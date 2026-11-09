Laitaka Serikali ya Canberra ichukue hatua kuhusu kesi ya kuwahukumu wanazuoni wa Bahrain kwa madai ya dhuluma

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Baraza la Waislamu wa Kishia nchini Australia, kupitia taarifa yake, limetaka Serikali ya Canberra ichukue hatua za haraka kuhusu kesi ya pamoja inayowakabili wanazuoni wa Kishia nchini Bahrain, kesi ambayo imekumbwa na madai ya mateso na kukiri makosa kwa kulazimishwa.

Ifuatayo ni sehemu ya taarifa hiyo:

Baraza la Waislamu wa Kishia nchini Australia limeeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu kesi ya pamoja dhidi ya raia na wanazuoni wa kidini wa Kishia nchini Bahrain, inayowahusisha watu 69, wakiwemo wanazuoni 60 wa Kishia.

Mchakato huo wa kimahakama umeambatana na tuhuma nzito za mateso, kukiri makosa kwa kulazimishwa, kukamatwa kiholela na ukiukaji mkubwa wa haki za msingi zinazohakikisha kesi inasikilizwa kwa haki.

Matukio haya yanazua wasiwasi mkubwa miongoni mwa jamii ya Waislamu wa Kishia nchini Australia, wakiwemo raia wa Australia wenye asili ya Bahrain. Kuwalenga watu kwa sababu tu ya mafundisho na ibada zao za kidini kunazua maswali mazito kuhusu ukandamizaji wa uhuru wa dini na kunyimwa kwa jamii ya Kishia nchini Bahrain haki ya kutekeleza imani na ibada zao kwa uhuru, bila hofu ya vitisho au mateso.

Baraza hilo limeitaka Serikali ya Australia pamoja na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kwa kuwasilisha masuala haya kwa mamlaka za Bahrain. Limezitaka mamlaka hizo kuhakikisha kunafanyika uchunguzi huru kuhusu madai ya mateso, kutoa dhamana ya kusikilizwa kwa kesi kwa haki na kuwaachilia huru watu waliokamatwa kiholela.

Baraza hilo limeonya kuwa kunyamazia tuhuma nzito za aina hii kunakinzana na wajibu wa Australia chini ya mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu.

Aidha, vyombo vya habari vya Bahrain viliripoti Jumapili kuwa kikao cha kutangaza hukumu katika kesi ya wanazuoni wa Kishia nchini humo kilimalizika bila kutolewa uamuzi. Mahakama iliamua kuahirisha kutangazwa kwa hukumu hiyo hadi tarehe 22 Novemba ijayo.