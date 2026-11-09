Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Sadeq Abdullah, mtaalamu wa masuala ya usalama wa Iraqi, alisisitiza kwamba makundi ya upinzani nchini humo yanaunda nguzo muhimu ya kuimarisha utulivu wa ndani. Makundi haya yalicheza jukumu muhimu hasa baada ya matukio ya mwaka 2014 na njama kubwa dhidi ya Iraqi ya kuikabidhi nchi kwa makundi ya kigaidi kwa uratibu na Marekani.

Aliongeza: Inapaswa kushughulika na makundi haya kama taasisi na vyombo vya kitaifa mbali na maagizo ya kigeni, hasa matakwa ya Marekani.

Sadeq Abdullah alifafanua: Ushirikiano wa kijasusi na Marekani una hatari nyingi hasa kwa kuwa nchi hii imethibitisha kwamba inashughulikia suala la usalama kwa misingi ya maslahi yake yenyewe na ya utawala wa Israeli mbali na maslahi ya mataifa mengine.

Alieleza: Inapaswa kuwa macho kuhusu harakati yoyote dhidi ya viongozi wa upinzani na makundi ya Kiislamu nchini Iraqi kwa kisingizio cha kuhodhi silaha. Mchakato huu unapaswa kuendelea kabisa ndani ya nchi na kwa misingi ya maono ya kitaifa mbali na maagizo ya Marekani.