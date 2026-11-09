Uchunguzi unaowezekana wa Congress dhidi ya watu watatu walio karibu na Trump

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Reuters iliripoti kwamba baada ya ushindi wa Wanademokrasia katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Amerika na kuhamishwa kwa uenyekiti wa kamati za Congress kwa mkondo huu mwezi Januari, Robert Garcia, mbunge wa Congress na mgombea wa uenyekiti wa kamati ya uangalizi ya Baraza la Wawakilishi, na Elizabeth Warren, seneta na mgombea wa uenyekiti wa kamati ya benki ya Seneti, walitabiri kwamba Pete Hegseth, waziri wa vita, Elon Musk na Stephen Miller, mkuu mpya wa ofisi ya wafanyakazi wa Ikulu ya White House, watakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuwa lengo la uchunguzi.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Garcia alisisitiza kwamba lengo la uchunguzi litakuwa jukumu la Elon Musk katika kufukuza wafanyakazi wa serikali ya shirikisho mwaka jana na pia jukumu la Stephen Miller katika kuandaa na kutekeleza sera kali za uhamiaji. Warren pia alitangaza uwezekano wa kuanza uchunguzi kuhusu makampuni makubwa.

Garcia alifafanua kwamba Pete Hegseth anapaswa kuondolewa.

Hakeem Jeffries, kiongozi wa Wanademokrasia katika Baraza la Wawakilishi, pia alitangaza kwamba anaunga mkono kwa nguvu zote juhudi za Thomas Massie, mbunge wa Republican, kwa hatua dhidi ya Hegseth.