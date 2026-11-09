Baraza la Haki za Binadamu la Bahrain limefichua vitendo vya kuwatesa wanazuoni wa Kishia pamoja na kufanyika kwa kesi za siri dhidi yao

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mwenyekiti wa Baraza la Haki za Binadamu la Bahrain amefichua maelezo mapya kuhusu mateso dhidi ya watu waliokamatwa, kulazimishwa kukiri makosa na kufanyika kwa kesi zisizo wazi nchini humo. Aidha, ameitaka serikali kusitisha mashitaka dhidi ya wanazuoni wa Kishia na kufanya uchunguzi huru kuhusu ukiukwaji wa haki za wafungwa. Wakati huohuo, mahakama ya Bahrain imeahirisha kutangaza hukumu katika kesi inayowakabili makumi ya wanazuoni wa Kishia.

Baqir Darwish, Mwenyekiti wa Baraza la Haki za Binadamu la Bahrain, akizungumzia kuchapishwa kwa ripoti ya uchunguzi yenye kurasa 60 iliyopewa jina la “Kuwashtaki Wanazuoni nchini Bahrain; Kufungua Upya Kesi ya Kihistoria ya Mahakama za Siri”, amesema kuwa ripoti hiyo imeandika matukio mbalimbali ya ukiukwaji wa uhuru wa kidini, mateso dhidi ya watu waliokamatwa na kuwanyima watuhumiwa haki zao za kisheria.

Akirejelea ushahidi uliowasilishwa katika ripoti hiyo, ikiwemo maelezo ya Sheikh Muhammad Sanqour, mmoja wa wanazuoni mashuhuri wa Kishia, Darwish amesisitiza kuwa vielelezo vilivyotolewa vinaonyesha kuwepo kwa vitendo vya kuwalazimisha watuhumiwa kukiri kwa shinikizo, pamoja na kuandaliwa kwa kumbukumbu za mahojiano ambazo haziendani na maelezo halisi yaliyotolewa na watuhumiwa.

Darwish pia amekosoa kuendelea kwa vikwazo dhidi ya wasomaji wa kaswida za maombolezo na wasimamizi wa shughuli za kuomboleza Imam Hussein (as), pamoja na kutokuwajibishwa kwa waliohusika na ukiukwaji wa haki za binadamu.

Amesema kuwa miongoni mwa matukio mengine yaliyoandikwa katika ripoti hiyo ni kuvuliwa uraia kwa raia 69 wa Bahrain, wakiwemo watoto 26.

Kuahirishwa kwa hukumu dhidi ya makumi ya wanazuoni wa Kishia hadi Novemba 22

Ufichuzi huu umefanyika wakati mahakama ya Bahrain, siku ya Jumapili, Novemba 8, ilipoahirisha kutangaza hukumu katika kesi inayowakabili washtakiwa 69, wakiwemo wanazuoni 60 wa Kishia na watu wengine tisa wanaohusishwa nao, hadi Novemba 22.

Kwa mujibu wa mtandao wa habari wa Alhurra, uamuzi huo ulitolewa huku vikosi vya usalama vikiwa vimepelekwa na kuwekwa katika maeneo yanayozunguka mahakama, huku familia za washtakiwa na wanaharakati wa haki za binadamu wakizuiwa kuingia na kuhudhuria kikao hicho.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Al-Maaloumah, wakati huohuo, mashirika 20 ya kimataifa na kikanda ya kutetea haki za binadamu, yakiwemo Amnesty International na Human Rights Watch, yameeleza wasiwasi wao kuhusu mwenendo wa kesi hiyo.

Mashirika hayo yametaka kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu madai ya mateso, kuzuiwa kwa matumizi ya maungamo yaliyopatikana kwa kulazimishwa na kuhakikishwa kwa haki za kisheria za kujitetea kwa watu waliokamatwa.

Darwish, akisisitiza umuhimu wa kukomesha mashitaka yanayoendeshwa kwa misukumo ya kisiasa, ameitaka serikali kufanya uchunguzi huru kuhusu mateso dhidi ya wafungwa, kuwawajibisha wote watakaobainika kuhusika na vitendo hivyo na kuwaachilia huru wafungwa wa dhamiri.