na makubaliano ya Iran na marais wa kidemokrasia wa nchi hii.

Mwanachama wa uongozi wa Baraza la Ushauri la Kiislamu mwishoni, akikosoa mtazamo wa wale wanaoona mazungumzo na maelewano na wanademokrasia wa Marekani kuwa yanawezekana, alisema: Dhana kama hiyo ni makosa, na maoni katika suala hili hayapaswi kuyumbisha mapenzi ya taifa la Iran.