Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Ernesto Supron Gusman, mwakilishi wa kudumu wa Cuba katika Umoja wa Mataifa, katika mahojiano na kituo cha Al-Mayadin alitangaza kwamba nchi hii inajiandaa kwa shambulio linalowezekana la Amerika.

Aliongeza: Cuba inataka mazungumzo na Amerika kwa msingi wa heshima ya pande zote, lakini wakati huo huo, imejiandaa kukabiliana na hali zote.

Kauli hizi zilitolewa katika hali ambapo Donald Trump, rais wa Amerika, katika miezi iliyopita alitoa vitisho dhidi ya Cuba. Trump awali alisema kwamba Amerika inaweza kuingilia kati nchi hii kwa namna fulani, na wakati fulani alielezea Cuba kama lengo linalofuata la Washington.

Kituo cha habari cha CBS katika ripoti ya 26 Septemba 2026 (4 Mehr 1405) kilitangaza kwamba jeshi la Amerika linachunguza mahitaji yanayowezekana ya Kamandi ya Kusini ya nchi hii kwa vikosi vya msaada, matibabu na polisi wa kijeshi. Kwa mujibu wa ripoti ya kituo hiki, maafisa wa Amerika walihusisha mpango huu na shambulio la Cuba. Hata hivyo, katika hati iliyochunguzwa na CBS jina la Cuba halikutajwa, na hakukuwa na dalili ya kutoa amri ya kutuma vikosi.

Mvutano kati ya Washington na Havana katika miezi ya hivi karibuni umeongezeka kufuatia kuongezeka kwa vikwazo vya Amerika na kauli za vitisho za maafisa wa Amerika. Maafisa wa Cuba, wakati wakitangaza utayari wa mazungumzo na Washington, walisisitiza kwamba uhuru na muundo wa kisiasa wa nchi hii hautakuwa somo la mazungumzo. Kwa upande mwingine, maafisa wa Amerika walizungumza kuhusu kuendelea kwa shinikizo kwa serikali ya Cuba na kuchunguza chaguo mbalimbali.