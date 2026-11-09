Mkuu wa Polisi wa Utawala wa Aal Khalifa Akiri Sera ya Ukandamizaji wa Kishia kwa Sababu za Kiitikadi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Tareq bin Hassan Al-Hassan, Mkuu wa Polisi wa Bahrain, katika mahojiano na Shirika la Habari la Reuters yaliyochapishwa chini ya kichwa cha habari “Vita vya Iran Vinaisukuma Bahrain Kuongeza Shinikizo Dhidi ya Wanazuoni wa Kishia”, amefichua msimamo wa serikali wa kuchukua hatua za kiusalama kwa lengo la kuondoa kabisa fikra fulani za kidini, kwa mtazamo wa kulipiza kisasi.

Mkuu huyo wa Polisi wa Bahrain alisema:

“Tunapambana na fikra inayotaka utii kwa uongozi wa Iran uwe juu ya mamlaka ya Bahrain... Kwa bahati mbaya, vita vimeonyesha ni kwa kiwango gani baadhi ya watu wananufaika na fikra hizi na kuzipandikiza kwa wengine... Nadharia ya Wilayat al-Faqih imeimarisha utii kwa nchi ya kigeni miongoni mwa baadhi ya wanajamii wetu, jambo ambalo halikubaliki.”

Aliongeza: “Katika hatua hiyo, tuliamua kwamba suala hili linapaswa kutatuliwa kuanzia kwenye mizizi yake.”

Kwa upande wake, tovuti ya habari ya Mir'at al-Bahrain imesema kuwa matamshi hayo yana upotoshaji ulio wazi. Kwa mujibu wa tovuti hiyo, kwanza kabisa, matamshi hayo yanaonesha namna serikali inavyojaribu kuwasilisha mtazamo wake kuhusu hatua ilizochukua ili kuwashawishi wasikilizaji kwamba hatua zake zote zilikuwa sahihi. Hali hiyo imeambatana na upotoshaji mkubwa, kubuni madai na kuidhalilisha itikadi safi ya kidini.

Mkuu wa Polisi wa Bahrain anadai kuwa watu waliokamatwa wanahimiza utii kwa Iran, kwa lengo la kuimarisha tuhuma dhidi yao, kuharibu taswira ya wanazuoni wa dini, kudhalilisha heshima yao na kuwaonesha kama wasaliti wa nchi yao.

Hii ina maana kwamba hajaridhika na kutoa tuhuma za kisiasa dhidi ya watu waliokamatwa, bali amefikia hatua ya hatari zaidi kwa kuituhumu itikadi nzima ya kidini na kuifanya kuwa msingi wa kuwahukumu watu kwa pamoja. Ni kana kwamba kuamini nadharia ya Wilayat al-Faqih au kufuata mamlaka ya juu ya kidini inayovuka mipaka ya kijiografia ni kosa la jinai.

Uchambuzi huo unaendelea kueleza kuwa ni muhimu kutenganisha upotoshaji mkuu uliomo katika hoja hizo. Kuamini mamlaka fulani ya kidini hakumaanishi kujisalimisha kisiasa kwa nchi ya kigeni. Uhusiano wa kidini hauondoi utambulisho wa kitaifa, na uhusiano wa kiroho na mwanazuoni wa dini haumfanyi mtu kuwa raia wa nchi anayoishi mwanazuoni huyo.

Haya ni mambo ya msingi ambayo hayahitaji maelezo marefu. Hata hivyo, yanakuwa muhimu pale serikali inapochanganya mambo kwa makusudi na kuwasilisha tofauti za kidini na kimtazamo kama tishio la kiusalama.

“Kutibu Tatizo Kuanzia Kwenye Mizizi”; Mtazamo Unaolenga Kung'oa Kabisa Itikadi

Ripoti hiyo imesisitiza kuwa Mkuu wa Polisi wa Bahrain anapotumia kauli ya “kutatua tatizo kuanzia kwenye mizizi yake”, katika mazingira ya kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya wanazuoni wa Kishia, kauli hiyo si ya kawaida. Bali inafichua mtazamo unaoona tofauti za kiitikadi kama tatizo linalopaswa kung'olewa kabisa, badala ya kuzichukulia kama haki ya msingi inayopaswa kulindwa kwa kila mwananchi.

Uchambuzi huo umeibua maswali yafuatayo:

Je, raia wa Bahrain wanatarajiwa kuachana na imani na itikadi zao za kidini ili kuthibitisha uaminifu wao kwa nchi yao? Je, uraia wa mtu umewekewa sharti la kuachana na mamlaka za kidini ambazo serikali haijazichagua?

Uchambuzi huo umeongeza kuwa jambo la kushangaza zaidi ni kwamba Mkuu wa Polisi wa Bahrain anazungumzia mamlaka ya kitaifa, wakati mamlaka hiyo hiyo inatumiwa kuhalalisha kuingilia dhamiri na imani za wananchi, pamoja na kuwafungulia mashitaka wanazuoni wa dini kwa sababu ya majukumu yao ya kielimu na kifiqhi pamoja na misimamo yao ya kidini.

Aidha, uchambuzi huo unasema kuwa Mkuu huyo wa Polisi anakwepa kwa makusudi swali muhimu zaidi: Ni ushahidi gani unaothibitisha kwamba wanazuoni waliokamatwa walitoa maagizo ya kisiasa kwa manufaa ya Iran, waliratibu shughuli na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran (IRGC), au walifanya jitihada za kuipindua serikali?

Ikiwa mamlaka zina ushahidi wa makosa maalumu yaliyotendwa, zinapaswa kuuwasilisha katika mahakama huru na kuwapa watuhumiwa haki ya kujitetea pamoja na kupata kesi ya haki.

Hata hivyo, kutegemea tuhuma zisizo na ufafanuzi wa kutosha kuhusu utii, upandikizaji wa fikra na itikadi hakugeuzi tuhuma hizo kuwa ukweli, wala hakuipi serikali haki ya kuwaadhibu wananchi kwa sababu ya imani zao.

Katika hitimisho la uchambuzi huo, imeelezwa kuwa kile anachokilenga Tareq Al-Hassan si kutetea mamlaka ya kitaifa, bali ni kujaribu kutafuta visingizio vya kuhalalisha kampeni ya kiusalama dhidi ya sehemu muhimu na ya asili ya jamii ya Bahrain.

Badala ya kushughulikia migawanyiko ya ndani na kutafuta sababu za kuongezeka kwa mvutano pamoja na kupotea kwa imani ya wananchi kwa serikali, serikali imeamua kujenga taswira ya adui wa ndani, kuhoji itikadi za kidini na kuwataka wananchi wajitenge na mamlaka zao za kidini pamoja na imani zao ili kuthibitisha uaminifu wao kwa nchi.