  1. Kurasa kuu
  2. special-issue
  3. Asia

Mchambuzi wa Iraqi: Ushirikiano wa kijasusi na Marekani una hatari nyingi

9 Novemba 2026 - 11:21
Msimbo wa Habari: 1888369
Source: ABNA
Mchambuzi wa Iraqi: Ushirikiano wa kijasusi na Marekani una hatari nyingi

Mchambuzi wa masuala ya usalama wa Iraqi alionya kuhusu hatari za ushirikiano wa kijasusi na Marekani.

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Sadeq Abdullah, mtaalamu wa masuala ya usalama wa Iraqi, alisisitiza kwamba makundi ya upinzani nchini humo yanaunda nguzo muhimu ya kuimarisha utulivu wa ndani. Makundi haya yalicheza jukumu muhimu hasa baada ya matukio ya mwaka 2014 na njama kubwa dhidi ya Iraqi ya kuikabidhi nchi kwa makundi ya kigaidi kwa uratibu na Marekani.

Aliongeza: Inapaswa kushughulika na makundi haya kama taasisi na vyombo vya kitaifa mbali na maagizo ya kigeni, hasa matakwa ya Marekani.

Sadeq Abdullah alifafanua: Ushirikiano wa kijasusi na Marekani una hatari nyingi hasa kwa kuwa nchi hii imethibitisha kwamba inashughulikia suala la usalama kwa misingi ya maslahi yake yenyewe na ya utawala wa Israeli mbali na maslahi ya mataifa mengine.

Alieleza: Inapaswa kuwa macho kuhusu harakati yoyote dhidi ya viongozi wa upinzani na makundi ya Kiislamu nchini Iraqi kwa kisingizio cha kuhodhi silaha. Mchakato huu unapaswa kuendelea kabisa ndani ya nchi na kwa misingi ya maono ya kitaifa mbali na maagizo ya Marekani.

Maoni yako

You are replying to: .
captcha