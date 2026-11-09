Araghchi: Sasa ni zamu ya Ikulu ya White House kuchagua

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, kwa kuchapisha chapisho katika moja ya mitandao ya kijamii, aliandika: Wapiga kura wa Marekani wamefanya chaguo lao. Sasa ni zamu ya Ikulu ya White House kuchagua.

Aliongeza: "Pendekezo letu la siku mbili" liko mezani: kubali madai yake, ikiwa ni pamoja na kumaliza vita katika pande zote, na uone matokeo yake.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu alibainisha: Au chagua vita na ushuhudie jinsi wapiganaji wetu wenye tahadhari na ujuzi wanavyomwaga jehanamu ya moto juu ya vichwa vyenu katika uwanja wa vita.