Vita na Iran na kutoridhika na Israeli vilisababisha kushindwa kwa wanajamhuri

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa kutoka tovuti ya gazeti la kikanda «Al-Quds Al-Arabi», Donald Trump katika mazungumzo na kipindi cha «Dakika 60» cha kituo cha CBS, wakati akichambua sababu za kushindwa kwa chama cha Republican katika uchaguzi wa Congress, alifafanua kwamba vita dhidi ya Iran na kupanda kwa bei ya petroli vilikuwa miongoni mwa mambo makuu ya kutoridhika kwa watu.

Akirejelea hali ya utawala wa Israeli pia, alisema: «Kwa njia isiyoaminika, kuna kutoridhika kwa nguvu sana kwa Israeli miongoni mwa wapiga kura.»

Rais wa Amerika katika kuendelea kwa mahojiano haya, akitetea hatua zake za kijeshi katika kipindi cha urais, alisema kwamba kwa kutumia mabomu ya «B-2», alilenga miundombinu ya nyuklia ya Iran.

Akidai kwamba hatua za kijeshi dhidi ya Iran kihistoria zilikuwa uamuzi sahihi, alisema: «Kama Iran katika kipindi cha urais wangu ingekuwa na silaha za nyuklia, ningelaumiwa zaidi kuliko sasa.»

Trump pia, akirejelea jukumu la washirika wa Amerika katika eneo hilo, alidai kwamba bila msaada wa Marekani, utawala wa Israeli na washirika wengine katika eneo hilo wasingeweza kuishi, na aliongeza: «Nchi ambazo tumezisaidia, zinapaswa kulipa gharama zote zilizowekwa kwa Amerika wakati wa vita.»

Katika sehemu nyingine ya mazungumzo haya, Trump akijibu uwezekano wa kuendelea kwa mvutano, akisisitiza mwelekeo wake mkali, alitangaza kwamba ikiwa ni lazima, atafanya tena mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran.

Yeye pia kuhusu sera zake za uhamiaji, akikiri ukali wa hatua za kufukuza wahamiaji, aliahidi kwamba kabla ya mwisho wa kipindi chake, ataweka kwenye ajenda utoaji wa msamaha mpana.