Nyuma ya pazia la mradi wa mikono ya vyombo vya habari vya Kiarabu dhidi ya upinzani wa Iraqi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa kutoka Al-Maalomah, Ali al-Fatlawi, msemaji rasmi wa harakati ya Ansar Allah al-Aufiya ya Iraqi inayohusiana na makundi ya upinzani wa Kiislamu ya nchi hii, alisisitiza kwamba mitandao ya satelaiti Al-Arabiya, Al-Jazeera na Al-Hadath inafuata mradi wa lengo na uliopangwa dhidi ya makundi ya upinzani na silaha zao.

Aliongeza kwamba mitandao hii ya Kiarabu inalenga kuharibu sura ya viongozi wa upinzani na wale waliopinga kujisalimisha mbele ya wahusika wa nyuma ya pazia wa mitandao hii. Mstari wa habari na kisiasa wa mitandao hii unafuatwa dhidi ya mkondo wa Shia kwa malengo ya kikabila na kulenga utulivu wa ndani.

Al-Fatlawi alisema: Kwa nini mitandao hii haifuati ufisadi mkubwa uliopo miongoni mwa baadhi ya watu wa Iraqi na inalenga tu kuharibu sura ya vikosi vya upinzani?