Allamah Sayyid Jaafar Murtadha Amili Alikuwa Mwanazuoni Mashuhuri Zaidi wa Zama za Sasa katika Utafiti Upya wa Kihakiki wa Historia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Hafla ya kumuenzi Allamah Sayyid Ja’far Murtadha Amili, mwanazuoni mashuhuri wa Kishia wa zama hizi aliyekuwa mahiri katika elimu ya itikadi, historia, tafsiri ya Qur’ani, fasihi na utafiti, ilifanyika Alhamisi, tarehe 14 Aban, katika ukumbi wa mikutano wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (as), mjini Qum, Iran. Hafla hiyo ilihudhuriwa na kundi la watafiti pamoja na wawakilishi kutoka ofisi za Marajii wakubwa wa Taqalidi.

Ayatollah Ramezani, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (as), katika mkutano huo alizungumzia umuhimu wa mbinu sahihi za utafiti wa kihistoria, akisema kuwa kuna misingi mitatu inayopaswa kuzingatiwa katika taaluma ya historia.

Alifafanua kuwa msingi wa kwanza ni kuhakikisha kuwa taarifa na simulizi zinazotolewa zinaaminika na zina nyaraka zinazozithibitisha. Msingi wa pili ni kufanya uchambuzi kwa kutegemea takwimu na ushahidi uliopo. Msingi wa tatu ni kuhakikisha kuwa kanuni zinazopatikana kupitia utafiti huo zinazingatia mazingira na hali halisi ya zama husika.

Akizungumzia uzoefu wake katika kusoma historia ya Uislamu, alisema:

“Wakati mwingine tunaposoma vitabu vya historia, tunavipitia juu juu bila kuvichunguza kwa kina. Mimi mwenyewe, nilipokuwa nikichunguza matukio ya kihistoria, nilikutana na mambo yaliyohitaji umakini na uchunguzi wa kina zaidi".

“Kwa mfano, katika mjadala kuhusu jihadi ya kuanzisha mapambano (Jihadi Ibtidai), tulipoirejelea historia ya maisha ya Mtume Mtukufu (saww), tulibaini kuwa baadhi ya mitazamo kuhusu historia hiyo si sahihi. Miongoni mwa mitazamo hiyo ni madai kwamba Mtume (saww) aliongoza vita 80 vya kuanzisha mashambulizi. Tafsiri kama hizi si sahihi na zinaweza kusababisha hitimisho potofu, kama vile kudai kuwa Uislamu ulilenga kutafuta mamlaka au kueneza dini kwa nguvu.”

Ayatollah Ramezani alieleza pia kuwa aliwahi kukutana na mmoja wa wasomi mashuhuri wa kitaaluma kutoka Ujerumani, ambaye alitaka kuthibitisha baadhi ya masuala, hususan tukio la Bani Quraydhah, kwa kutegemea maandiko ya baadhi ya wanahistoria.

Alisema kuwa alilazimika kuanza upya kuchunguza vita vyote vya Mtume (saww), kuanzia mwanzo hadi mwisho, na akabaini kuwa marejeo yaliyotumiwa kuthibitisha madai hayo hayakuwa sahihi. Alisisitiza kuwa suala hilo linahitaji uchunguzi wa kina, na kwamba hiyo ni miongoni mwa wajibu wa wanazuoni na wataalamu wa historia.

Allamah Sayyid Ja’far Murtadha: Mwanzilishi wa mkondo maalumu wa uandishi wa historia

Ayatollah Ramezani alisisitiza kuwa Allamah Sayyid Ja’far Murtadha Amili anaweza kuchukuliwa kuwa miongoni mwa wanazuoni mashuhuri na makini zaidi wa zama hizi katika kufanya tathmini upya ya historia ya Ahlul-Bayt (as) kwa mtazamo wa kiuhakiki.

Alitaja baadhi ya sifa zake kuwa ni umahiri mkubwa katika elimu ya Hadithi, uelewa mpana wa urithi wa riwaya za Kishia na Kisunni, juhudi za kuhakiki vyanzo vya kihistoria, pamoja na jitihada za kuitakasa historia ya Ahlul-Bayt (as) dhidi ya kuchanganywa na historia iliyoandikwa kwa maslahi ya watawala, simulizi zenye makosa zisizo na nyaraka na visa vya kubuni vilivyozoeleka katika jamii.

Ayatollah Ramezani alibainisha kuwa Allamah Sayyid Ja’far Murtadha alikuwa na mkondo, mbinu na misingi maalumu ya kielimu katika utafiti wake. Miongoni mwa sifa za mbinu yake ni kutumia mtazamo wa kiijtihadi katika utafiti wa historia, kuitumia historia kutetea misingi ya itikadi ya Kishia, kufanya utafiti na uchunguzi mpana, kutathmini masuala kwa usahihi na kwa mtazamo wa kina kwa kuzingatia misingi ya Ahlul-Bayt (as), pamoja na kuchunguza kwa umakini chimbuko na sababu za matukio ya kihistoria.

Kutetea Ahlul-Bayt (as) kwa kutumia mbinu ya kiijtihadi

Ayatollah Ramezani aliongeza kuwa marehemu Allamah Sayyid Ja’far Murtadha alikuwa akitetea Ahlul-Bayt (as) kwa kutumia mbinu ya kiijtihadi na misingi madhubuti ya kielimu.

Alisema kuwa baadhi ya watu hudhani kwamba wanaweza kuwatetea Ahlul-Bayt (as) kwa kutumia kauli au simulizi yoyote, lakini Allamah Sayyid Ja’far Murtadha hakukubali kabisa kutegemea riwaya dhaifu au zisizojulikana uhalali wake. Alikuwa akiamini kuwa riwaya hizo haziwasaidii wanaotetea Ahlul-Bayt (as), bali huwapa maadui na wapinzani wao kisingizio cha kuikosoa na kuipinga historia hiyo.

Ayatollah Ramezani alifafanua kuwa Allamah Sayyid Ja’far Murtadha alikuwa akikipa kipaumbele chanzo na nyaraka za riwaya kuliko umaarufu wake. Hakuamini kuwa umaarufu wa riwaya pekee unatosha kuifanya ikubalike katika masuala ya historia ya Maimamu Maasumu (as), bali alisisitiza kuwa chanzo chenyewe lazima kiwe cha kuaminika.

Aidha, alisema kuwa mwanazuoni huyo alikuwa akifanya uchambuzi wa ndani wa matini za riwaya na kutumia mkusanyiko wa taarifa zilizomo ndani ya riwaya mbalimbali kubaini viashiria vinavyoweza kuonyesha kuwa riwaya fulani imetungwa au kubuniwa.

Akizungumzia mtazamo wake kuhusu historia ya mwanzo wa Uislamu pamoja na zama za Bani Umayyah na Bani Abbas, Ayatollah Ramezani alisema kuwa Allamah Sayyid Ja’far Murtadha aliamini kuwa sehemu kubwa ya historia ya vipindi hivyo iliathiriwa na mifumo ya propaganda ya tawala zilizokuwepo.

Alisema kuwa mwanazuoni huyo alikuwa akiuliza mara kwa mara: Simulizi hii inamnufaisha nani, na imetolewa kwa lengo gani?

Ayatollah Ramezani alihitimisha kwa kueleza kuwa Allamah Sayyid Ja’far Murtadha alikuwa mtetezi mkubwa wa kutenganisha taaluma ya historia na elimu na masuala ya hotuba, mihadhara ya kidini na mawaidha ya hadhara.

Alisema kuwa Allamah aliamini kuwa taaluma ya historia na Hadithi inapaswa kuwa na nafasi yake maalumu, tofauti na majukwaa ya hotuba, maombolezo na uenezaji wa ujumbe wa kidini kwa umma.

Alisisitiza kuwa ni lazima kumtetea Mtume Mtukufu (saww) na nafasi yake ya Ismah (kutohusika na dhambi na makosa) kwa kutumia uchunguzi wa kina na mbinu za kiijtihadi, ambazo bado hazijatumika kwa kiwango cha kutosha katika uwanja wa utafiti wa historia.